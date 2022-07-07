Актуально
Британський премʼєр Джонсон оголосив про відставку
Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку.
Джонсон заявив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра Великобританії, поки не оберуть його наступника.
Раніше з Джонсоном відмовилися працювати низка членів його ж уряду. Понад 50 членів кабінету і високопосадовців пішли у відставку.
Багато хто з колег по уряду, подаючи у відставку, критикував Джонсона за низку скандалів, у тому числі за участю законодавця від Консервативної партії, який залишив свою посаду через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Джонсон був змушений вибачитися після того, як з’ясувалося, що він знав, що законодавець був об’єктом попередніх скарг на сексуальні порушення до того, як прем’єр призначив його на посаду.
6 липня Боріс Джонсон відкинув заклики до відставки.
На початку червня прем’єр-міністр витримав вотум недовіри, хоча перевага в його бік була мінімальною.
Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року, пообіцявши вирішити питання про вихід Британії з Європейського союзу після багатьох років суперечок.
BBC і The Sun повідомляють, що після відставки Джонсон продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра до виборів голови владної Консервативної партії, які відбудуться восени.
Всі новини дня
Джонсон йде з посади: що це означає для британської допомоги Україні? (Оновлюється)
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, визнавши, що його урядова Консервативна партія хоче мати іншого керівника.
«Я призначив новий кабінет, який буде працювати, як і я - до часу, коли буде новий лідер», - сказав Джонсон у четвер, 7 липня, хоча деякі чільні консерватори заявили, що він має полишити уряд негайно.
Джонсон був вимушений йти з посади після того, як упродовж трьох днів кілька десятків членів його кабінету подали заяви про відставку, стверджуючи, що більше не можуть працювати під його керівництвом.
Авторитет Бориса Джонсона зазнав шкоди внаслідок низки скандалів, пов’язаних з порушеннями, зокрема після того, як стало відомо про так звані вечірки урядовців під час пандемії Ковіду, коли зібрання були заборонені правилами карантину.
Останнім скандалом стала його роль у призначенні на посаду в парламенті особи, яку підозрювали у сексуальних домаганнях.
Політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають.Александер Кларксон
Але найбільшою проблемою для нього була втрата довіри багатьох виборців, коли він, намагаючись виправдовуватися, суперечив фактам, прагнучи зняти з себе відповідальність за проступки.
Хиткість становища Джонсона також обумовлена економічною кризою в Британії, що позначена інфляцією, зростанням цін, особливо на енергію та пальне.
Британська підтримка України
У відповідь на російський напад на Україну Велика Британія однією з перших почала надавати українцям військову допомогу.
Британський політолог, викладач європейської і міжнародної політики Королівського коледжу Лондона, Александер Кларксон наголошує, що підтримку Україні схвалюють фактично всі парламентські партії, і за таку політику виступають широкі суспільні кола.
В інтерв’ю Голосу Америки він висловив думку, що навіть наступний процес партійних виборів у Великій Британії і зміна складу уряду не впливатимуть на допомогу Україні, зокрема на постачання зброї.
“Усі канали постачання зброї вже налагоджені. Зараз потреби у великих рішеннях нема. Великі рішення щодо підтримки України і того, як підтримувати Україну були ухвалені між 24 лютого і 1 квітня», - сказав Кларксон.
Хто може бути наступником Джонсона
Одне з останніх опитувань, проведене компанією YouGov, показує, що зараз серед найбільш можливих кандидатів на посаду лідера Консервативної партії, а отже нового прем’єр-міністра, називають чинного міністра оборони Бена Воллеса, а також колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.
Але процес виборів усередині Консервативної партії лише починається і впродовж наступних тижнів та місяців може з'явитися багато кандидатів і можливі несподіванки.
Александер Кларксон зауважує, що саме Бен Воллес у якості міністра оборони безпосередньо відповідав за військову допомогу Україні.
«Я вважаю, що насамперед треба мати на увазі, що політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають. Він, можливо, останній з міністрів, якого поважають в різних партіях. А це пов’язано з ним, що він у минулому був офіцером збройних сил. Він має авторитет у війську. Він добре співпрацює з опозиційною Лейбористською партією», - зауважує Кларксон.
Реакція
Українські представники з нагоди його відставки висловлюють вдячність за підтримку, а в Москві тим часом заявляють про задоволення.
«Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України»,- написав у Твіттері радник українського президента Михайло Подоляк.
У Туреччині відпустили російське судно з українським зерном. МЗС викликає посла
Міністерство закордонних справ України повідомило, що запросило посла Туреччини у зв’язку з «неприпустимою ситуацією», що склалася довкола «перевезення російським судном «Жібек Жоли» краденого українського зерна».
Як йдеться в заяві, оприлюдненій 7 липня, судно намагалося перевезти зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.
«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться в повідомленні.
У МЗС наголосили, що українська сторона «з глибоким розчаруванням» сприйняла цю інформацію і звертається до турецької сторони з «наполегливим проханням» провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.
«Міністерство закордонних справ і міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн», – додали у зовнішньополітичному відомстві.
Турецька сторона заяву МЗС України наразі не коментувала.
Про те, що турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська, повідомив 3 липня посол України в Туреччині Василь Боднар.
Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна звернулася до Туреччини із проханням допомогти у розслідуванні ще щодо трьох суден під російським прапором, які Київ підозрює у вивезенні українського зерна з окупованих територій.
Раніше «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.
Кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Раніше у Криму бачили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.
Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.
Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.
Марина В’язовська – про медаль Філдса, Україну та війну. Відео
"Це велика честь". Українка Марина В’язовська отримала престижну нагороду з математики – медаль Філдса. В інтерв’ю журналістам АР вона каже, що для неї це велика честь і відповідальність. Вона також поділилася, як на неї вплинула війна
- Голос Америки
Скільки може тривати російська війна в Україні – коментарі американських законодавців. Відео
Скільки може тривати війна Росії в Україні - коментують законодавці США із демократичної та республіканської партій. Частина з них кажуть, що на такій високій інтенсивності, війна не може тривати довго. Інші передбачають, що повного виведення російських військ, зокрема із Криму, може не статися.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum