Ельфи проти тролів. Як литовські добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації Кремля

Поки Україна веде боротьбу з повномасштабною російською агресією, десятки тисяч литовців продовжують протистояти Кремлю на іншому фронті – інформаційному. Громадський рух, члени якого містично називають себе «ельфами», протистоїть кремлівській дезінформації та пропаганді в інтернеті.

Десятки тисяч литовців та мешканців інших балтійських країн ведуть інформаційну війну з кремлівською дезінформацією та пропагандою. У бійців інформаційного фронту немає чіткої організації або структури, більшість з них не розголошує свою ідентичність. В їхніх лавах – вчителі, лікарі, студенти та навіть члени литовського парламенту.

Початок «ельфів»

Засновник цього унікального громадського руху - Ричардас Савукинас. Для нього боротьба з дезінформацією Кремля почалась ще десять років тому з викриття груп, які поширювали російську пропаганду про радянські часи.

«Тоді я подумав, що я збожеволів чи маю шизофренію, чи щось таке. Тому я показав ці групи спеціалістам – від психологів до журналістів. Всі, з ким я говорив, відзначили, що ці групи є кремлівськими шпигунами або пропагандою Кремля, частиною мережі шпигунів», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».

Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи.

Савукинас наголошує, що згодом йому спала на думку ідея, що б він міг зробити з подібними групами. Разом з однодумцями він почав шукати та блокувати такі прокремлівські групи скаргами проти них в соцмережах. А відтак народилась і назва руху: «Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи. Так ми почали використовувати цю назву».

Найактивнішу діяльність рух почав після подій українського Майдану, розповідає Савукинас. Засновник «ельфів» наголошує: блокування кремлівської дезінформації для нього – не просто боротьба, а війна на власному фронті.

Організація без організації

«Ельфи» - не класичний суспільний рух, він не має чіткої структури, а більшість його членів не знають один одного. «В часи окупації під час Другої світової війни ми довго боролись проти російської армії. Росіяни брали в полон литовських партизан та катували їх, щоб зібрати інформацію про інші групи. Тож більшість партизанських груп було знищено просто в момент, коли представники однієї партизанської групи потрапляли в полон», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».

Він зауважує: литовці засвоїли уроки історії саме через історичний досвід. «Ельфи» - це рух, в якого немає організації: «Якщо у руху є якась централізація, завжди є ризики захоплення людей та катування, щоб вибити інформацію та знайти інших представників руху. Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати, я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації».

Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати – я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації.

За словами викладача в литовському університеті Вільнюса та автора книжки про кремлівську пропаганду Віктора Денисенка, Кремль вже тривалий час намагається вплинути на інформаційний простір балтійських країн, а рух «ельфів» - прояв громадянської позиції людей.

«З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті», - розповідає Денисенко. На його думку, рух має справжню силу, бо до нього приєднуються звичайні громадяни, які володіють певними знаннями. «Вони допомагають боротись з фейковими наративами пропаганди, вони аналізують та моніторять певні групи або так звані «ЗМІ», які поширюють такі наративи», - додає Денисенко.

Дезінформація про Україну

Більшість із членів руху приховують ідентичність. Втім, серед тих, хто приєднувався до інформаційної війни «ельфів» є і відомі політики. Серед них депутатка Сейму Литви Юргіта Сейоніне. Вона співпрацювала з рухом «ельфів» на початку пандемії ковіду. За професією Сейоніне - лікарка, тому допомагала протидіяти фейкам саме у цій сфері – зокрема, боролась з дезінформацією про вакцинацію. Робила це у вільний час після роботи.

З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті.

«Робота ельфів стала ще важчою з початком війни в Україні 24 лютого. Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгору», - наголошує Юргіта Сейоніне. За її словами, російська пропаганда у Литві використовує наративи про Україну, «нацизм» в Україні, повідомлення про «визволення» України Росією, а також теми, пов’язані з правами людини, як, наприклад, одностатеві шлюби.

За спостереженнями Савукинаса, найбільша хвиля російської дезінформації в Литві припала на літо і другу половину 2021 року. Він пов’язує це із інформаційною підготовкою Росії до повномасштабної війни проти України. Савукинас наголошує – через очевидну невідповідність російських фейків реальності у дезінформацію Кремля вірить дедалі менше людей.

«Парадоксально, що значна кількість людей, навіть серед груп «ватників» з промитими мізками, почали виступати проти Кремля, проти Путіна, проти Росії, тому що навіть якщо у тебе промитий мозок, але коли ти бачиш усі ці масові вбивства, тортури дітей, ґвалтування, то розумієш, що російська пропаганда - це брехня. Тобто вони втратили частину своєї аудиторії», - розповідає Савукинас.

Війна, яку потрібно виграти

Хоча проблема впливу російської дезінформації в країнах Балтії – дуже важлива, каже Юргіта Сейоніне, вона не настільки гостра як, наприклад, в країнах Західної Європи. За її словами, обсяги дезінформації стали значно більші з початком повномасштабної війни Росії проти України.

«Звичайно, ця проблема у нас, інших балтійських країнах, Польщі, є меншою, у порівнянні із країнами Західної Європи. Їм було дуже зручно купувати газ та нафту від Росії. Вони, можливо, не відчувають та не розуміють агресію настільки чітко, наскільки її розуміють країни Балтії та Польща, але я пишаюсь, що в моїй країні політики з 1990-ого року повторюють одне: Росія – агресор, і ми маємо бути завжди напоготові, що Росія може вторгнутись і атакувати будь-яку країну», - говорить Сейоніне.

Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгору

Ричардас Савукинас, якого литовська депутатка Сейоніне жартома називає королем «ельфів», підкреслює: війну проти Росії, в тому числі, інформаційну, не можна програти.

«Боротись з російською пропагандою займає багато часу. Якщо ми програємо цю війну проти Росії, спершу це буде тільки інформаційна війна, але якщо Росія буде успішною в Україні, вони атакують країни Балтії. Ми всі це знаємо. Якщо ми не будемо успішними в цій війні, то ми втратимо все», - говорить Савукинас.

Кількість «ельфів» достеменно невідома, але, за деякими підрахунками, група нараховує принаймні 22 тисячі активістів. За містичною назвою «ельфи» ховається прошарок громадянського суспільства, об’єднаний єдиною місією – не дозволити Росії виграти війну на інформаційному фронті.

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