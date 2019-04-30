Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Завершення епохи японського імператора Акіхіто

  • Голос Америки
Акіхіто на церемонії зречення престолу в імператорському палаці в Токіо 30 квітня 2019 р.

Показати коментарі

Імператор Японії Акіхіто здійснює церемонії зречення монаршого престолу, завершуючи свої правління, яке почалося 1989 року.

Це перше зречення імператора Японії за понад 200 років. Японську монархію називають однією з найстаріших у світі, вважаючи, що вона тягнеться понад 2 тисячі років.

85-річний Акіхіто, який раніше проходив лікування від раку простати і мав операцію на серці, сказав, що вік не дає йому змоги повністю виконувати обов’язки.

Акіхіто не мав політичної влади і згідно з конституцією, ухваленою після Другої світової війни, користувався лише символічними повноваженнями.

Його асоціюють із змаганнями Японії загоїти болісні наслідки війни, а також зробити японську монархію ближчою до народу.

Разом з дружиною - імператрицею Мічіко, з якою він провів 60 років, вони стали символом миру і демократії.

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією надіслали імператорській парі привітання з висловлюванням вдячності.

Новий імператор країни, 59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфордському університеті офіційно зійде на трон у середу. Його дружина Масако навчалася у Гарварді.

Дивіться також: Український стартап Allset для замовлення їжі підкорює Кремнієву долину

Український стартап Allset для замовлення їжі підкорює Кремнієву долину. Відео
Embed
Український стартап Allset для замовлення їжі підкорює Кремнієву долину. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:39 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Як американці українську мову вивчили. Відео
Embed
Як американці українську мову вивчили. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00

Як американці українську мову вивчили. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG