Глава Пентагону наголосив на готовності Китаю вирішувати проблему КНДР

Однак на форумі в Сінгапурі Джим Маттіс засудив дії Пекіна в Південно-Китайському морі



У суботу на регіональному форумі з питань безпеки в Сінгапурі міністр оборони США Джим Маттіс привітав готовність Китаю працювати разом з міжнародною спільнотою щодо вирішення північнокорейської проблеми. У той же час, він назвав проведену Китаєм мілітаризацію штучних островів у Південно-Китайському морі і нехтування міжнародним законодавством - неприйнятним.



«Ми не можемо прийняти дії Китаю, які завдають шкоди інтересам міжнародного співтовариства і підривають заснований на правилах світовий порядок, від якого виграють усі присутні на форумі країни, включаючи, і особливо, Китай», - сказав Маттіс в своїй промові на саміті «Діалог Шангрі-Ла». За його словами, незважаючи на те, що конкуренція між двома найбільшими економіками світу неминуча, це не означає, що не можна запобігти конфліктам.



На саміті міністр оборони завив, що США вітають прихильність Китаю до спільного співробітництва, щоб переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї. Він також високо оцінив політику Китаю щодо денуклеаризації Корейського півострова, зазначивши, що таку ж позицію займають США, Японія і Південна Корея.



Маттіс приїжджає в регіон вже вдруге з моменту вступу на посаду. В ході візиту він зосередив увагу на зміцненні зв'язків з союзниками і налагодженні відносин з новими партнерами в азійському регіоні.