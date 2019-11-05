Формулу перемоги у "новій холодній війні" з Росією назвав екс-держсекретар США

США та Росія опинились у стані нової холодної війни. Про це в інтерв'ю Російські службі "Голосу Америки", заявив колишній державний секретар США (1989-1992 рр.) Джеймс Бейкер.

"Ми, чесно кажучи, опинились у новій "холодній війні", причому настільки ж "холодній", як і попередня. І якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- відзначив Бейкер.

За словами екс-посадовця такими діями є "рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку".

Якщо мене питають, як перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу

"Наша парадигма була значно краще державницької та авторитарної парадигми Радянського Союзу. Так нам і потрібно відповідати на сучасні виклики"

Водночас Бейкер заявив, що не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші ніж за часів "холодної війни".

"Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірше, ніж тоді", - відзначив Бейкер.

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