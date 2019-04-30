Завершення епохи японського імператора Акіхіто

Імператор Японії Акіхіто здійснює церемонії зречення монаршого престолу, завершуючи свої правління, яке почалося 1989 року.

Це перше зречення імператора Японії за понад 200 років. Японську монархію називають однією з найстаріших у світі, вважаючи, що вона тягнеться понад 2 тисячі років.

85-річний Акіхіто, який раніше проходив лікування від раку простати і мав операцію на серці, сказав, що вік не дає йому змоги повністю виконувати обов’язки.

Акіхіто не мав політичної влади і згідно з конституцією, ухваленою після Другої світової війни, користувався лише символічними повноваженнями.

Його асоціюють із змаганнями Японії загоїти болісні наслідки війни, а також зробити японську монархію ближчою до народу.

Разом з дружиною - імператрицею Мічіко, з якою він провів 60 років, вони стали символом миру і демократії.

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією надіслали імператорській парі привітання з висловлюванням вдячності.

Новий імператор країни, 59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфордському університеті офіційно зійде на трон у середу. Його дружина Масако навчалася у Гарварді.

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