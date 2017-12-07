Як чинити спротив Кремлю? Поради Байдена у виданні Foreign Affairs

Яким чином захистити демократію від ворогів, розмірковують у великій статті для Foreign Affairs колишній віце-президент США Джозеф Байден та Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами.

Поширення міжнародного порядку під проводом США показало, що військова міць є ключовою для американської національної безпеки

Протягом «холодної війни», США та Радянський Союз протистояли один одному в екзистенційній боротьбі двох протилежних систем - або радянський блок "поховає" Захід, як погрожував радянський прем’єр Микита Хрущов в 1956 році, або західні принципи демократичної підзвітності та прав людини і верховенства права будуть тріумфувати над радянським тоталітаризмом, зазначають автори.

Зрештою, радянська система розпалась і поширення міжнародного порядку під проводом США показало, що військова міць є ключовою для американської національної безпеки і що США мусять просувати свої цілі через зміцнення демократичних установ і активну побудову альянсів.

Багато країн Східної Європи досягли успіху після «холодної війни». Росія мала можливість постати знову. Багато хто в Європі та США сподівались, що інтеграція Росії до міжнародних організацій, таких як Рада Європи, Світовий банк та МВФ, допоможе їй стати відповідальним членом міжнародної спільноти. Багато росіян також мріяли створити демократичну, стабільну та квітучу Росію. Однак, ця мрія зараз далі, ніж будь-коли з часів «холодної війни», наголошують аналітики.

В екстремальних випадках, таких як в Грузії та Україні, Росія провела вторгнення до сусідніх країн з метою заблокувати їх інтеграцію до НАТО та ЄС і надіслати сигнал іншим урядам регіону, що просування підтримуваних заходом демократичних реформ викличе жахливі наслідки

Зараз, російський уряд чинить напади на основи західної демократії у всьому світові. Під лідерством Путіна, Кремль розпочав скоординовані атаки в різних сферах – військовій, політичній, економічній та інформаційній – використовуючи відкриті та приховані засоби. В екстремальних випадках, таких як в Грузії та Україні, Росія провела вторгнення до сусідніх країн з метою заблокувати їх інтеграцію до НАТО та ЄС і надіслати сигнал іншим урядам регіону, що просування підтримуваних заходом демократичних реформ викличе жахливі наслідки.

Більш часто і підступно, вона намагалась послабити і підірвати західні демократії зсередини, використовуючи в якості зброї інформацію, кіберпростір, енергетику та корупцію.

Ці напади продиктовані бажанням Кремля захистити владу і вплив.

Ззовні вони видаються сильними, але вони в основі своїй - крихкі і цей факт Путін і керівництво його режиму розуміють краще за всіх

Російський режим, який постав з попелу після падіння Радянського Союзу, консолідував значні повноваження і привілеї в руках таємної групи колишніх службовців розвідки та олігархів, зазначають Байден та Карпентер.

Ззовні вони видаються сильними, але вони в основі своїй - крихкі і цей факт Путін і керівництво його режиму розуміють краще за всіх.

У відповідь Сполучені Штати мають відігравати провідну роль серед демократичних союзників з розбудови міцності демократичних установ, розширенні можливостей із захисту проти російського впливу і викорінювати мережі Кремля, які чинять ворожий вплив, наголошують Джозеф Байден та Майел Карпентер.

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