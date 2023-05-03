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Контрнаступ України і загрози на ЗАЕС - західні ЗМІ
Українські війська, намагаючись відвоювати Запорізьку АЕС, атакують територію, де досі ховаються росіяни на атомній електростанції. Західні ЗМІ та експерти аналізують можливі у зв'язку з цим ядерні ризики.
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Запоріжжя - у центрі стратегії контрнаступу
Так, видання Foreign Policy наголошує, що окупована Росією частина Запорізької області – на шляху від Донеччини до Криму – перебуває в центрі стратегії українського весняного контрнаступу.
Росіяни все ще ховаються на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, нагадує видання. Від них надходить загроза ядерної катастрофи, про що неодноразово застерігали світові лідери.
Запорізька атомна електростанція – найбільша у Європі. Як нагадує Foreign Policy, незначні дії, навмисні чи випадкові, здатні спровокувати аварію з руйнівним впливом на життя людей і навколишнє середовище.
"Велика ставка Києва"
Британське видання Times у статті “Таємна спроба України повернути Запорізьку АЕС” пише, що повернення станції є “великою ставкою Києва”. Газета пише, що українські сили вже принаймні один раз намагалися відбити атомну станцію під час рейду спецназу, який відступив, зустрівши жорсткий опір з боку росіян.
У коментарях для Foreign Policy українські експерти свідчили, що вважають військову операцію з повернення атомної станції більш привабливою, ніж “сидіти склавши руки та чекати катастрофи”.
“Переговори з терористичною державою ні до чого не приведуть, – сказав Олександр Харченко, виконавчий директор Науково-дослідного центру енергетики в Києві. – Єдиний вихід – це щоб українські військові повернули електростанцію. Я впевнений, що у них достатньо розуму, щоб змінити ситуацію на краще”.
Аліна Фролова, у минулому заступниця міністра оборони України погодилася з Харченком, що Україна має повне право повернути свою територію, але додала, що немає жодних гарантій, що українська військова операція може бути проведена без ризику ескалації в і без того крихкій динаміці безпеки на АЕС, - цитує експертку Foreign Policy.
Російські війська зберігали боєприпаси в турбінних залах із реакторами, розмістили гармати на дахах станції та “блукали зі зброєю поблизу місця зберігання радіоактивних матеріалів, що становить безпосередню загрозу безпеці станції”, - повідомляє видання з посиланням на президента “Енергоатому” Петра Котіна.
Радіаційні сенсори від США у контексті контрнаступу
Як писав Голос Америки, у зв’язку з планованим контрнаступом Національне агентство ядерної безпеки США готове передати Україні сенсори, здатні виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи «брудної бомби», а також ідентифікувати країну, яка її застосувала.
Першими про це повідомило видання New York Times.
Як пояснюють експерти в розмові з газетою, такі сенсори могли б зафіксувати і у майбутньому довести вину Росії, якщо вона вирішить застосувати радіоактивну зброю на українській землі та при цьому спробувати перекласти свою вину на Київ.
NYT цитував занепокоєння експертів тим, що невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу.
Експерти побоюються, що невдачі Путіна можуть посилити його готовність натиснути на ядерну кнопку.
Але також висловлюють надію, що сенсори матимуть превентивне значення.
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Святослав Вакарчук: "Війна - як рентген, все стає чорно-білим. Вона зробила мене чеснішим перед собою". Інтерв'ю з музикантом
Триває тур Північною Америкою «Допомога Україні» українського гурту «Океан Ельзи». Головний виступ відбувся 29 квітня у Нью-Йорку, на сцені одного з найвідоміших концертних майданчиків світу театрі «Медісон Сквеар Ґарден». Цей виступ гурту зібрав більше 6 тисяч глядачів. У США та Канаді перед концертом відбуваються спеціальні аукціони. Їхня мета – зібрати $150 тисяч на купівлю дронів для Збройних сил України.
Після Нью-Йорка «Океан Ельзи» прямує до Канади, де матиме виступи у Монреалі й Торонто. Далі – тур західним узбережжям США – Сієтл, Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Фінальний виступ туру буде у Чикаго.
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Після виступу на легендарній сцені «Медісон Сквеар Ґарден» Святослав Вакарчук поспілкувався з кореспонденткою «Голосу Америки» Іриною Соломко. В інтерв’ю він розповів про вихід нової пісні, розмір зібраної від початку війни допомоги, волонтерську та благодійну діяльність, війну та те, як вона змінила його життя, а також чи готує «Океан Ельзи» «переможний» концерт на набережній Ялти.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Ірина Соломко, кореспондентка «Голосу Америки»: Святославе, ви – єдиний український виконавець, який вже вдруге виступив на сцені театру «Медісон Сквеар Ґарден», одному з найбільш престижних світових концертних майданчиків. Поділіться враженнями.
Святослав Вакарчук, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»: Мені здається, що дуже важливо, що відбуваються такі події. Що про Україну – пам'ятають. Що приходить велика кількість, в тому числі американців, які, в принципі, не мають відношення до України. І для нас це дуже почесна місія – приводити цих людей до зали.
Те, що шість тисяч людей у Нью-Йорку в один голос з тобою співають і перефарбовують цей зал у синьо-жовтий колір – надихає. У мене кілька разів були мурашки по шкірі. Коли виходиш, реве зал, і всі одразу встають. Це дуже надихає. Потім, коли я сказав, що у залі присутні наші поранені воїни ЗСУ, які зараз на реабілітації. Всі встали та вітали їх. Це такі мурашечні моменти.
Ми перший раз виїхали на концертний фестиваль в Грузії, це був кінець червня минулого року. І з того часу ми їздимо: від Польщі – до Сан-Франциско. Думаю, що доїдемо якось до Австралії та Південної Америки. І наш цей тур називається «Допомога Україні». Основна його мета – це допомога України як матеріальна, так і, можливо, більш важливо, інформаційна.
На деяких концертах, як от вчора, чи, наприклад, у Празі чи Лондоні приходить велика кількість взагалі недотичної до Східної Європи публіки. Тому я вважаю, що це дуже важливо, і ми продовжуємо це робити.
І.С.: У цьому турі також проходять аукціони, мета зібрати 150 тисяч.
Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 мільйонів гривень, і ти щасливий
С.В.: Так, саме в рамках аукціону. Це така маленька скромна мета, я думаю, що ми її швидко досягнемо. Просто у Північній Америці ми вирішили спробувати збирати окремо гроші на аукціонах. Бо сам тур – це величезна машина, з якої ти не можеш всі гроші віддати виключно на благодійність, тому там йде певна частина. А на аукціонах ми кожну копійку 100% віддаємо одразу.
І.С.: Ви збираєте кошти вже більше року, чи важко зараз збирати кошти? Чи бачите якусь динаміку?
С.В.: Я переконаний, що зациклюватися на сумах, які ти збираєш – неправильно. Бо тут важлива моральна сторона. Ви ж розумієте, що це все дуже умовно. Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 млн гривень, і ти щасливий. Питання не в грошах. Програма Міжнародного валютного фонду дає Україні на кілька років майже $120 мільярдів. Це гроші. (Програма макростабільності для України передбачає підтримку України обсягом $115 млрд на 4 роки. Внесок МВФ до цього пакету - $15,6 млрд - ред.)
Те, що ми збираємо, це не гроші, але це дуже важливо для залученості всіх. Для того, щоб люди, які приходять на концерт, відчували, що вони допомагають. Це як потічки в річку, а річки в океан – всі впадають і роблять велику справу, йдуть до перемоги.
Тобто ці гроші мають практичне значення, на них купуються речі для військових та дрони, підтримуються лікарні. Але найбільше – це має моральне значення, що ми всі разом це робимо.
І.С.: Скільки коштів ви зібрали за час війни?
С.В.: Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень. Це великі суми. Однак питання, ще раз кажу, не в сумах.
І.С.: Якщо повернутися до концерту, на ньому, наприклад, не було гімну. І взагалі, якби не дві пісні про війну, він виглядав би, як ваш концерт з мирного життя. Було враження, що це було намагання повернути вашу аудиторію у стан «нормальності». Воно правильне?
С.В.: Ми завжди плюс-мінус граємо ці пісні. Ніякого намагання повернутися до мирного життя у мене немає. Бо з самого початку я говорю, що ми зараз проводимо ці концерти в особливих умовах, і мета їхня особлива, і настрій.
Фактично ми прибрали з програми зовсім танцювальні пісні, такі грайливі, які мають тексти та посил не дуже релевантні часу.
Щодо вашого запитання, думаю, це не стільки було наше намагання, а це було намагання публіки повернутися в ті часи. І ми їх розуміємо. Бо всім потрібно знімати стрес. І хто як не ми, можемо допомогти їм на цих концертах знімати стрес?
Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень
Цього потребують не лише люди, які прийшли на концерти в Нью-Йорку чи інших містах Америки чи Європи. Це потрібно і тим бійцям, до яких я їжджу і яким я вже дав 200 виступів на фронті. Вони ж теж приходять, щоб повернутися в нормальне життя. Просто їхнє нормальне життя триває 20 хвилин в укриттях або в лісі під звуки канонад. А тут, на щастя, більш приємна атмосфера.
І саме тому ми маємо ще більше бути зобов'язані хлопцям та дівчатам на передовій, які роблять так, щоб ми могли приїжджати, та все це могло відбуватися. І взагалі, щоб це все мало зміст, бо вони не дають нам втратити державу.
І.С.: Як війна змінила Святослава Вакарчука?
С.В.: Я не думаю, що війна мене змінила кардинально. Що війна, мені здається, робить в людях… Це як рентген, на ньому все добре видно. Все стає чорно-білим. І вона зробила мене чистішим. І зробила мене чеснішим перед собою.
Я думаю, не лише мене, а й багатьох людей та більшість українців. Бо, по-перше, ти робиш простий вибір, найголовніший: де ти, за що ти, з ким ти і для чого? Другий – що для тебе важливіше: майбутнє твоєї держави, твоїх дітей, твоєї сім'ї чи твоя персональна кар'єра? Третій – ти вчишся жити у ситуації, коли борешся зі стресом. І тоді ти відкидаєш непотрібне. Ти перестаєш купувати речі, які ти раніше купував. Ти не думаєш про покупку нової машини, якщо вона тобі не потрібна. А якщо і потрібна, то купуєш просту і скромну, щоб не тратити зайві гроші, навіть якщо ти можеш цього дозволити собі. Я стараюсь жити так.
Теж цікавий нюанс: у цьому турі у нас дуже простий продакшн, ми не використовуємо ані спецефекти, ані велику кількість світла та екранів. Якби ми приїхали в Нью-Йорк в інший час, весь Медісон Сквеар Ґарден був би завішений екранами і була би ціла історія. А зараз ми просто не хочемо тратити на це гроші, які можна потратити на більш корисні речі. Тому те, що ми просто виходимо на сцену і граємо, ніби в маленькому клубі, це теж частина цих змін.
І.С.: А якщо говорити про Вакарчука-музиканта? Під час концерту ви сказали, що пісню про Маріуполь ви написала на замовлення. Важко писати такі пісні?
С.В.: Так, вони всі пишуться через пережите, зі сльозами… Мені часто кажуть, що люди слухають їх і плачуть. Я сам плачу, коли пишу, відчуваю мурашки. Я не боюсь цього. Якщо цього немає, я таку пісню не буду віддавати людям. Навіщо, якщо я сам від неї не отримую емоцій? Я бачив вчора, як дівчата в перших рядах просто плакали, одна, друга, третя. Вони плачуть, а я розумію, що так треба.
І.С.: Але писати під час війни складніше? Адже і ви, і світ змінився, став чорно-білим. Чи все ж таки вам вдається творити в цей час?
С.В.: За кілька тижнів вийде нова пісня «Океану Ельзи» в дуеті з ще одним прекрасним виконавцем. Поки що це сюрприз, але ви почуєте абсолютно іншу пісню. Це пісня про кохання, точніше, про розлуку. Це теж перегукується з тим, що зараз переживають українці. Бо коли ти не можеш бачити близьку людину довго, і маєш на це лише хвилини чи години, ти сприймаєш все зовсім по-іншому. Про це і буде пісня. І це не буде пісня про війну, вона буде про щоденні емоції кожного з нас.
А позатим, ми написали багато різних нових пісень, але вони всі чекають свого часу. Зараз час збирати каміння. Розкидати будемо потім.
І.С.: Як ви вважаєте, взагалі музична спільнота України достойно відповіла на війну?
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися
В.С.: Почнемо з того, що я не дозволяю собі оцінювати колег. І я вважаю, що треба кожному відповідати за себе. Дивитись, хто що там робить – не в моїх правилах. Проте, я для себе зробив висновок: ті, хто чітко і однозначно не підтримав Україну в її боротьбі, мені немає про що з ними говорити. Ті, хто просто підтримали ворога, вони стали моїми ворогами. Ті, хто не зайняв ніякої позиції, Данте про цих людей теж писав. Тому, мені здається, що культурна спільнота України, справжня, - вона єдина.
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися. Просто різні окопи, різні танки і різні кулемети чи автомати.
І.С.: Ви були здивовані, коли так багато світових зірок підтримали Україну і вас?
С.В.: Ні, ці люди є частиною своєї спільноти, вони тонко відчувають настрої людей. Я був нещодавно в Нью-Джерсі і побачив там більше українських прапорів на вулиці, ніж, мабуть, у Києві. Люди тут так живуть, і їхні зірки це відчувають. Вони є частиною свого народу, роблять і говорять те, що на думці у кожного американця. Так само в інших країнах. Тому ні, мене це не здивувало.
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні. Бо, ніби, це взагалі війна Америки проти Росії, і треба, щоб Росія з Україною домовились, і не буде війни. Коли я чую таке від відомих американців та британців, мені шкода, що вони мали розкіш народитися у вільних країнах, де вони просто можуть філософствувати. А народилися б вони в Слов'янську, або Бердянську, або Маріуполі, - вони би інакше зараз говорили.
І.С.: Вони вам про це особисто говорять?
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні
С.В.: Ні, ви ж також читаєте такі речі. Їх мало, але ці люди є. Вони займають особливу позицію. Взагалі, оцей небезпечний російський наратив, який вони «впарюють» західній інтелектуальній спільноті. Він звучить не так кровожерливо: «Ми домовимося з Україною. Чим більше ви будете влізати, тим буде гірше, тому давайте ви залиште їх у спокої».
Росіяни це говорять і паралельно роками вбивають наших людей. Тому нам важливо робити так, щоб ніхто не вівся на цю локшину, і всі продовжували допомагати нам і далі.
І.С.: Перші півроку вас з гітарою можна було бачити у Харкові, на Київському вокзалі, інших місцях, де людям була потрібна допомога. Це все було імпульсивні речі?
С.В.: Так, ніякого плану чи стратегії в цьому не було. Перший місяць, це було просто імпульсивно. Поїхали в Харків, бо там вчора потрапила ракета в будинок адміністрації. Приїхали, встали на площу, записали відео. Паралельно, поки писали відео, в госпіталі йшла перестрілка, бо туди проривалася ДРГ. За півгодини влупили в будинок поліції. І це все відбувалось буквально на моїх очах. Але це було важливо.
Так само, як і приїхати в Запорізький госпіталь до дітей з Маріуполя, які постраждали під час обстрілу колони. Там була купа поранених, яких прямо при мені оперували. Чи співати для людей в метро у Харкові або в Одесі біля Потьомкінських сходів. Це важливі були речі, але вони робилися імпульсивно.
Для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти
Починаючи з квітня, ми почали планувати, і в першу чергу, поїздки на фронт у гарячі точки до бійців. Зустрічалися з бригадами. Об’їхали буквально кожну ділянку фронту: від Сумської області (яка тоді ще не була звільнена) до півдня Миколаївської і Херсонської областей.
Я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять
І я буду це продовжувати. Бо, не буду лукавити, для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти. Деколи двадцять людей сидять в бункері або в лісі. Ти граєш їм на гітарі «І все буде добре» і розумієш, що щось важливе відбувається.
І.С.: Що вони вам говорять?
С.В.: По-різному. Деякі – змучені, деякі – втомлені, деякі – зі своїми проблемами звертаються. Але абсолютна більшість вмотивовані у розумінні того, що вони там роблять. Тобто я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять.
І це є величезна різниця з ворожою армією. Там є ідейні садисти, і ви ж самі бачите, що відбувалось в Бучі, Ірпені, Ізюмі та скрізь… Але там є велика кількість так званої сірої маси, які сидять і кажуть, що не знають, що тут роблять. Як не знаєш, якого дідька тут взагалі сидиш? Іди на площу і протестуй. Але на це вони не готові, їхня нація не знає слова свободи.
І.С.: Війна – це складене випробування для кожного. Зараз багато говорять про психологічне здоров’я нації. Як ви психологічно все це переживаєте?
С.В.: Номер один – це поїздки на фронт. Вони дуже мені допомагають бути в адекваті. У мене – унікальна позиція. Я одночасно бачу вільний світ, фронт і тил в Україні. Я все це бачу, для мене це все одна велика збалансована картинка. Є величезна кількість українців, які виїхали і які на разу не були в Україні. Для них сам факт повернутись – це вже подвиг.
Є величезна кількість людей, які продовжують в тилу жити своїм життям і не усвідомлюють, що там за пекло відбувається в умовному Бахмуті. Є люди на фронті, які воюють. І от в мене є можливість побачити це все і якось зліпити до купи. І це не дає тобі зійти з розуму.
Окрім того, три стовпи, на яких тримається моє моральне-фізичне здоров'я. Музика, спорт і родина. Я займаюсь спортом скрізь, де тільки можу. Я бігав в Харкові в квітні. Зрозуміло, сім'я, побачити дітей, обняти, подивитися, як вони ростуть, це дуже надихає.
І.С.: А діти зараз в Україні?
С.В.: Діти зараз у безпечному місці.
І.С.: Якщо говорити про майбутнє України, то після перемоги буде багато викликів. Для Святослава Вакарчука політика – це вже закрита сторінка, чи все ж таки ви не виключаєте повернення?
С.В.: Я вважаю, що зробив все, що міг би. Думаю, що моя ефективність служінню Україні найвища зараз там, де я є. Більше того, я вважаю, що на кожному етапі в житті людина мусить зробити те, що їй вдається певною місією. Був певний період в моєму житті, коли я вважав, що мушу спробувати, крім творчої історії, дати людям, користуючись своїми знаннями, вміннями, довірою, якісь інші речі. І я це зробив.
Якісь речі, які я зробив, вони обов'язково дадуть плоди і переростуть. Якісь речі, можливо, були зайвими. Десь я робив якісь речі неправильно. Можливо, деколи мені треба було більше пояснювати.
Але на даний момент я вважаю, що моя місія – на фронті серед хлопців та дівчат з гітарою і з мікрофоном тут, на цих великих майданчиках. Цим і планую займатися.
І.С.: Але це не було розчаруванням для вас?
С.В.: Це був гарний урок, бо було багато речей, які я вважаю, я зробив неправильно. Є багато речей, коли ти, як політик, потрапив у колію, з якою ти не можеш звернути, і, в принципі, щоб ти не зробив, буде працювати проти тебе. Безумовно, багато речей я б зараз не робив. Але по великому рахунку, я щасливий в кожному кроці, який я зробив в своєму житті, бо вони робили мене сильнішим. І за жоден з них мені не соромно.
І.С.: Якщо говорити про перемогу. Зараз ведуться дискусії, чи буде вона швидкою, чи треба бути реалістичними та готуватися до того, що ця боротьба триватиме роками. Яке ваше бачення цього?
У кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережні Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком
С.В.: Я відповім філософські: у кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережній Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком. Для когось – це коли можна буде в Харкові, в Одесі чи в Києві зробити стадіонний концерт. Для когось – це коли можна буде повернутися до якогось улюбленого заняття, яким людина так чи інакше не може зараз займатися. Тобто буде багато персональних перемог, окрім великої воєнної чи геополітичної перемоги, яка, безумовно, для кожного з нас є поверненням всіх своїх земель.
І.С.: А яка вона для Святослава Вакарчука?
Від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь
С.В.: Я вже декілька речей озучив. Наприклад, те, що ми повернемося на концерти на стадіонах. Я зараз на стадіонах в Україні виступати не можу. Тому й даю невеличкі сольні концерти під піаніно, там, де з міркувань безпеки, я це можу робити.
Для мене буде перемога, коли я нарешті не декілька днів через поїздки, а кожного дня зранку до вечора буду бачити своїх дітей. Для мене буде перемогою, коли всі мої друзі, близькі, рідні, яких дуже багато, повернуться з фронту додому живими та неушкодженими. Коли я всіх зможу обняти.
І, в принципі, від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь.
Так довго, як знадобиться? Скільки американці готові підтримувати Україну — опитування
Хоч загалом американці залишаються відданими підтримці України, відсоток людей, які готові чимось за це пожертвувати, знизився порівняно із жовтнем 2022 року. Водночас тих, хто підтримує надання Україні винищувачів та далекобійних ракет, є більше, ніж тих, хто проти цього. Про це пишуть аналітики Брукінґського інституту, базуючись на даних нового соцопитування.
Опитування громадської думки провели в університеті Меріленду спільно з агенцією Іpsos з 27 березня по 5 квітня. Протягом нього опитали 1203 респондентів із різних груп. Наводимо його основні висновки.
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Як довго американці готові підтримувати Україну?
В адміністрації Байдена неодноразово стверджували, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Чи поділяють цю думку американці? З таким наміром погоджується 38% всіх опитаних. Водночас 46% вважають, що США мають дотримуватись курсу на допомогу Україні протягом 1-2 років. Ще 11% переконані, що підтримку слід продовжувати впродовж 2-5 років.
Втім, думки демократів та республіканців тут помітно різняться. Підтримувати Україну так довго, як знадобиться, готові 51% демократів та 25% республіканців. Водночас за допомогу впродовж 1-2 років виступає 31% демократів та 62% республіканців.
Що американці думають про рівень нинішньої підтримки?
Оцінка нинішньої військової підтримки США України також відрізняється залежно від партійної приналежності. В цілому 30% опитаних вважають, що нинішній рівень підтримки США достатній, 33% переконані, що американський уряд витрачає надто багато, а от 12% навпаки стверджують, що потрібно робити більше. Про те, що військові витрати на Україну є надто високими, заявила половина опитаних республіканців і 13% демократів.
Як щодо літаків та ракет?
Українці послідовно закликають Вашингтон надати Києву нові типи озброєнь, зокрема, винищувачі F-16 та далекобійні ракети ATACAMS. Що про це думає американське суспільство? Загалом тих, хто виступає за такий крок, є більше, ніж тих, хто проти. За надання далекобійних ракет і винищувачів висловились 45% і 37% відповідно. Проти - 28% і 32%. Однак тут думка також розділилась залежно від політичних вподобань.
Якою має бути основна мета підтримки України?
У респондентів також поцікавились, як вони бачать мету американської допомоги Україні. 26% вважають, що США мають допомогти повернутись до ситуації перед повномасштабним вторгенням Росії, 18% - допомогти Україні звільнити всі окуповані території, 17% - запобігти російському експансіонізму. Ще 8% вважають, що США повинні послабити і завдати поразки Росії. Решта опитаних або не погоджується із жодним з тверджень, або не має чіткої відповіді.
На які жертви готові піти американці?
Заради допомоги Україні платити вищу ціну за енергію готові 51% опитаних (в жовтні таких було 60%). На збільшення інфляції готові піти 46% (в жовтні їх було 57%). Ще 27% готові пожертвувати життям американських військових (порівняно із 38% в жовтні). Хоча в цілому прихильники демократів готові піти на більші особисті витрати, аніж республіканці, готовність до цього знизилась незалежно від політичних вподобань.
Що впливає на рівень підтримки України?
На рівень підтримки може впливати уявлення американців про успіхи України на полі бою та про хід війни в цілому.Брукінґський інститут
Аналітики Брукінґського інституту вважають, що на рівень підтримки може впливати уявлення американців про успіхи України на полі бою та про хід війни загалом. Історії про здобутки українців та про поразки росіян, імовірно, давали більше впевненості людям у США в результатах війни. Затягнуте протистояння викликає сумніви щодо того, скільки часу може тривати вторгнення, а відтак підіймає запитання щодо тривалості підтримки та готовності людей платити за неї ціну - пишуть аналітики.
Що про підтримку України кажуть американські політики?
У Білому домі продовжують стверджувати, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. Про це послідовно говорять президент Байден, державний секретар Блінкен, міністр оборони Остін та інші представники чинної адміністрації.
Про необхідність продовження підтримки України заявляє більшість законодавців як в Палаті представників, так і в Сенаті США. Це стосується не лише демократів, а й республіканців.
Нещодавно спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті різко відповів російському репортеру, відкинувши припущення про те, що він не підтримує допомогу Україні. Маккарті засудив дії Росії та заявив: “Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною”.
Своєю чергою лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл додав, що послідовна підтримка України є в інтересах Сполучених Штатів: “Значна частина безпекової допомоги виділеної Україні, фактично фінансує виробництво нових, передових можливостей для армії США та підтримує добре оплачувану роботу для кваліфікованих американських робітників у нас вдома”, - заявив Мітч Макконнелл.
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Російські кораблі були в місцях вибухів на Північному потоці, каже журналістське розслідування
Міжнародна група журналістів-розслідувачів каже про виявлення додаткових даних, що дають підстави для підозр про можливу причетність Росії до пошкодження газопроводів Північний потік внаслідок вибухів восени 2022 року.
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Офіційні розслідування Данії, Швеції та Німеччини ще не завершені, а натомість лунали суперечливі припущення включно з натяками російських представників про буцімто зацікавленість у зупинці газопроводу західних держав, або України.
Hосіяни мали в тому районі судна здатні досліджувати морське дно і визначати можливість закладення вибухівки.
Нові підозри щодо Росії оприлюднені спільним розслідуванням телерадіомовних компаній Данії - DR, Норвегії - NRK, Швеції - SVT і Фінляндії - Yle, яке стало основою документального серіалу «Тіньова війна».
Розслідувачі виявили те, що названо доказами прихованого перебування спеціалізованих російських суден, здатних здійснювати підводні операції, в місцях, де невдовзі по тому виявили сліди підводних вибухів.
NRK зокрема повідомляє, що російські судна, зокрема буксир SB-123 та корабель російського військово-морського флоту «Сібіряков», вимикали позиційні сигнали, очевидно уникаючи стеження.
Журналісти кажуть, що отримали супутникові фотографії, а також перехоплені комунікації з російських кораблів.
«Вони показують, що росіяни мали в тому районі судна здатні досліджувати морське дно і визначати можливість закладення вибухівки», - цитує NRK норвезького фахівця Тора Івара Строммена з військово-морської академії у Берґені.
DR підкреслює, що «російські військові кораблі принаймні тричі діяли в районі, де згодом сталися вибухи».
Журналісти кажуть, що дані про радіокомунікацію російських кораблів з відкритих джерел здобув колишній британський службовець морської розвідки.
Нільс Фастроп з данської DR сказав в інтерв'ю британському радіо, що аналіз супутникових фотографій разом з даними про радіокомунікації підтверджують операції російських спеціалізованих суден саме біля місць, де згодом сталися вибухи.
Він сказав, що журналісти надсилали запит в Росію з проханням дати пояснення тим даним, але російська сторона не відповіла.
Військове відомство Данії повідомило минулого тижня, що має понад два десятки фотографій російського корабля датованих 22-м вересням біля місця, де чотирма днями по тому були пошкоджені труби на дні Балтійського моря.
Але кремлівський речник Дмітрій Песков відкинув ті підозри, заявивши, що в Балтійському морі постійно плавають багато російських кораблів.
2 травня у Москві знову заявили, що вимагають швидшого і відкритого розслідування, відкинувши при цьому можливість причетності Росії до того, що кремлівський речник назвав «терористичним актом».
В лютому Данія, Німеччина і Швеція подали Раді безпеки ООН спільно листа, в якому повідомили, що їхні розслідування тривають.
«Ми раді почути це від спікера Маккарті», – речниця Білого дому. Відео
«Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з тим, що продовжувати підтримувати Україну життєво важливо, було приємно почути, як він відкидає пропаганду, яку поширюють російські державні ЗМІ», – речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
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