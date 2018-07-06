"Торгова війна" США та Китаю: почали діяти найжорсткіші торговельні обмеження

У п'ятницю почали діяти митні тарифи США та Китаю, спрямовані проти імпортних поставок на мільярди доларів. Ці заходи та контрзаходи є найбільш жорсткими введеними в сфері торгівлі, зазначає CNN.

Адміністрація Трампа ввела митні тарифи у 25% проти більше 800 різних найменувань китайських товарів на суму 34 мільярдів доларів, включаючи товари машинобудування, медичне обладнання та автозапчастини.

Митні тарифи Китаю на товари США також були запроваджені, адже Китай заявив, що США починають «найбільшу торговельну війну в економічній історії».

Однак, гру не закінчено.

США планує цими тижнями ввести нові тарифи на китайські товари і Китай вже оголосив про намір вжити дій у відповідь.

Від митних тарифів Китаю постраждають сільськогосподарські регіони США, де проживає велика кількість виборців Трампа, йдеться в статті Politico. Так, під дію підвищених митних тарифів потрапили поставки соєвих бобів зі США. Майже третина, врожаю соєвих бобів у США вартістю близько 14 мільярдів доларів, надходить до Китаю кожного року, де цей товар в основному використовується, як корм для китайського свинарства.

Тепер, коли вартість цього товару зросте, Бразилія та інші виробники сої можуть скористатись з протистояння. «Зрештою, митні тарифи призведуть до зростання цін на американську сою в Китаї і стимулюватимуть виробництво в Південній Америці», - сказав Брент Ґлой, аграрний економіст університету Purdue University.

Заходи запроваджено на основі розслідування Служби торговельного представника США, в якій Китай звинувачують в тому, що США втратили цінну інтелектуальну власність США через механізми Китаю з примусової передачі технологій, або відверту крадіжку.

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