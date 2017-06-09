Рішення японського парламенту уможливлює імператору Акіхіто зректися трону

У п’ятницю японський парламент прийняв закон, який дозволить імператору Акіхіто відмовитись від посади і передати її своєму старшому синові кронпринцу Нарухіто, якому 57 років.

Акіхіто, якому вже 83 роки і він пройшов операцію на серці і лікування простати, влітку минулого року дав зрозуміти, що хоче зректися посади після майже трьох десятиліть на престолі, викликаючи довгі дебати в Японії щодо питання престолонаслідування в монархії, якій уже дві тисячі років.

Це було б друге зречення посади за останні 200 років. Акіхіто було 56 років, коли він зайняв трон у січні 1989 року після смерті свого батька імператора Хірохіто.

За повідомленням ЗМІ, офіційні особи беруть до уваги кінець 2018 року як час зречення трону, коли Акіхіто буде 85 років.

Під час голосування в п’ятницю, яке передавалося громадським телебаченням NHK, верхня палата парламенту прийняла рішення одноголосно. Нижня палата прийняла рішення ще минулого тижня.

Відставка мусить відбутися протягом трьох років з часу прийняття рішення парламентом, після чого вона вигасає. Рішення парламенту стосується лише Акіхіто.

Останнім імператором, який подав зрікся трону, був Кокаку, і це сталося у 1817 році.

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