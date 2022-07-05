Борис Джонсон Зеленському: Українські військові зможуть витіснити росіян із захоплених територій

Під час телефонної розмови у вівторок, 5 липня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він вірить, що українські війська зможуть повернути територію, нещодавно захоплену російськими військами. Про це повідомляє Офіс британського прем’єр-міністра.

За офіційним повідомленням, президент Зеленський описав поточну ситуацію на фронті в Україні, а прем’єр Великої Британії розповів про новітнє озброєння, надане Британією, і яке може надійти в Україну найближчими днями та тижнями. Серед них - 10 самохідних артилерійських систем і боєприпасів до них.

Також сторони обговорили кроки щодо якнайшвидшого вивезення зерна з території України. А також випадки, коли британські волонтери воюють в лавах українських військ та потрапляють до російського полону.

Борис Джонсон привітав плани України із відновлення, викладені під час конференції у швейцарському місті Лугано, що триває 4-5 липня, та висловив сподівання, що наступний захід, присвячений реконструкції України, пройде у Великій Британії.

Лідери також обговорили плани щодо проведення пісенного конкурсу Євробачення наступного року.

Наприкінці червня Велика Британія оголосила про надання Україні чергового траншу військової допомоги на 1 мільярд фунтів ($1,2 млрд.), що включає "складні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, новітні бойові електронні засоби, а також життєво важливе спорядження для українських солдатів”.

Як повідомляв Голос Америки, з 5 липня Велика Британія вводить новий пакет санкцій проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України. Зокрема, запроваджується заборона на торгівлю продуктами нафтопереробки, високотехнологічними товарами, предметами розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі.