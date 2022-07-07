Джонсон йде з посади: що це означає для британської допомоги Україні?

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, визнавши, що його урядова Консервативна партія хоче мати іншого керівника.

«Я призначив новий кабінет, який буде працювати, як і я - до часу, коли буде новий лідер», - сказав Джонсон у четвер, 7 липня, хоча деякі чільні консерватори заявили, що він має полишити уряд негайно.

Джонсон був вимушений йти з посади після того, як упродовж трьох днів кілька десятків членів його кабінету подали заяви про відставку, стверджуючи, що більше не можуть працювати під його керівництвом.

Авторитет Бориса Джонсона зазнав шкоди внаслідок низки скандалів, пов’язаних з порушеннями, зокрема після того, як стало відомо про так звані вечірки урядовців під час пандемії Ковіду, коли зібрання були заборонені правилами карантину.

Останнім скандалом стала його роль у призначенні на посаду в парламенті особи, яку підозрювали у сексуальних домаганнях.

Політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають.

Але найбільшою проблемою для нього була втрата довіри багатьох виборців, коли він, намагаючись виправдовуватися, суперечив фактам, прагнучи зняти з себе відповідальність за проступки.

Хиткість становища Джонсона також обумовлена економічною кризою в Британії, що позначена інфляцією, зростанням цін, особливо на енергію та пальне.



Британська підтримка України

У відповідь на російський напад на Україну Велика Британія однією з перших почала надавати українцям військову допомогу.

Британський політолог, викладач європейської і міжнародної політики Королівського коледжу Лондона, Александер Кларксон наголошує, що підтримку Україні схвалюють фактично всі парламентські партії, і за таку політику виступають широкі суспільні кола.

В інтерв’ю Голосу Америки він висловив думку, що навіть наступний процес партійних виборів у Великій Британії і зміна складу уряду не впливатимуть на допомогу Україні, зокрема на постачання зброї.

“Усі канали постачання зброї вже налагоджені. Зараз потреби у великих рішеннях нема. Великі рішення щодо підтримки України і того, як підтримувати Україну були ухвалені між 24 лютого і 1 квітня», - сказав Кларксон.



Хто може бути наступником Джонсона

Одне з останніх опитувань, проведене компанією YouGov, показує, що зараз серед найбільш можливих кандидатів на посаду лідера Консервативної партії, а отже нового прем’єр-міністра, називають чинного міністра оборони Бена Воллеса, а також колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Але процес виборів усередині Консервативної партії лише починається і впродовж наступних тижнів та місяців може з'явитися багато кандидатів і можливі несподіванки.

Александер Кларксон зауважує, що саме Бен Воллес у якості міністра оборони безпосередньо відповідав за військову допомогу Україні.

«Я вважаю, що насамперед треба мати на увазі, що політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають. Він, можливо, останній з міністрів, якого поважають в різних партіях. А це пов’язано з ним, що він у минулому був офіцером збройних сил. Він має авторитет у війську. Він добре співпрацює з опозиційною Лейбористською партією», - зауважує Кларксон.

Реакція

Українські представники з нагоди його відставки висловлюють вдячність за підтримку, а в Москві тим часом заявляють про задоволення.

«Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України»,- написав у Твіттері радник українського президента Михайло Подоляк.

Речник російського президента Дмітрій Песков сказав журналістам у Москві: «Він нас не любить і ми також його не любимо».