ЄС та Японія створюють найбільший регіон вільної торгівлі в світі

Європейський Союз та Японія підписали масштабну угоду в сфері торгівлі. Угода, дія якої охопить 600 мільйонів осіб, передбачає скасування біля 100 відсотків митних тарифів у двосторонній торгівлі.

Економіка ЄС та Японії разом становлять біля третини економіки світу, пише NPR.

"ЄС та Японія продемонстрували непохитну рішучість нести прапор вільної торгівлі в світі", - заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

"Документ, який ми сьогодні підписали – це більше ніж угода з торгівлі, - заявив президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер. - Ми заявляємо, що віримо у відкриту справедливу торгівлю засновану на правилах".

"Сир в одному напрямку, а машини - в іншому", - так коротко охарактеризували угоду в The Economist, пише NPR.

Згідно до угоди, 99% всіх мит на імпорт японських товарів до ЄС буде скасовано, як і 94% мит на експорт європейських товарів до Японії. "Згідно до угоди, буде знято мито у 10% на японські машини і 3% на більшість автомобільних деталей, - пише Reuters, – також скасовуються мита Японії у 30%, або більше на європейські сири і 15% на вино і компанії отримують доступ до участі у державних закупівлях в Японії".

Принципову домовленість з основних аспектів двосторонньої угоду було досягнуто ще минулого року, повідомляє АР. Для того, щоб угода вступила в дію її мають ратифікувати на законодавчому рівні.

Така політика проводиться на контрасті з задекларованою політикою США з запровадження нових мит.

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