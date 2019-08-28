Проект "Європейський танк" зацікавив Польщу та інші країни Східної Європи - Defensenews

Польща прагне приєднатись до проекту створення Основного європейського танку. Проект, що втілюється під проводом Франції та Німеччини, має на меті створення нових бойових машин на заміну гусеничним та колісним машинам радянського зразка, пише оборонне видання Defensenews.

Проект зі створення прототипу європейської броньованої машини піхоти, що стане основою для атакувальної машини нападу, створюють у співпраці Італія, Греція та Словаччина в рамках європейської програми військової співпраці.

Хоча польські збройні сили мають біля 247 німецьких танків "Леопард", вони мусять закупити нове устаткування, щоб замінити танки радянського зразка, говорять експерти.

"Броньовані та механізовані батальйони мають біля 500 танків Т-72 та РТ-91, але їх значна частина недієздатна і має бути розібрана якомога швидше", - говорить аналітик. Хоча польська промисловість має власну розробку – танк "Андерс", але для Польщі має сенс приєднатись до європейської програми.

Після незаконної анексії Криму Росією, інші країни Східної Європи розпочали втілення відповідних програм, наголошує видання.

В серпні Чехія видала запит на заміщення застарілих платформ BVP-2 з новими бойовими машинами піхоти. Міністерство оборони Болгарії планує придбати 150 броньованих машин для трьох батальйонів сухопутних сил.

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