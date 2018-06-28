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Держдеп США перелічив реформи, за втіленням яких американський уряд стежить з особливою пильністю. Відео

Держдеп США перелічив реформи, за втіленням яких американський уряд стежить з особливою пильністю. Відео
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