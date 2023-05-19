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- Голос Америки
Лідери G7 назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії та її намагання контролювати атомні об'єкти України
Лідери G7, які зустрілися в японському місті Хіросіма, яке пережило атомне бомбардування, назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії у контексті її агресії проти України. У спільній заяві учасники G7 назвали дії Росії «підривом режимів контролю над озброєннями», а «заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними».
«Ми повторюємо нашу позицію щодо неприпустимості погроз з боку Росії застосуванням ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування ядерної зброї Росією в контексті її агресії проти України», – мовиться у тексті заяви лідерів G7 про ядерне роззброєння, опублікованій на сайті Білого дому.
Лідери Великої Британії, Канади, Італії, Німеччини, Франції, США та Японії, яка приймала саміт, а також керівники Європейського Союзу нагадали Росії, що вона підписувала спільну заяву лідерів п’яти ядерних держав від 3-го січня 2022 року «про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь». Лідери G7 нагадали, що і Росія тоді вважала, що «ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести».
«Ми закликаємо Росію знову взяти на себе зобов’язання – словами і ділом – дотримуватися принципів, закріплених у цій заяві. Наша політика безпеки базується на розумінні того, що ядерна зброя, поки вона існує, має служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війні та примусу», – заявили G7
Керівники найбільш розвинених демократичних держав світу заявили, що вони «глибоко стурбовані спробою Росії контролювати атомні об’єкти». Вони заявили, що це створює серйозні ризики для ядерної безпеки та є повним ігноруванням права України використовувати ядерну енергію в мирних цілях.
Вони також заявили, що «глибоко шкодують» про рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерною зброєю та закликали Росію до повного виконання договору. Вони також зауважили, що «прискорене нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу без прозорості та змістовного діалогу викликає занепокоєння для глобальної та регіональної стабільності».
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який представляє Хіросіму в нижній палаті японського парламенту, сказав, що він обрав саме це місто для зібрання G7, щоб зосередити увагу на контролі над озброєнням.
Хіросіма разом з Нагасакі була зруйнована ядерними бомбардуваннями США 78 років тому. Бомбардування, яке призвело до значних жертв, позначило завершення Другої світової війни.
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- Голос Америки
Перемовини щодо боргового ліміту у США "на паузі"
Перемовини щодо боргового ліміту між політиками США призупинились після того, як делегація опозиційної Республіканської партії вийшла з Білого дому, звинувативши уряд в затягуванні обговорень.
"Ми вирішили взяти паузу, бо це не конструктивно", - заявив конгресмен-республіканець Гаррет Грейвз пресі, після того, як покинув Білий дім.
"Поки не буде бажання проводити раціональне обговорення щодо того, як рухатись вперед, щоб зробити вірно, ми не будемо сидіти і говорити самі з собою", - додав політик.
Грейвз представляє на перемовинах з Білим домом спікера Палати представників США республіканця Кевіна Маккарті. Республіканці мають більшість в Палаті представників і від їхньої позиції залежить рішення про збільшення ліміту боргу США.
Маккарті підтвердив, що перемовини на паузі і заявив, що "потрібно більше руху з боку Білого дому".
Перед оголошенням про призупинку перемовин колишній президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social закликав республіканців "не погоджуватись на домовленість про борговий ліміт до того, як отримають все, що хочуть", повідомляє The Guardian.
Посадовець Білого дому заявив ЗМІ, що "перемовини будуть важкими", адже є "справжні розбіжності" з бюджетних питань.
Раніше міністр фінансів США Дженет Єллен попереджала Конгрес США про "катастрофічні" наслідки для економіки США та глобальної економіки, якщо Конгрес не збільшить борговий ліміт в США. Вона вказувала, що кошти на поточні витрати у США можуть бути обмежені вже наступного місяця.
У четвер Єллен провела зустріч з керівниками десятки банків у США, де наголосила на важливості збільшення ліміту Конгресом і підкреслила, що "дефолт принесе реальні та жорсткі наслідки для банківської системи, внутрішньої та світової економіки".
Дивіться також: Чи загрожує США дефолт? Пояснюємо
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Білий дім підтвердив, що США приєднаються до тренувань українських пілотів на F-16
Білий дім підтвердив, що США приєднуються до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - літаки F-16. У повідомленні від Адміністрації президента США мовиться:
"Президент Байден поінформував лідерів "Групи семи", що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, для подальшого зміцнення та вдосконалення можливостей ВПС України. Під час навчання протягом наступних місяців наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надавати літаки, скільки їх надамо та хто їх надасть", - йдеться у повідомленні високопосадовця Білого дому.
За повідомленням, тренування відбуватиметься у Європі та триватиме місяці. "Сподіваємося, ми зможемо розпочати це навчання найближчими тижнями", - заявив високопосадовець.
"На сьогодні США та наші союзники й партнери зосередилися на забезпеченні України переважною більшістю систем, озброєння та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та літа. Дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", - мовиться у заяві.
Раніше Голос Америки повідомляв із посиланням на ЗМІ, що президент США на зустрічі "Групи семи" в місті Хіросіма, Японія, приєднався до так званої "авіаційної коаліції".
Рішення Байдена привітав президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Конгресмени закликають Байдена надати Києву винищувачі F-16. Копію листа отримав Голос Америки
Ми, двопартійна група законодавців, вважаємо передачу винищувачів F-16 Україні необхідністю для забезпечення Києва можливостями повітряної підтримкиЛист-звернення законодавців до Байдена
У середу 17 травня група із 14 законодавців від обох провідних партій Палати Представників Конгресу США звернулись із спільним листом до президента США Джо Байдена, у якому закликали негайно надати Україні винищувачі F-16.
Очолив групу із демократів та республіканців конгресмен-демократ Джаред Голден, від штату Мен. “Київ продовжує свою боротьбу проти неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії протягом більш як року війни”, - наголошує політик на своєму офіційному вебсайті.
"Ми, двопартійна група законодавців, вважаємо передачу винищувачів F-16 Україні необхідністю для забезпечення Києва можливостями повітряної підтримки. Зокрема, це потрібно їм для повного захисту своєї країни від неспровокованого, незаконного та жорстокого вторгнення Росії, а також для подальшого просування сухопутних сил вперед для повного повернення своєї держави", — йдеться в листі законодавців.
США можуть надати Україні, як негайну військову допомогу для захисту від атак Росії, так і для підготовки до очікуваного весняного контрнаступу Києва, так і одночасно почати процес надання Україні довгострокової переваги в повітріЛист-звернення законодавців США до Байдена
За словами членів Палати Представників, цей лист особливо важливий на тлі нещодавніх повідомлень, що європейські союзники посилюють тиск щодо передачі F16 Україні. Також, за словами законодавців, нинішнє Звернення до президента Байдена є продовженням їхніх попередніх зусиль на підтримку Києва.
"Посадовці Білого Дому зазначили, що розгляд питання про надання Україні F-16, або подібних винищувачів четвертого покоління, є не на часі через більш нагальну потребу в артилерії, наземних системах ППО, і танках, які допоможуть Києву в прийдешньому наступі цієї весни, – кажуть політики у своєму листі та додають. - З усією повагою, але це штучний і фальшивий вибір. США можуть надати Україні, як негайну військову допомогу для захисту від атак Росії, так і для підготовки до очікуваного весняного контрнаступу Києва, так і одночасно почати процес надання Україні довгострокової переваги в повітрі".
Окрім конгресмена-демократа Голдена під листом підписались також інші його однопартійці та представники опозиційної, республіканської партії в Палаті Представників: республіканець Тоні Гонзалес (Техас), демократка Кріссі Хулахан (Пенсільванія), демократ Джиммі Панетта (Каліфорнія), республіканець Дон Бейкон (Небраска), демократ Джим Коста (Каліфорнія), демократ Вайлі Нікель (Північна Кароліна), республіканець Август Пфлюгер (Техас), демократка Ебігейл Спанбергер (Вірджинія), республіканець Майк Тернер (Огайо), демократ Сенфорд Бішоп (Джорджія), демократка Марсі Каптур (Огайо), республіканець Браян Фіцпатрік (Філадельфія), демократ Джош Готтхаймер (Нью-Джерсі), демократка Елісса Слоткін (Мічиган) та республіканець Роб Віттман (Вірджинія).
- Голос Америки
США приєднались до "авіаційної коаліції", а навчання українських пілотів на F-16 може розпочатись у найближчі тижні - ЗМІ
Президент США Джо Байден на зустрічі “Групи семи” в Японії погодився приєднатися до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16, про це повідомляють низка міжнародних ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі.
Видання AFP та ABC цитують високопосадовця Білого дому про позицію Байдена з питань тренування українських пілотів: “Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, для подальшого зміцнення та вдосконалення можливостей українських повітряних сил”.
Джерела Адміністрації президента США також повідомили ЗМІ: “Оскільки тренування відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли фактично надати реактивні літаки, скільки ми надамо, та хто їх надасть”.
Посадовець зазначив, що навчання українських пілотів проходитиме за межами України, на базах Європи, і триватиме кілька місяців. Видання CNN з посиланням на джерела додає, що на навчаннях у Європі американський персонал братиме участь у тренуваннях разом із союзниками та партнерами.
"Ми сподіваємося, що зможемо розпочати це навчання найближчими тижнями", - додав він, повідомляє ABC.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter привітав рішення президента США: "Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що США готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та своїх міжнародних партнерів".
Позицію Байдена привітав президент України Володимир Зеленський у Twitter-повідомленні: “Вітаю історичне рішення США та президента Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі”.
Лідери країн “Групи семи” зустрічаються цими днями на саміті у японському місті Хіросіма. Як очікується, президент Зеленський виступить на саміті в неділю.
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