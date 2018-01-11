Газотрейдери ЄС змінюють свою стратегію в Україні - Bloomberg

Європейські газові трейдери, які постачають реверсний газ до України, можуть втратити 1 мільярд доларів через рішення Стокгольмського суду, що зобов’язало Україну купувати певну кількість газу у "Газпрому", повідомляє Bloomberg.

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Суд зменшив обсяг обов’язкової купівлі газу у "Газпрому" в 10 разів з 52 мільярдів кубічних метрів до 5 мільярдів. Однак, поновлення закупівель газу "Нафтогазом" у "Газпрому" все ж вплине на обсяги реверсу, переконане видання.

"Вечірка вже не така весела для європейських газових трейдерів та операторів трубопроводів, які отримували переваги від реекспорту російського газу до України", - сказав аналітик Bloomberg Intelligence у Лондоні Ельчін Маммадов. Все ж нещодавнє збільшення споживання газу ЄС, на думку аналітика, пом’якшить удар для трейдерів.

Минулого року Україна імпортувала 14 мільярдів кубометрів газу з ЄС, що порівняно з обсягами щорічного спожавання газу Бельгією.

Якщо припустити, що 5 мільярдів буде закуплено за середньою ціною імпортного газу для України від минулого жовтня, то компанії можуть втратити 1,2 млрд доларів на рік через зменшення реверсу, йдеться в статті.

Серед найбільших постачальників України в 2016 році була французька компанія Engie SA, яка поставила більше 3 мільярдів кубометрів. Це був "рекордний рік". Минулого року продаж зменшився приблизно на 40 відсотків через зростання конкуренції, повідомила виданню прес служба компанії.

"Так як "Нафтогаз" може купувати російський газ в 2018 -2019, Engie посилює стратегію продажу газу кінцевим споживачам в Україні, розпочату минулого року", - заявили в компанії.

Швейцарська Axpo Trading AG, ще один основний постачальник, знаходиться в "процесі створення компанії в Україні, щоб мати змогу торгувати напряму в Україні", - повідомила виданню прес-служба компанії.

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