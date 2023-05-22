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В ЄС сподіваються, що Україна швидко отримає F-16, обговорюють можливість саміту щодо миру в липні
В ЄС підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Сподівання на те, що Україна може швидко отримати такі літаки висловив в понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Посадовець привітав домовленість, щодо літаків, що прозвучала насаміті "Групи семи" цими вихідними в японській Хіросімі.
"Гадаю, навчання пілотів вже розпочалось. Це перше, що потрібно зробити, - заявив посадовець пресі в понеділок. - Сподіваюсь, ми швидко зможемо надати Україні цю зброю".
Надання літаків не повинно відволікати від поставок іншого озброєння Україні, наголосив в понеділок міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Заяви прозвучали в понеділок в Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС. До міністрів ЄС в понеділок планує звернутись і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Серед питань для обговорення - підтримка України. Прибуваючи на саміт, міністр закордонних справ Данії Локке Расмуссен виступив з ідеєю провести мирний саміт щодо війни Росії в Україні. Посадовець запропонував організувати такий саміт в липні за участі Індії, Китаю та Бразилії. Заява прозвучала
"Насамперед, ми маємо докласти зусиль, щоб мати готовність у світі організувати таку зустріч", - заявив міністр у спілкуванні з пресою в понеділок. "Якщо Україна знайде час прибути на таку зустріч, було б чудово", - додав Расмуссен. Посадовець, однак, сказав, що уявити участь Росії в цьому було б складно.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС "надзвичайно вразлива"
Директор МАГАТЕ Маріано Гроссі закликав негайно захистити Запорізьку АЕС, яку всьоме було знеструмлено за час повномасштабної війни Росії проти України. Гроссі назвав ситуацію на ЗАЕС "надзвичайно вразливою".
"Цього ранку українська ЗАЕС всьоме за час конфлікту втратила весь зовнішній струм, що змусило її покладатись на резервні дизель-генератори, стан ядерної безпеки на станції надзвичайно вразливий, Ми мусимо домовитись про захист станції негайно, така ситуація не може тривати", - написав посадовець в соцмережах у понеділок.
В українському "Енергоатомі" заявили, що 22 травня в результаті обстрілу станція всьоме зазнала блекауту з часу окупації 4 березня 2022 року. Через обстріли лінія, що живить ЗАЕС відключилась і в автоматичному режимі увімкнулись всі резервні дизель-генератори.
Згодом в компанії повідомили, що українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії електропередачі. "Ризик ядерної та радіаційної аварії – мінімізовано, ситуація стабільна", - йдеться в дописі в Telegram.
Заручницею Росії назвав в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент "Енергоатома".
“Наразі у них [росіян - ред.] є лише одна ідея – зберегти станцію як свою військову базу, тому що це охоронна територія, і ядерний матеріал захищає сам себе. Тому вони розуміють, що обстрілу ядерних матеріалів не буде через ризик забруднення”, - сказав Котін, говорячи про безпеку станції з керівницею східноєвропейського бюро “Голосу Америки” Мирославою Гонгадзе.
Президент Бразилії «засмучений» тим, що зустріч із Зеленським не відбулася
В той час як керівники держав Групи семи (G7) на саміті в Японії підтвердили підтримку України у боротьбі проти російської агресії, з'являються також ознаки, що президентові Зеленському ймовірно не вдалося зрушити лідерів таких країн як Бразилія та Індія, які також брали участь у зустрічах в Хіросімі 19-21 травня.
Британія, Італія, Канада, Німеччина, Франція, США, Японія, а також чільні представники ЄС підписали спільну відозву, в якій наголосили, що «російська брутальна агресивна війна становить загрозу для цілого світу», і пообіцяли «подальшу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого і тривкого миру».
Також президент Зеленський, який несподівано прибув на саміт в Японію, мав можливість вперше за понад рік зустрітися з керівниками провідних країн так званого «глобального півдня»: індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, та президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою, які досі наполягають на нейтральності щодо російської війни в Україні.
Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися...Луїс Інасіо Лула да Сілва
Нарендра Моді після зустрічі з Володимиром Зеленським уник осуду російської агресії і натомість заявив, що його уряд «підтримує діалог та дипломатію в пошуках шляху вперед».
Індійський прем’єр-міністр повідомив про наміри «розширювати гуманітарну підтримку народу України» в той час, як його країна досі не підтримала міжнародні санкції проти Москви, але натомість за час війни значно збільшила торгівлю з Росією, зокрема імпорт російської нафти в Індію.
З Хіросіми надійшли суперечливі пояснення того, чому не відбулася запланована зустріч бразильського президента Лули з президентом Зеленським.
Лула був змушений пояснювати, чому він особисто не привітався з Зеленським, як це зробили інші керівники на початку одного з засідань.
Також бразильський президент сказав, що він був засмучений тим, що український президент, за його словами «не з'явився» на заплановану двосторонню зустріч.
«Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися з ним та обговорити питання. Саме тому я домовлявся про готель», - сказав Лула.
На пресконференції президент Бразилії з одного боку засудив Росію за вторгнення в Україну, але також вчергове критикував західні країни і зокрема президента США Джо Байдена.
«Промова Байдена була тиснути на Путіна допоки він здасться. Як на мене, то такий виступ не допомагає» - цитує Лулу бразильська газета Estadao.
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Американська The New York Times доходить висновку, що, хоча український президент, «як виглядає, зміцнив наміри членів G7, пан Зеленський не досягнув помітного поступу в схилянні на свій бік більш скептичних лідерів».
«Попри назовні приязну зустріч прем’єр-міністр індії Нарендра Моді згодом оприлюднив заяву, в якій зосередився головно на «діалозі і дипломатії» та запропонував лише «гуманітарну підтримку», але не військову допомогу», - зауважують американські репортери, додаючи, що «також Зеленський, здається, не навернув керівників Бразилії чи Південної Кореї, які опираються наданню зброї».
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G7 закликає Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні
Лідери на саміті Групи семи у Хіросімі, Японія, закликають Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. «Ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України», — цитує спільну заяву лідерів Групи семи видання Politico.
На цьогорічній конференції Японія прийняла лідерів країн-членів G7, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Канаду. Лідери кількох інших країн, зокрема Австралії, Індії та Південної Кореї, також були запрошені на саміт, а президент України Володимир Зеленський здійснив особистий візит після початкових планів, що він приєднається віртуально.
«Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною», – йдеться у комюніке лідерів G7.
Раніше цього року офіційні особи США висловили занепокоєння, що Китай може надати Росії смертельну допомогу під час війни.
У заяві G7 на цих вихідних також підтверджено, що лідери «підтримують Україну стільки, скільки це буде потрібно перед обличчям незаконної агресивної війни Росії» і засуджують війну Москви як «загрозу для всього світу в порушення основних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства».
Лідери заявили, що вони «готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм», зважуючи на «роль Пекіна в міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, щодо глобальних викликів, а також сфер спільного інтересу».
«Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес. Ми не роз’єднуємося і не повертаємося всередину. У той же час ми визнаємо, що економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації».
Як повідомляв раніше Голос Америки, у Пекіні кажуть, що дотримуються принципів територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і зокрема коли йдеться про Україну, але на відміну від більшості країн світу Китай досі не засудив Росію за напад на Україну і не вимагав вивести російські війська з української території.
26 квітня відбулася перша за понад рік після початку лютневого російського вторгнення телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Перед тим у березні Сі Цзіньпін здійснив триденний державний візит до Москви, який в умовах міжнародної ізоляції Росії став поодиноким виявом зовнішньої підтримки російського президента Владіміра Путіна.
В річницю лютневого російського вторгнення в Україну китайське міністерство закордонних справ оприлюднило документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».
Минулого тижня чільний китайський дипломат Лі Хуей здійснив поїздку, відвідуючи Україну, Польщу, Францію і Росію, для, як заявило китайське зовнішньополітичне відомство, «пошуку політичного вирішення української кризи».
- Голос Америки
У Молдові пройшли масові акції на підтримку європейського руху
Десятки тисяч молдован вийшли на мітинг у столиці Кишиневі в неділю на підтримку прагнень прозахідного уряду до зближення з Європою на тлі спроб Росії дестабілізувати країну. За даними поліції, на демонстрації були присутні понад 75 тисяч людей.
Президентка Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в прагненні саботувати її європейську інтеграцію шляхом розпалювання антиурядових протестів і пропаганди. Москва заперечує втручання у справи Молдови.
"Молдова не хоче, щоб її шантажував Кремль", - заявила Санду учасникам акцій. "Ми більше не хочемо бути на околиці Європи", - сказала вона, пообіцявши, що Молдова стане членом ЄС до 2030 року.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Кишиневі, також звернулася до учасників мітингу, заявивши, що Європа зустріне Молдову "з відкритими обіймами та відкритими серцями".
Учасники демонстрації закликали політичних лідерів Молдови внести поправки до Конституції, щоб затвердити там європейський напрямок руху країни.
"Я вірю в європейську Молдову і хочу для своєї країни майбутнього з прогресивним економічним і соціально-політичним розвитком, - сказала 18-річна учасниць Александріна Мірон. - Зараз ми трохи відстаємо, але потихеньку наздоженемо і станемо на рівні з Європою".
Лідер проросійської опозиційної партії Шор, бізнесмен у вигнанні Ілан Шор віртуально провів власні акції, заявивши своїм прихильникам через відеозв’язок, що він буде домагатися проведення референдуму щодо зовнішньої політики Молдови.
Минулого місяця Шора, проти якого США запровадили санкції як агента російського впливу в Молдові, заочно засудили до 15 років за його роль у крадіжці 1 мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році.
Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журнал, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послабити уряд Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
Зокрема поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.
Також у березні Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, заявив, що один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу".
У статті використано матеріали Reuters
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