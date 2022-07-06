Білий дім: Хочемо переконатися, що Україна в найсильніший позиції для переговорів з Росією

У Білому домі наголосили, що, як і в попередні місяці, продовжуватимуть надавати Україні допомогу у протистоянні російській агресії, аби, у тому числі, посилити її переговорну позицію.

«Те, що ми робимо впродовж минулих кількох місяців, надаючи допомогу, ми хочемо переконатися, що Україна - у найсильнішій позиції, щоби коли з'явилася можливість провести ці переговори, вони могли це зробити», - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у середу, 6 липня.

Вона підкреслила, що у Вашингтоні чітко бачать, що це Путін, хто «не має бажання вести переговори».

«Наш підхід не змінився. Ми збираємося і надалі підтримувати Україну. Ми будемо продовжувати допомагати Україні боротися за свою демократію, боротися за свою територіальну цілісність», - сказала речниця Білого дому.

Відповідаючи на питання журналіста, вона сказала, що у Білому домі усвідомлюють, що бойові дії можуть бути тривалими, але це не означає перевагу росіян.

«Бойові дії на Донбасі можуть бути тривалими. Ми про це говорили впродовж певного часу, і ми бачимо здобутки та втрати з обох сторін. Але це не означає, що росіяни змогли досягнути своїх цілей, і це не означає, що українці припинили боротися. Вони вже показали свою хоробрість. Вони продовжуватимуть боротися за свою демократію», - сказала Жан-П’єр.

Вона підкреслила, що США надали більшу допомогу Україні у сфері безпеки, ніж будь-яка інша країна. Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про те, що Сполучені Штати не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Росією, навіть якщо адміністрація Байдена вважатиме, що це було б правильно, сказав координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі у неділю, 3 липня.

«Президент Зеленський, – сказав Кірбі, – він може визначати, як вирішується перемога, коли і на яких умовах. І [що] ми збираємося зробити, це продовжувати переконуватися, що він зможе досягти успіху на полі бою, щоб він міг досягти успіху за столом. Але навіть президент Зеленський вам скаже, що зараз не час для таких дискусій», - сказав Кірбі в інтерв'ю Майку Емануелю на «Fox News Sunday».

У статті використано інформацію Fox News.