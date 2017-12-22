Стокгольм не визнав борги "Нафтогазу" в газових справах, крім 2 млрд, які можна профінансувати євробондами - Тімоті Еш

Україна та Росія - обидві заявили про перемогу після того, як Стокгольмський арбітражний суд оголосив остаточне рішення стосовно двох газових справ, юридичне протистояння з яких тривало три роки. Ще одне рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці між двома компаніями з питання транзиту газу очікується 28 лютого.

За заявою "Нафтогазу", оголошене рішення заощадило для компанії 75 мільярдів доларів. Водночас "Газпром" у своїй заяві наголосив на тому, що Стокгольмський арбітраж зобов’язав "Нафтогаз" сплатити понад 2 мільярди доларів російській компанії.

"Нафтогаз має сплатити лише 2 мільярди доларів Росії з суперечки по ціні 2014 року, і відкинув початкову вимогу "Газпрому" на 52 мільярди. Очікується лише рішення щодо транзиту газу на 16 мільярдів. "Нафтогаз", ймовірно, випустить євробонди для оплати", - заявив британський економіст Тімоті Еш у Twitter.

"Перемога 'Нафтогазу' в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але є явною перевагою і три нокдауни :)". Так відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін на рішення арбітражу в Twitter.

В своєму рішенні Стокгольмський суд повністю скасував положення "бери або плати" на суму більше 50 мільярдів доларів за 2009 -2017 роки, задовольнивши вимогу "Нафтогазу". Подальші річні обсяги обов’язкової купівлі газу у "Газпрому" зменшено в 10 разів з 52 мільярдів кубічних метрів до 5 мільярдів, зазначається в заяві компанії.

Фактично, це рішення було вже відоме 31 травня, наголосив аналітик центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Стосовно боргів 2014 року, "Нафтогаз" ніколи не відмовлявся сплачувати за поставки газу і оскаржувала лише ціну та умови. "Нафтогаз" привітав рішення Стокгольмського арбітражу знизити ціну за оплату газу, отриманого "Нафтогазом" у 2 кварталі 2014 року, знижена на 27%.

Рішення також скасовує дискримінаційні положення про призначення газу і приводить контракт до європейських ринкових стандартів, зазначає FT.

"Стокгольмський арбітраж вказав, що "Нафтогаз" не мусить платити за обсяги газу, які були начебто поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей будь-якій іншій особі, ніж «Нафтогаз», наголосив «Нафтогаз», заявивши: кому "Газпром" віддавав той газ в ОРДЛО, той йому хай і платить", - йдеться в заяві "Нафтогазу".

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