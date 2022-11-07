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- Голос Америки
"Весь світ страждає через російсько-українську війну" - президент Єгипту відкрив саміт з питань клімату
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму виступі на відкритті світового саміту ООН з питань клімату COP27, закликав зупинити війну Росії в Україні. Зупинка війни має бути посланням кліматичного саміту, проголосив Ас-Сісі.
"Ми готові працювати над тим, щоб війна зупинилась, не для того, щоб знайти собі роль, але, гадаю всі лідери поділяють думку, що війна має зупинитись, - наводять ЗМІ слова аль-Сісі. - Ми, країни без потужної економіки, дуже постраждали від наслідків коронавірусної кризи ... а тепер ми страждаємо через російсько-українську війну. Весь світ страждає".
"Весь світ страждає від війни між Росією та Україною", - додав він. Аль-Сісі заявив, що таким є заклик всієї кліматичної конференції.
Єгипет - серед найбільших покупців зерна Чорноморського регіону. Блокування Росією Чорного моря призвело до зупинки експорту українського збіжжя через порти, що спричинило зростання цін. Морські поставки було розблоковано в результаті домовленості, укладеної за посередництва ООН та Туреччини. Росія все ще не сказала, чи погодиться на продовження дії угоди, після завершення її дії в листопаді.
Саміт COP27, що триватиме до 18 листопада, за очікуваннями, відвідають представники понад 130 країн.
Людство має вибір: співпрацювати чи зникнути. Або пакт кліматичної солідарності, або пакт колективного самогубстваАнтоніу Гутерріш
У своєму вистуі на відкритті конференції, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привернув увагу до нагальної проблеми подолання зміни клімату. Він закликав створити "пакт солідарності" розвинутих економік та тих, що розвиваються.
"На початку Cop27, я закликаю укласти історичний пакт між розвинутими економіками та тими, що розвиваються - пакт кліматичної солідарності", - заявив він. В рамках пакту, Гуреттіш пропонує докласти додаткових зусиль із зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Він поклав особливу відповідальність за це на США та Китай.
"Людство має вибір: співпрацювати чи зникнути. Або пакт кліматичної солідарності, або пакт колективного самогубства", - сказав Гутерріш.
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На нову хвилю дезінформації очікують перед виборами в США
Виробники машинок для голосування, ймовірно, знову стануть мішенню дезінформації, спрямованої на дискредитацію результатів виборів, перед голосуванням у США у вівторок.
Посадовці США, в тому числі представники головного агентства з безпеки виборів, Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), регулярно виступають із спростуванням звинувачень, які багато в чому нагадують спростовані звинувачення часів президентських виборів 2020 року.
Про це говорять і в Білому домі.
"Ми вважаємо, що американці можуть і повинні йти на вибори, відчувати себе впевнено, що робиться все, щоб забезпечити вільні, чесні та захищені вибори", — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки журналістам минулої п'ятниці.
Але нове дослідження фірми з кібербезпеки Recorded Future вказує на ймовірне збільшення дезінформації щодо машин та систем голосування в день виборів і в наступні дні, хоча ці атаки, ймовірно, будуть менш інтенсивними, ніж два роки тому.
“Recorded Future виявила заяви в основних ЗМІ та соцімедіа, в яких йдеться, що технології буцімто будуть використовуватися для «фальсифікації» результатів проміжних виборів", — йдеться у звіті компанії, опублікованому в понеділок.
“Цілком ймовірно, що неправдива та викривлена інформація щодо технологій голосування буде найбільш помітною там, де перегони найбільш конкурентні, як, наприклад, вибори губернатора в Арізоні, губернатора в Пенсильванії та гонка за місця в Сенаті в Джорджії", - додає звіт.
В інших штатах перевірки голосування можуть бути більш ретельними, через кампанії дезінформації, спрямовані на надійність систем голосування. Серед таких штатів - Вісконсин, Мічиган, Невада та Флорида, пишуть автори звіту.
Наразі, згідно з Recorded Future, більшість зусиль з дезінформації походять із Сполучених Штатів, і спрямовані на три компанії: Dominion Voting Systems, Smartmatic і Election Systems & Software (ES&S).
За даними некомерційної організації Verified Voting, яка сприяє використанню безпечних технологій виборів, системy Dominion застосують в 21 штаті та 1200 юрисдикціях для голосування під час проміжних виборів 2022 року.
ES&S використовується в 39 штатах і у Вашингтоні, округ Колумбія. Smartmatic використовується лише в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії.
Усі три компанії відкинули попередні звинувачення у порушеннях, а Dominion подав позови про наклеп проти Fox News, One America News Network (OAN) і Newsmax, звинувативши їх у поширенні неправдивих заяв колишнього президента США Дональда Трампа і його союзників після президентських виборів 2020 року.
«Безпідставні заяви про Dominion Voting Systems і вибори в листопаді 2020 року повністю розвінчано виборчими органами, експертами з питань і сторонніми перевіряючими», — написала компанія на своєму веб-сайті.
Однак зусилля Dominion не зупинили нову дезінформацію.
«Recorded Future виявила неправдиві заяви про те, що технології Dominion цілеспрямовано фальсифікують для проміжних виборів 2022 року, в більшості основних потоків інформації через звичайні та альтернативні медіа», — заявила компанія з кібербезпеки у своєму звіті в понеділок, посилаючись на звинувачення у Facebook, Instagram, Telegram, Gab, Patriots[.]win і 4chan.
Дослідники також виявили, що деякі звинувачення поширюються двома пов’язаними з Росією пропагандистськими виданнями – інформаційним агентством Red Spring і “Центром досліджень глобалізації”.
ES&S, який широко використовується в ряді штатів, де вибори висококонкурентні, таких як Арізона, Пенсильванія та Флорида, не піддавався такому ж контролю, як Домініон, але викликав гнів «ультраправих і ультраконсервативних платформ в соціальних медіа та в «новинних» блогах», згідно зі звітом Recorded Future.
Незважаючи на невелику присутність у США, Smartmatic привернув значну увагу.
«Recorded Future виявив численні випадки введення в оману та дезінформації щодо Smartmatic із заявами про корупцію та фальсифікації», — йдеться у звіті, вказуючи на публікації на Gab, Patriots[.]win та SouthFront, пропагандистському виданні, пов’язаному з російськими службами безпеки.
Щодо четвертої компанії, що займається машинами для голосування та системами голосування, Scytl, також поширювалася чутки, хоча її не використовують для голосування у вівторок у США, повідомляє Recorded Future.
Іноді всі чотири компанії ставали мішенню разом.
«Це сміття разом краде наші вибори, — написав Джо Олтманн, консервативний активіст і співведучий Conservative Daily Podcast, у своєму Telegram-каналі минулого місяця. - Вони переробили код, маніпулювали голосуванням і знищили наші голоси, крадучи вибори на всіх рівнях».
Recorded Future не єдиний у своїх застереженнях.
Партнерство Election Integrity Partnership (EIP), яке називає себе позапартійною дослідницькою коаліцією, заявило в звіті, опублікованому в суботу, що впливові онлайн-особи, які просувають теорії змови про фальсифікацію виборів, «продовжують процвітати на основних і альтернативних платформах, створюючи значну аудиторію».
“Багато хто використовує комбінацію платформ, часто доповнюючи один одного, — каже EIP - Навіть якщо певний обліковий запис відсутній на певній платформі, його аудиторія може перехресно публікувати там вміст з інших платформ".
Наразі офіційні особи США роблять усе можливе, щоб привернути увагу до дезінформації, просуваючи веб-сайт «Контроль чуток» CISA, а також подібні веб-сайти перевірки фактів, які ведуть окремі штати.
Експерти з кібербезпеки низки відомих приватних компаній також намагалися розвіяти занепокоєння.
«Я не бачу жодних ознак того, що будь-яка технологія скомпрометована, або є підстави для втрати довіри до виборчої системи», — сказав Голосу Америки Пет Флінн, керівник групи передових програм у Trellix.
"Посадовці виборчої системи під постійним ударом", - сказав він, вказавши на нещодавні фішингові кампанії в Арізоні, Пенсильванії та інших країнах.
Але Флінн сказав, що такі спроби були «досить нескладними. Багато в чому зосереджені на самому користувачі, фішингу та спробах змусити його розкрити свої дані».
"Загалом виборчий процес захищено", - сказав він.
- Голос Америки
У Нью-Йорку з молотка піде 400-річний смарагд - виручені кошти підуть на боротьбу проти торгівлі людьми в Україні - WP
У американському Нью-Йорку на аукціоні продадуть перстень із 400-річним смарагдом, а виручені кошти підуть на будівництво притулків для жертв проти торгівлі людьми в Україні, повідомляють ЗМІ.
Таке рішення прийняла власниця старовинної прикраси Мітці Пердю, письменниця й активістка, що бореться проти торгівлі людьми, вдова засновника найбільшої у США компанії із виробництва м'яса Perdue Farms Френка Пердю та вдова співзасновника мережі готелів Sheraton, пише The Washington Post.
Історія смарагду у 6,25 карата починається у 1622 році, коли корабель, що віз коштовності із Південної Америки до Іспанії, через ураган затонув поблизу Флориди. Лише у 1985 році шукачі скарбів змогли підняти коштовності з дна океану, й відтак смарагд потрапив до родини Пердю.
Мітці Пердю вирішила продати його й передати гроші на будівництво притулків для жінок, що стали жертвами торгівлі людьми, аби привернути увагу до цієї проблеми. Притулок побудують через некомерційну організацію Silent Bridge у співпраці з командою, яка має досвід роботи з центрами для жертв домашнього насильства в Україні.
У звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності йдеться, що в зонах конфлікту існує значний ризик торгівлі людьми, а біженці, які тікають з України, особливо діти без супроводу, знаходяться під загрозою сексуальної експлуатації, примусової праці та незаконного усиновлення. Пердю вважає, що притулки на пунктах перетину кордону можуть стати безпечним місцем, де люди можуть зупинитися, поїсти та скласти план, куди прямувати далі, пише WP.
Перстань піде з молотка на аукціоні Sotheby’s 7 грудня зі стартовою ціною у 50 тисяч доларів.
- Голос Америки
Росія не може бомбити Україну, як колись Сирію - британські дослідники наголошують на важливості ефективного ППО
Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони, для того, щоб Росія і далі не мала переваги в повітрі, і не змогла проводити в Україні бомбардування, подібні до тих, які вона робила в Сирії. Про це йдеться в дослідженні британського королівського інституту RUSІ опублікованому в понеділок.
Аналітики Джастін Бронк, Джек Вейтлінг та Нік Рейнольдс наголошують на нагальній потребі протиповітряного захисту для України.
"Захід має уникнути самозаспокоєння щодо необхідності негайно зміцнити українську протиповітряну оборону, - йдеться в дослідженні RUSI. - Саме завдяки нездатності зруйнувати українські мобільші системи SAM, Росія все ще не може ефективно застосовувати можливості важкого та ефективного повітряного вогню бомбардувальників з фіксованим крилом та багаторольових винищувачів, щоб бомбардувати українські стратегічні цілі та передові позиції з середньої висоти, як вони це робили в Сирії".
В понеділок до України прибули NASAMS та системи протиповітряної оборони Aspide, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
У дописі в Twitter він заявив, що ця зброя значно зміцнить ЗСУ і "зробить наше небо більш безпечним. Ми продовжимо збивати ворожі цілі, які нас атакують".
Резніков подякував Норвегії, Іспанії та США за поставку.
Росія так і не отримала переваги в небі України, а втрати літаків Росією, ймовірно, значно перевищують їхню здатність виробляти нові літаки, вказує Міноборони Великої Британії.
Відсутність переваги в повітрі для Росії, ймовірно, погіршує проблема поганого тренування пілотів, втрата досвічених команд та зростання ризику зіштовхнутись із повітряною підтримкою в зонах повітряного захисту, йдеться в щоденних оцінках ходу війни британської військової розвідки.
В RUSI вказують - без переваги в повітрі, Росія обмежена в повітряних наступах і змушена застосовувати дорогі крилаті та балісичні ракети, що не дозволяло досягнути стратегічно значимих руйнувань, однак останнім часом Росія все більше застосовує іранські дрони для нападів на українську енергомережу.
Росія та Іран заперечують постачання дронів під час війни, однак Іран в суботу визнав, що постачав дрони Росії до війни в Україні. США, ЄС, Україна вказують на свідчення поставок іранських дронів, а посланник США з питань Ірану Роберт Меллі заявив, що Тегеран постачав дрони Росії цього літа.
«Ви не знаєте, що таке війна», пояснює 12-річна харків’янка
В затишній квартирі на північо-східних околицях Харкова, де 12-річна Єва Скалецька жила з бабусею Іриною, з вікон на п’ятому поверсі було добре видно поля в бік українського кордону з Росією.
На світанку 24 лютого Єва, прокинувшись від страшного шуму, побачила, що її Бабуся стоїть перед тими вікнами, за якими було видно, як пролітали російські літаки і ракети, що почали руйнувати друге найбільше місто України.
Я не хотіла про мої почуття говорити, бо мені було дуже тяжко. Інші діти гралися, а я писала.Єва Скалецька
Ховаючись з іншими мешканцями будинку у підвалі, щоб забути страх, Єва Скалецька, записувала події і свої відчуття у щоденник.
Єві з бабусею пощастило: вони вціліли, хоча їхня затишна квартира була майже одразу зруйнована, і після кількох днів дісталися до Дніпра в центральній Україні; тоді потягом на захід - до Ужгорода, а далі до Будапешта і вже кілька місяців Єва мешкає в Ірландії.
У жовтні її щоденник вийшов друком англійською мовою під назвою «Ви не знаєте, що таке війна. Щоденник дівчинки з України».
«Я терпіти не можу слово «біженці». Воно мені ніколи не подобалося. Коли бабуся говорила про нас як про біженців, я одразу ж попросила її так не робити. Це викликало в мене сором. Лише тепер я зрозуміла чому. Мені соромно визнати, що я не маю дому», - зізнається Єва у щоденнику.
Від подібних почуттів, невідомих на щастя більшості дітей у Європі, потерпають мільйони українських дітей, у яких російська війна забрала дім.
У книзі до щоденника Єви додано кілька розповідей її харківських знайомих.
Британський дитячий письменник Майкл Морпурґо, який написав передмову до книжки Єви Скалецької, вважає, що вона дуже важлива, бо на відміну від того, як, наприклад, успішно пише про війну він сам, розповідь Єви пережита.
«Дуже часто про війни пишуть чи знімають фільми люди зі сторони, такі як я. Я виростав після Другої Світової і бачив розбомблені будівлі в Лондоні, покалічених солдатів - ветеранів, але самої війни я не пам’ятаю. Я не знаю як це - бути під обстрілом. Тому дуже важливо мати справжню розповідь когось, хто там був», - сказав Майкл Морпурґо у відео-розмові, яку влаштували видавці щоденника української дівчинки.
Письменник зауважив: «Ми, за протокою Ла-Манш почуваємося дуже безпечно. Дивитися новини про далеку війну по телевізору це одне, а щоденник Єви доносить страшні реалії ближче і дозволяє нам розуміти події краще».
Єва Скалецька пише і говорить про війну з підлітковою однозначністю і щирістю.
«У нас ходили чутки, що в Україні може бути війна. Але ми цьому не вірили, бо у мене в Росії родичі. Там у мене одна з бабусь. Там працює і живе мій тато. Там багато знайомих. До 5 години ранку 24 лютого ми не боялися війни, бо ми не могли в неї повірити», - каже дівчинка.
Російська ракета чи бомба фактично зруйнувала дім, в якому Єва за кілька днів до війни святкувала день народження, любила грати на піаніно, малювати і деколи писали щось у своєму щоденнику.
Саме про щоденник вона згадала, коли була змушена сидіти у підвалі під гуркіт вибухів.
Переживши, як каже Єва, свої перші в житті приступи панічного страху, вона вирішила, що для самозаспокоєння їй потрібен папір, олівці і щоденник, на який раніше у неї не було часу.
«Писання допомагало знімати напруженість. Я не хотіла про мої почуття говорити, бо мені було дуже тяжко. Інші діти гралися, а я писала», - розповідає Єва, міркуючи тоді, що можливо колись «років через десять» їй захотілося б про це прочитати.
Знати про війну ніколи не зарано
«На шостий день ми дізналися, що в наша квартира зруйнована вибухом… Наше головне бажання було втікати, бути в безпеці і вижити», - каже Єва.
Важливість цієї книги в тому, що, прочитавши її ви більше ніколи не будете думати, що війна це щось пригодницьке. Це жах, від якого Єва та інші люди вимушені були втікати.Майкл Морпурґо
Вона розповідає, що всюди зустрічала людей готових допомогти і серед таких помічників виявилися британські журналісти, які зробили про долю дівчинки репортаж, але також допомогли їй з бабусею в дорозі.
Єва дивиться читачеві в очі і прямо розповідає про війну такою якою вона її побачила.
Дітям ніколи не рано дізнаватися про війну, вважає Майкл Морпурґо, але зауважує, що краще, коли така розповідь лунає з вуст ровесників.
«Подобається нам чи ні, але наш світ час від часу впадає в жахливі ями воєн. А ми про це деколи забуваємо. Ми багато чого забули про колишні війни, чи не думали про теперішні, які відбувалися далеко від нас. Після надзвичайного періоду миру у Європі, ми, як і Єва, не могли повірити, що на континенті знову може бути війна - лише 70-ма роками після Голокосту Другої світової… Тепер діти мають доступ до обривків повідомлень про війну. Вони бачать дещо на своїх телефонах, в комп’ютерах. Небезпека в тому, що деколи це подають у вигляді пригод. Але це не розваги. І важливість цієї книги в тому, що, прочитавши її, ви більше ніколи не будете думати, що війна це щось пригодницьке. Це жах, від якого Єва та інші люди вимушені були втікати», - наголошує британський письменник.
Щоденник Єви Скалецької вийшов друком в Британії та США, і його готують до друку також іншими мовами.
Єва живе і ходить у школу в Дубліні і зараз каже, що в майбутньому мріє навчатися в Оксфордському університеті.
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