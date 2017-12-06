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Час-Тайм. Конфлікт НАБУ і ГПУ та справа Саакашвілі. Реакції

Час-Тайм. Конфлікт НАБУ і ГПУ та справа Саакашвілі. Реакції
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В ефірі Час-Тайм. Конфлікт НАБУ і ГПУ та справа Саакашвілі. Гість студії: заступник генпрокурора України Євген Єнін. Держдеп США: Експерти зі США допомогли Україні виявити понад 3 мільярди доларів вкрадених у держави та виведених за кордон коштів. Держсекретар США в Брюсселі: Агресія Росії в Україні - найбільша загроза безпеці Європи. Президент США оголосив про намір перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим. Журналістам «Голосу Америки» і Радіо Радіо Свобода у середу заборонили доступ до Державної думи Росії.

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