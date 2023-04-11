США хвалять ірландську підтримку України перед візитом Байдена в Ірландію

Президент США Джо Байден 11 березня розпочинає кількаденний ірландський візит, який почнеться відвіданням Белфаста в Північній Ірландії, а далі триватиме в Республіці Ірландії з офіційними зустрічами в Дубліні та з поїздками країною.

У Белфасті Байден братиме участь у відзначеннях підписаної 25 років тому за сприяння США мирної угоди, що поклала край багаторічному кривавому конфлікту в Північній Ірландії.

Байдену, відомому впродовж десятків років його проірландськими поглядами, треба буде поводитися дуже обережно...

Президент пишається своїм ірландським походженням, як і багато американців, десята частина яких вважає, що має принаймні часткове ірландське коріння.

Зокрема Джо Байден відвідає графство Лаут на сході Ірландії, звідки походить частина його родини, а також буде у графстві Мейо на заході країни, де народився його прапрадід, який емігрував до США.

Представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляючи про президентський візит, підкреслив, що Ірландія є ключовим міжнародним партнером США.

Він також вважав за потрібне окремо наголосити, що ірландський уряд дуже підтримує Україну, надаючи «медичні матеріали, захисне спорядження військовим, а також допомогу для української енергетичної системи й сільського господарства».

«Вони підтримали санкції ЄС проти Росії. Також ірландці щедро прийняли майже 80 000 українців, надавши притулок тим, хто полишив свої домівки, шукаючи безпеки», - сказав Джон Кірбі.

Північ і південь

Перебування президента Байдена в Північній Ірландії, яка разом з Великою Британією є частиною Сполученого Королівства, триватиме приблизно добу.

Очікують, що Джо Байден відзначатиме важливість укладеної 25 років тому мирної угоди, які називають «Белфастською», або «Угодою Страсної п'ятниці».

Та угода припинила фактичну майже тридцятирічну громадянську війну між прихильниками возз'єднання Ірландії і тими, хто виступає за збереження Північної Ірландії в складі британської держави.

Але політичне становище в регіоні залишається складним і місцевий законодавчий орган в Белфасті вже тривалий час не працює через незгоду між партіями, які представляють громади.

Запланована зустріч президента Байдена з очільниками північноірландських партій та його виступ в Ольстерському університеті.

Агенція Reuters у зв'язку з цим пише: «Байдену, відомому впродовж десятків років його проірландськими поглядами, треба буде поводитися дуже обережно в той час, як вірні Лондону пробританські юніоністи далі бойкотують спільні урядові структури, що є засадничою частиною Угоди страсної п’ятниці».

Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер, який 1998 року підписував Угоди страсної п'ятниці від імені британського уряду, закликав до обережності у намаганнях зовнішніх сил впливати на ситуацію.

«Щодо юніоністів (прибічників єдності з Британією) я дізнався, що, у разі, якщо на них намагатися тиснути й вимагати робити щось, з чим вони засадничо незгодні, то зазвичай цей тиск марний, навіть якщо він з боку США, тому свій вплив треба застосовувати обережно», - сказав Блер в інтерв'ю британському радіо.

В Белфасті Байден також зустрінеться з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком, і очікують, що значна частина їхніх переговорів стосуватиметься британсько-американської торговельної угоди.

В наступні дні в Дубліні Джо Байден виступить в парламенті Ірландії та проведе переговори з ірландським президентом і з прем’єр-міністром.

Про Ірландію

Населення: 4,6 млн.

ВВП: $504,18 млрд.

Офіційні мови: англійська, ірландська



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