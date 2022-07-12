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У США оголосили нові заходи проти поширення нового високозаразного штаму коронавірусу BA.5
Білий дім оголошує нову стратегію боротьби з коронавірусом на тлі зростання кількості повторних заражень новим штамом коронавірусу BA.5 та зростання кількості шпиталізацій по всій країні.
У вівторок, 12 липня, команда президента Байдена з реагування на коронавірус оголосила програму з п’яти пунктів, що мають допомогти захистити американців від нового високозаразного штаму коронавірусу.
Серед заходів, про які оголосили в Білому домі, надання ще більшого доступу до вакцин, бустерів та засобів лікування, таких як антивірусний препарат Paxlovid, захист людей з низьким імунітетом, покращення доступу до тестів та високоякіних масок, також надання чітких рекомендацій щодо їхнього використання та заохочення власників будинків до покращення систем провітрюваня.
Адміністрація Байдена попередила, що американцям потрібно збільшити зусилля, щоб захистити себе від Covid-19, оскільки відгалуження варіанту Omicron, BA.5, який зараз домінує серед нових випадків захворювання в США, є високозаразним. Як кажуть лікарі, новий штам здатний уникати захисту вакцин, а також імунної системи, створеної через попередні зараження. Людина, яка перехворіла вірусом місяць тому, може заразитися цим штамом знову, пояснюють вони.
Виступаючи на брифінгу в Білому домі у вівторок, координатор адміністарції Байдена з реагування на коронавірус Ашиш Джа сказав, що вакцинація залишається найважливішим інструментом у боротьбі з інфекцією, і що зменшити кількість хворих та шпиталізацій можна, якщо пройти вакцинацію, зробити тестування (якщо людина почувається хворою), приймати терапевтичні препарати (якщо людина захворіла), і носити маски в людних місцях, щоб мінімізувати поширення вірусу.«Ми можемо запобігти серйозним захворюванням. Ми можемо врятувати життя. І навіть незважаючи на BA5, наші інструменти продовжують працювати», – сказав Ашиш Джа.
Щоденна кількість зареєстрованих випадків Ковід-19 у Сполучених Штатах залишається стабільною на рівні приблизно 100 тисяч людей — цифра, яку багато експертів вважають заниженою, оскільки багато людей проводять тестування вдома і не повідомляють про діагноз своїх лікарів.
За даними газети The New York Times, кількість повторних заражень на Ковід-19 у США знову почала зростати наприкінці червня. Зараз в країні шпиталізовано з вірусом близько 31 тисяча людей, це на 4,5% більше, ніж тиждень тому.
За останні два тижні кількість шпиталізацій зросла на 18%, повідомляє видання The New York Times.
Експерти попереджають, що пандемія далека від завершення. А те, що увага американців переключилася на інші проблеми, не допомагає у приборканні поширення вірусу.
У підготовці матеріалу були використані повідомлення New York Times та NPR.
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Наскільки серйозною загрозою для України є іранські дрони - аналізують експерти
Новина про можливе постачання Росії іранських дронів свідчить про труднощі російського війська в Україні, втім якщо угода станеться, у росіян можуть з'явитися серйозні бойові безпілотники та дрони-камікадзе. Про це пишуть міжнародні експерти, реагуючи на нещодавні заяви з Білого дому.
У понеділок, 11 липня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран готується у прискорені терміни надати Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових. За його словами, Тегеран також планує тренувати російських військових користуватись цими дронами.
Російські провладні ЗМІ заперечують цю інформацію.
Які дрони може отримати Росія
“Один із найбільших уроків, які росіяни винесли з війни в Нагірному Карабасі 2020 року, що масове використання дронів-камікадзе є ключовим для військового успіху. То ж якщо Іран поставить Росії “кілька сотень” безпілотників, то дуже ймовірно, що частиною цієї поставки будуть дрони-камікадзе”, - вважає експерт з питань роботизованих військових систем та безпілотників Самюель Бендетт, який у Центрі військово-морського аналізу США займається російськими дослідженнями.
Експерт припускає, що ймовірно до поставок іранських безпілотників увійдуть дрони Ababil, Mohajer та певні види Shahed.
На думку експерта, потреба росіян у безпілотниках свідчить про їхні прогалини на війні в Україні.
“Очевидно, що російські військові виснажені, втратили багато дронів та БПЛА, у них не вистачає боєприпасів… І, очевидно, однією з найбільших їхніх прогалин є відсутність тактичних безпілотників, які працюють на відстані менше 5 кілометрів від лінії зіткнення. Це комерційні дрони Mavic, які зазвичай постачаються волонтерськими зусиллями”, - пише експерт . Він впевнений, що до поставки Ірану маленькі квадрокоптери не входитимуть.
Якщо Іран постачатиме дрони Росії, це будуть великі безпілотники та дрони-камікадзе, щоб отримати негайний ефект на полі бою, - пише у Твітері Самюель Бендетт.
Як пишуть американські ЗМІ, іранські безпілотники використовувалися для нападу на військові бази США та їх союзників на Близькому Сході, на нафтопереробні заводи та на цивільні об'єкти. Вони були помічені у військових конфліктах в Сирії, Ємені, в Іраку.
Іранські дрони - серйозна загроза
Фредерік Каган, директор Проекту критичних загроз в Американському інституті підприємництва, в інтервю виданню The Washington Post заявив, що інформація про іранські дрони для РФ свідчить про обмежені можливості росіян на війні в Україні.
Він також припустив, що в разі успішного проведення ірансько-російської угоди, російські дрони зможуть долати великі відстані в Україні.
“Важко оцінити, яким буде ефект (від іранських дронів - ред.), але це очевидно дасть росіянам більше можливостей проводити повітряні атаки, ймовірно, глибше на українську територію, ніж це відбувається зараз”, — цитує Кагана WP.
Американське видання CNN пише, що іранські дрони є серйозною загрозою у військових конфліктах, попри те, що вони не дуже популярні у світі.
Видання цитує американського генерала Кеннета Ф. Маккензі молодшого, головнокомандувача США на Близькому Сході.
Торік під час слухань в американському конгресі генерал Маккензі сказав, що пов’язані з Іраном дрони “є новою та комплексною загрозою для наших збройних сил та сил наших партнерів і союзників». Вперше з часів Корейської війни “ми діяли без повної переваги в повітрі”, - зазначив тоді американський генерал.
CNN також наводить цитату іранського генерала Хосейна Салаамі, командира Корпусу вартових Ісламської революції, який минулого року заявляв, що Іран володіє безпілотниками з радіусом дії у 7000 кілометрів.
За даними Інституту миру - незалежної федеральної інституції у США - великі та середні безпілотники Ірану, ймовірно, можуть перебувати в повітрі до 20 годин, і можуть містити складні датчики, бойове обладнання та різноманітну зброю. За даними Інституту, деякі іранські дрони (як ті, якими користується ліванська Хезболла), можуть переносити бойовий вантаж вагою до 150 кілограм.
Деякі оглядачі вважають загрозу іранських дронів перебільшеною. Зокрема, засновник лондонського аналітичного центру Bourse Bazaar Есфандьяр Батмангхелідж у Твітері написав : “Навряд чи Іран навіть має стільки робочих безпілотників у своєму флоті. Крім того, експерт додав, що Тегеран “не має досвіду масштабного експорту дронів”.
Самюель Бендетт з Центру військово-морського аналізу США згадує невдале використання іранських дронів в Ефіопії, коли безпілотники, закуплені в Ірану, змусили були приземлитись через проблеми в системі контролю, так і не повоювавши.
“Іранські безпілотники мають свої проблеми, як і більшість дронів, яким доводиться працювати в складних умовах. Деякі проблеми з іранськими дронами були публічно задокументовані. Хоча Росія може отримати і більш “перевірені” дрони, на кшталт тих, що вражали цілі в Саудівській Аравії чи в Об'єднаних арабських еміратах”, - пише у Твітері експерт Центру військово-морського аналізу.
Російсько-іранська співпраця
У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує боєприпаси та військове обладнання з Іраку через іранські мережі контрабанди зброї.
Пізніше ірансько-російська торговельна палата повідомляла, що з початку повномасштабної війни в Україні експорт товарів з Ірану в Росію суттєво зріс.
Британський політолог Марк Галеотті у подкасті для видання Monocle наголошує, що Іран поставками для Росії заробляє гроші: “Іран не дає дрони Росії, вони продають їх. Росія виробляє дрони так швидко як може, і досить ефективно їх використовує в Україні. Але їх збивають. То ж є потреба у додаткових поставках”.
Наступного тижня президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Тегеран. За повідомленням Кремля, в Ірані Путін проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що Путін у Тегерані обговорюватиме поглиблення економічних зв'язків з Іраном.
У статті використовувались матеріали із видань CNN, The Washington Post, The Guardian, France-Presse, Associated Press
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Салліван: «Cпроба Росії стерти Україну з мапи світу не досягне успіху». Відео
«Ми продовжуватимемо робити внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України - та допомогти українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з мапи світу не досягне успіху», - радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
- Голос Америки
Нафта і зброя: український вимір візиту Байдена на Близький Схід
Переконати країни Перської затоки підвищити видобуток нафти, щоб зупинити зростання цін, викликане російським вторгненням в Україну. З такою місією президент США Джо Байден вирушає на Близький Схід, - пишуть американські оглядачі.
Одна з причин, чому Байден їде до Саудівської Аравії, полягає у тому, щоб закликати лідерів країни «качати» більше нафти
«Одна з причин, чому Байден їде до Саудівської Аравії, полягає у тому, щоб закликати лідерів країни «качати» більше нафти, оскільки світові ціни злетіли», – зазначає експерт Брукінґського інституту Деніел Байман у статті під назвою «Складне завдання Байдена: відродити партнерство зі США на Близькому Сході».
В той час як американський президент готується до свого близькосхідного турне, оглядачі звертають увагу на ще одну мету візиту, пов’язану з війною: пошуки додаткових джерел озброєнь для України.
З огляду на перспективу затягування воєнних дій, у Вашингтоні почали обмірковувати довгострокову стратегію військової допомоги Україні.
Як пише «The New York Times», «Очікується, за деякими оцінками, що військова допомога, ухвалена Конґресом, потриває до другого кварталу наступного року. Проте питання полягає у тому, як довго поставки зброї та боєприпасів, у їх нинішньому обсязі, можуть тривати без погіршення обороноздатності Сполучених Штатів».
Американські офіційні особи заохочують інші країни надати Україні залишки своїх запасів озброєнь радянського виробництва
А відтак, зазначає видання, «Американські офіційні особи заохочують інші країни надати Україні залишки своїх запасів озброєнь радянського виробництва, з якими українці більш знайомі».
«Цей пункт є у програмі візиту пана Байдена на Близький Схід […], де він має зустрітися з лідерами арабських держав, колишніми клієнтами Москви», - пише NYT у статті під назвою «Україна та глобальне змагання з витривалості».
На складність успішної реалізації таких завдань звертає увагу Брукінґський інститут. Як зазначає експерт аналітичного центру, «Сполучені Штати намагаються створити глобальну коаліцію для протидії російській агресії в Україні. Країни Близького Сходу, одначе, вбачають у Росії джерело поставок пшениці, а населення цих країн сумнівається, чому Україна має бути предметом глобальної солідарності, тоді як Сирія – не була».
Як вважають деякі оглядачі, під час свого близькосхідного турне Джо Байден має сфокусуватися на темі протистояння Ірану.
«Загрози, що насуваються з боку Ірану, спонукали Ізраїль та сунітські арабські держави до співпраці проти спільного противника, і для підтримки регіональної переорганізації потрібні зміни в політиці США», - пише експерт фонду «Heritage Foundation» Джеймс Філіпс.
За його словами, «Поїздка президента Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, двох головних регіональних суперників Ірану, є чудовою можливістю закласти основи для розширення регіонального співробітництва під проводом США для перемоги над іранською агресією».
Свій візит на Близький Схід американський президент розпочне у середу з відвідин Ізраїлю. На авіабазі Пальмахім він оглядатиме ізраїльські системи ППО. Адміністрація Байдена наполягає на поглибленні безпекових зв’язків між Ізраїлем та його арабськими сусідами, намагаючись заохотити Саудівську Аравію офіційно укласти мир з Ізраїлем. При цьому офіційні особи США визнають, що формальний мир малоймовірний, - навіть попри те, що Ер-Ріяд та Ізраїль активізували своє партнерство у сфері безпеки. Також він відвідає Західний берег, де зустрінеться з палестинськими лідерами.
З Тель-Авіва Байден прилетить прямо до Джидди – вперше для американського президента. Тут в економічній столиці Саудівської Аравії він зустрінеться з лідерами країн Перської затоки, а також Єгипту, Іраку та Йорданії, щоб запропонувати гарантії безпеки, попросивши, натомість, збільшити розподіл економічного тягаря в той час, коли Вашингтон зосереджений на війні в Україні та загрозі з боку Китаю.
Перед президентом США постає нелегкий виклик: як збалансувати стратегічні інтереси співпраці з авторитарними режимами.
При цьому перед президентом США постає нелегкий виклик: як збалансувати стратегічні інтереси співпраці з авторитарними режимами та американські цінності, такі як права людини.
Активісти у Сполучених Штатах критикують плани Байдена зустрітися з королем Салманом і наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом та відновити зв’язки з Саудівською Аравією - країною, яку він колись називав ізгоєм.
«Щоб залучити на свій бік регіональних лідерів, Байдену доведеться скоротити частину своєї критичної риторики. Особливо це стосується його засудження вбивства саудівською владою опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі та жорстокої війни Саудівської Аравії та ОАЕ в Ємені», - пише експерт Брукінґського інституту.
Можна очікувати скромних поступок, як-от заяви Саудівської Аравії про видобуток невеликої кількості додаткової нафти.
«Найкраще, на що можна сподіватися від цієї поїздки, це просто відновлення взаємодії США зі своїми союзниками в регіоні. Така мета не обіцяє великих перемог. У кращому випадку, можна очікувати скромних поступок, як-от заяви Саудівської Аравії про видобуток невеликої кількості додаткової нафти, - однак це залишає надію на поступ у майбутньому», - прогнозує аналітичний центр.
У статті використана інформація видання The New York Times, аналітичних центрів Brookings, «Heritage Foundation» .
"Цинічна спроба Росії виправдати вторгнення в Україну" – спільна заява США, ЄС та 45 країн після зустрічі з Росією в ООН
Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Велика Британія та ще 44 країни світу, включно з Україною, засудили Росію «за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді безпеки ООН для поширення дезінформації».
«Ми відкидаємо постійні спроби Росії спотворити історію для власних політичних цілей і популяризувати надзвичайно шкідливі неправдиві наративи та дезінформацію про сусідні країни, включно з наклеюванням на інших ярликів «неофашистів» і «неонацистів» без жодних підстав. Питання зростання глобального неонацизму та антисемітизму заслуговують на змістовне та конструктивне обговорення. Ми шкодуємо, що це не було наміром Росії сьогодні, і багато разів вона проводила такі зустрічі на ту саму тему», – мовиться у спільній заяві, зробленій 12 липня за підсумками неформальної зустрічі у форматі Аррія, скликаної Постійним представництвом Росії при ООН.
«Сьогоднішня неформальна зустріч є ще однією цинічною та прозорою спробою Росії виправдати своє неспровоковане, повномасштабне та незаконне вторгнення в Україну, триваючі наслідки якого є жахливими не лише для народу України, але й для людей у всьому світі», – наголосили представники демократичних країн з чотирьох континентів від Північної Америки до Австралії і Нової Зеландії.
На їхню думку, Росія зловживає своїм правом як постійного члена Ради Безпеки ООН скликати неформальні зустрічі в форматі Аррія, тобто такі, які організовує член або Рада Безпеки для відвертого обміну думками у приватному порядку.
Ця зустріч, мовиться у заяві, «є ще однією навмисною спробою Росії відвернути увагу міжнародної спільноти від власних кричущих порушень Статуту ООН та інших норм міжнародного права, включаючи постійні порушення нею міжнародного права в галузі прав людини в Росії та нестримні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права».
У своїй заяві такі країни як США, Канада, Італія, Нідерланди, Німеччина, Угорщина, Японія наголошують на «непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води».
Вони ще раз закликали Росію «припинити ворожі кампанії з дезінформації проти України, припинити жорстоку та навмисну агресивну війну та негайно, повністю та беззастережно вивести свої сили та засоби з території України».
Держави, що взяли участь у засіданні, заявили, що вони продовжують «підтримувати міжнародний мир і безпеку, а також захищати права людини та основні свободи, включаючи свободу слова та верховенство права». А також вони засуджують людиноненависницькі ідеології, включно з «нацизмом, неонацизм, антисемітизмом, антиромським расизмом та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості».
Спільну заяву підписали представники делегацій Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Республіки Кіпр, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Угорщини, Ісландії, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, США та Європейський Союз.
Засідання членів Ради Безпеки ООН за формулою Аррія, названу так на честь аргентинського дпломата, не належать до заходів Ради Безпеки ООН і скликаються з ініціативи її члена або членів. Ініціатор виступає як голова такого засідання.
Росію останніми роками критикують за спроби активно використовувати формат Аррія у своїх пропагандистських цілях. За словами дипломатів, вона «спамить» Раду Безпеки та інтернет-простір цими зустрічами, нав’язуючи свою пропаганду та порядок денний. Низка країн-членів Ради Безпеки неодноразово виступали з жорсткими заявами щодо неприпустимості подібних дій з боку російського представництва.
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