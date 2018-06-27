Критики Трампа назвали візит Болтона до Москви підготовкою до "одруження" з Путіним

У середу Дональд Трамп підтвердив: він очікує, що на зустрічі із Путіним будуть обговорюватись питання "Сирії, України та багато інших тем".

Оглядачі дорікнули раднику Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону за буцімто недостатю жорсткість при спілкуванні з Путіним, яка іде у розріз із його минулими жорсткими заявами, спрямованими проти авторитарних лідерів.

Відповідно до повідомлень російської сторони, у ході особистої зустрічі Джон Болтон та Володимир Путін обговорили контроль за ядерними озброєннями, конфлікти у Сирії та Україні, Північну Корею, вихід США із ядерної угоди з Іраном. Лише побіжно розмова торкнулась втручання Росії у вибори у США.

Я вважаю, що США повинні стримувати Росію, а не вибудовувати з нею стосунки (надміру). Але якщо вже контактувати то заради осяжних, конкретних результатів, які служать інтересам США

Як повідомляє The New York Times, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, у ході візиту до Росії, погодив деталі зустрічі Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Сама ідея даної зустрічі обурила критиків президента, які особливо чутливо ставляться до "російської тематики".

Наприклад, вірусної популярності у день візиту Болтона до Росії набув твіт, який порівнює майбутню зустріч президентів США та Росії із весіллям.

"Джон Болтон - це планувальник весілля від Трампа. Зараз він у Москві веде переговори про те, чи змінить президент прізвище на Трамп-Путін, чи Путін-Трамп", - написав сатирик Стів Редмонд. Даний твіт набрав більше 1300 поширень та 3 тисяч уподобань.

Саміт Трампа та Путіна є вчинком, який президент США "повинен зробити і зробить, незалежно від політичної критики всередині США".

Більш предметні критики звернули увагу на те, що представник США у Москві не порушив найболючіші теми двосторонніх відносин. Справді, сам Болтон у Москві заявив, коментуючи свої попередні дуже критичні випади в бік Росії щодо її втручання, що "більше не коментує те, про що писав у минулому".

Зміну тону Болтона-посадовця, у порівнянні з його нещодавнім минулим як агресивного політичного коментатора, відзначило чимало оглядачів.

"Після десятків років критики контактів із авторитарними лідерами та диктаторами, Джон Болтон має надзвичайно напружений червень", - написав оглядач The Washington Post Джон Гадсон, який супроводив свій твіт фотознімком рукостискання Болтона та Путіна, а також Болтона та Кім Чен Ина.

А колишній посол США у Росії Майкл Макфол висловив припущення, що Болтон у ході особистого спілкування із Путіним не насмілився порушити питання втручання Росії в американську політику. Макфол також відзначив, що і сам - під час роботи у Росії - ніяковів при зустрічі з Путіним віч-на-віч.

"Легко вдавати з себе крутого хлопця в ефірі каналу Fox (канал є найпопулярнішим у США і загалом прихильно ставить до політики Трампа, надаючи при цьому ефір політикам-консерваторам - прим. ГА). І куди складніше робити те саме, сидячи за одним столом із Путіним (я знаю про це з власного досвіду!)", - написав Макфол.

"Я вважаю, що США повинні стримувати Росію, а не вибудовувати з нею стосунки (надміру). Але якщо вже контактувати, то заради осяжних, конкретних результатів, які служать інтересам США. Дружні фото із Путіним служать інтересам Росії, а не США", - також відзначив Макфол.

Аналітик каналу MSNBC Метью Міллер (Трамп відносить даний канал до розряду "брехливих новин"), також відпустив шпильку в бік Болтона.

"Я так розумію, що Болтон не попросив Путіна видати США російських громадян, яким у США висунуто звинувачення за втручання у вибори. Так?", - твітує Міллер.

У Москві Болтон заявив, що у четвер Росія та офіційний Вашингтон одночасно зроблять оголошення про час та місце зустрічі президентів. Зустріч лідерів країн відбудеться на тлі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в політичні процеси у США, яке розглядає і закиди про буцімто змову виборчого штабу Дональда Трампа із урядом Росії у ході президентських виборів у США 2016-го року.

Сам Болтон у Москві відкинув закиди про змову штабу Трампа з Росією і назвав їх "повною нісенітницею".

За словами радника президента з нацбезпеки, саміт Трампа та Путіна є вчинком, який президент США "повинен зробити і зробить, незалежно від політичної критики всередині США".

Попри те, що на адресу Болтона сьогодні лунає чимало критики з тобору принципових противників президента, інші коментатори звернули увагу на важливість співпраці між Росією та США там, де це можливо.

"Джон Болтон правильно зробив, що наголосив на тому, що сторони прагнуть знайти "ділянки згоди, на яких можна досягнути прогресу. Конкретні зрушення можуть бути можливі у питаннях низького, але корисного рівня, наприклад: відновленні роботи консульств, освітніх та культурних обмінів", - відзначив у Twitter колишній посол США у Казахстані, Вільям Кортні.

Нещодавно Дональд Трамп заявив про бажання повернути Росію до складу "Великої вісімки", звернувши увагу на жорстку політику своєї адміністрації щодо Росії. При цьому він заявив, що хотів би мати змогу особисто говорити з Путіним про вирішення таких проблем, як військова агресія Росії проти України або сирійська криза.

Зустрічі важко спрогнозувати. Але я думаю, що загалом зустрічі між людьми можуть приносити багато хорошого

Деякі оглядачі вже висловили побоювання, що зустріч Путіна та Трампа може стати обговоренням долі України без участі українських урядовців.

Сам президент США налаштований оптимістично щодо майбутнього спілкування із Путіним, хоча і не розголошує своїх планів щодо спілкування із президентом Росії.

У середу Дональд Трамп підтвердив: він очікує, що на зустрічі із Путіним будуть обговорюватись питання "Сирії, України та багато інших тем".

"Зустрічі важко спрогнозувати. Але я думаю, що загалом зустрічі між людьми можуть приносити багато хорошого", - наводить слова президента США журналістка ABC News Карен Траверс.

Сам Болтон у ході спілкування із пресою у Москві заявив, що "і президент Трамп, і президент Путін вважають, що вони можуть знайти конструктивні рішення".

"Ну, хто скаже, що це погана ідея?", - сказав Болтон.

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