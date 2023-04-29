США нададуть Україні сенсори ядерних вибухів у зв’язку з контрнаступом – NYТ

Національне агентство ядерної безпеки США готове передати Україні сенсори, здатні виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи «брудної бомби», а також ідентифікувати країну, яка її застосувала. Про це повідомляє видання New York Times .

Як пояснюють експерти в розмові з газетою, такі сенсори могли б зафіксувати і у майбутньому довести вину Росії, якщо вона вирішить застосувати радіоактивну зброю на українській землі та при цьому спробувати перекласти свою вину на Київ.

"Невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу"

Підставою для потенційної потреби у таких заходах у США вважають весняний контрнаступ, цитує NYT ядерних експертів та їхнє занепокоєння тим, що невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу.

Експерти побоюються, що невдачі Путіна можуть посилити його готовність натиснути на ядерну кнопку.

Вашингтон ставиться до погроз Росії серйозно

Як повідомляв Голос Америки , раніше цього місяця Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував “цілком реальні” ядерні виклики для світу. Серед них і призупинення Росією Нової угоди СНО (Угода про стратегічні наступальні озброєння - ред.), і її безвідповідальна ядерна риторика.

Саме до реалізації такої риторики і ядерних погроз, за інформацію NYT, Вашингтон наразі і готується, вживаючи конкретних кроків, зокрема, за допомогою згаданих сенсорів.

Видання свідчить, що вже розпочато навчання персоналу, здійснюється моніторинг даних і попередження про смертоносну радіацію. Цим (як і власне встановленням сенсорів) займається підрозділ атомних експертів – група підтримки надзвичайних ядерних ситуацій (NEST).

На запит New York Times агентство ядерної безпеки повідомило, що мережа сенсорів змогла б охарактеризувати розмір, розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху – на випадок, якщо бомбу принесла б не ракета (із чітко відстежуваною траєкторією польоту, а вантажівка, танк або човен).

Оборонне планування як спроба стримати Москву від застосування ядерної зброї

У США сподіваються, що йдеться не про потенційне застосування встановлюваних сенсорів, а про те, що це оборонне планування зможе стримати Москву від застосування ядерної зброї.

Встановлення сенсорів “дасть Москві знати, що Вашингтон може викрити так звану операцію під фальшивим прапором”, - пише NYT. Тобто в США припускають, що Росія може неправдиво стверджувати, ніби це Київ здійснив ядерний вибух на власній території, нібито для того,“щоб спробувати залучити Захід до більшої допомоги у війні”.

Минулого року Росія неодноразово заявляла, не надаючи для цього жодних доказів, що Україна планує підірвати бомбу, призначену для поширення радіоактивних матеріалів – так звану «брудну бомбу».

Про безглуздість таких російських заяв говорила і представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард. Голос Америки також публікував версії західних аналітиків про те, навіщо Кремлю розмови щодо «брудної бомби».

До слова, сенсори, які наразі передають Україні, зможуть зафікусвати інформацію про будь-яку ядерну аварію – викид радіації з ядерного реактора чи вибух ядерної зброї. Це даться можливість ухвалити обґрунтовані рішення для захисту громадського здоров’я та безпеки, – пише NYT.

Загалом цього року США мають намір витратити приблизно 160 мільйонів доларів на запобіжні заходи щодо атомної безпеки в Україні, а на 2024 рік запитується така ж сума, інформує NYT.

Реактори-мішені

Якби вони хотіли зробити якомога більшу частину сільської місцевості непридатною для життя, то саме реактори могли б стати мішенями

Едвін Лайман, експерт з ядерної енергетики сказав журналістам NYT з посиланням на американського держслужбовця, що Росія у разі принизливої поразки може у відповідь обстріляти реактори або сховища відпрацьованого палива.

“Це одна з найбільших небезпек, – сказав доктор Лайман. – Якби вони хотіли зробити якомога більшу частину сільської місцевості непридатною для життя, то саме реактори могли б стати мішенями”.

Пентагон раніше наголошував на тому, що обстрілами Росія створила ядерну кризу в Україні та загалом у регіоні. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння йдеться у ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки із дослідницею ядерної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.

Інфраструктура ядерної енергетики України відігравала одну з головних ролей у плані вторгнення Росії до України, свідчить звіт британського дослідницького центру RUSI. А російські спецслужби, як писав Голос Америки , вербували працівників ядерних установок, у тому числі з підрозділів, відповідальних за фізичну охорону.

Загалом ризик застосування ядерної зброї сьогодні вищий, ніж будь-коли з часів холодної війни, а війна в Україні є найгострішим прикладом цього ризику, такі заяви лунали минулого місяця під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України для обговорення розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.

Натомість «психологічною спецоперацією», що має на меті підірвати підтримку України на Заході назвали ядерні погрози Кремля експерти, яких запросив на дискусію вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада».

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