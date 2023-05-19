Лідери G7 назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії та її намагання контролювати атомні об'єкти України

Лідери G7, які зустрілися в японському місті Хіросіма, яке пережило атомне бомбардування, назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії у контексті її агресії проти України. У спільній заяві учасники G7 назвали дії Росії «підривом режимів контролю над озброєннями», а «заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними».

«Ми повторюємо нашу позицію щодо неприпустимості погроз з боку Росії застосуванням ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування ядерної зброї Росією в контексті її агресії проти України», – мовиться у тексті заяви лідерів G7 про ядерне роззброєння, опублікованій на сайті Білого дому.

Лідери Великої Британії, Канади, Італії, Німеччини, Франції, США та Японії, яка приймала саміт, а також керівники Європейського Союзу нагадали Росії, що вона підписувала спільну заяву лідерів п’яти ядерних держав від 3-го січня 2022 року «про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь». Лідери G7 нагадали, що і Росія тоді вважала, що «ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести».

«Ми закликаємо Росію знову взяти на себе зобов’язання – словами і ділом – дотримуватися принципів, закріплених у цій заяві. Наша політика безпеки базується на розумінні того, що ядерна зброя, поки вона існує, має служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війні та примусу», – заявили G7

Керівники найбільш розвинених демократичних держав світу заявили, що вони «глибоко стурбовані спробою Росії контролювати атомні об’єкти». Вони заявили, що це створює серйозні ризики для ядерної безпеки та є повним ігноруванням права України використовувати ядерну енергію в мирних цілях.

Вони також заявили, що «глибоко шкодують» про рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерною зброєю та закликали Росію до повного виконання договору. Вони також зауважили, що «прискорене нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу без прозорості та змістовного діалогу викликає занепокоєння для глобальної та регіональної стабільності».

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який представляє Хіросіму в нижній палаті японського парламенту, сказав, що він обрав саме це місто для зібрання G7, щоб зосередити увагу на контролі над озброєнням.

Хіросіма разом з Нагасакі була зруйнована ядерними бомбардуваннями США 78 років тому. Бомбардування, яке призвело до значних жертв, позначило завершення Другої світової війни.

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