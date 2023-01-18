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Сучасні танки допоможуть українцям ефективніше воювати - Джон Кірбі
Сучасні танки допомогли б українським збройним силам бути ефективнішими на полі бою, заявив під час брифінгу 18 січня Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"Ми вважаємо, що надання (Україні – ред.) сучасних танків суттєво допоможе та покращить здатність українців воювати там, де вони воюють зараз, і ефективніше воювати надалі", - зазначив Кірбі.
Представник Білого дому додав, що міжнародні партнери допомагають Україні ремонтувати її танки радянського зразка Т70, втім ці танки - в обмеженій кількості, зазначив Кірбі.
"Вони (українці – укр.) втратили багато танків у цій боротьбі. Очевидно, ми намагалися допомогти їм підтримувати їхні танки в робочому стані, але ви знаєте, ці можливості обмежені. І тому одна з причин, чому ви починаєте бачити, що інша держава (принаймні, в одному випадку) готова надати танки, полягає в тому, що в Україні (вони) коли колись закінчаться. І ті танки, які можуть надати західні країни, будуть у кращій формі, сучасніші та більш функціональні. Однак, це вимагатиме невеликої підготовки", - сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
Напередодні видання CNN із посиланням на два джерела у владі повідомило, що найближчими днями США мають оголосити один із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Втім, американські танки до нього не увійдуть.
Раніше"Голос Америки" повідомляв, що Велика Британія вирішила надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" в рамках масштабного пакета допомоги Україні.
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Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" - Зеленський на Давосі
Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" для держави, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Світового економічного форуму в Давосі.
"Гарантії безпеки є одними з пріоритетів для нас. Ми розуміємо, що зараз ми ще не там, на жаль, Росія це добре розуміє, і вони роблять все можливе, щоб не полегшити нам вступ. Але ми на шляху до НАТО, тому що НАТО є найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей", - сказав Зеленський у відповідь на запитання про євроатлантичні прагнення Києва.
Раніше Голос Америки повідомляв, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер підтвердив потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі. Але також він заявив, що хоч його надії на можливість домовитися із російським президентом Путіним розвіяні, він і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії "якщо вона захоче бути учасницею" процесів формування нової системи безпеки на континенті.
У відповідь на прохання прокоментувати ці заяви Зеленський сказав, що "Росія уже заслужила своє місце серед терористів", пише CNN. "Наш пріоритет сьогодні, наше політичне завдання сьогодні полягає в тому, щоб побачити різних політичних лідерів і діячів, тих, хто обіймає високі посади або обіймали посади донедавна, щоб вони змогли визнати велику помилку, яку здійснив Путін, щоб вони визнали цю російську агресію", - сказав український глава.
Свій виступ Зеленський розпочав із заклику до хвилини мовчання у пам'ять про загиблих нині в катастрофі гелікоптера у Броварах. Він закликав світових лідерів пришвидшити постачання Києву озброєння: "Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше".
"Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку і мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим", - заявив Зеленський і подякував українським воїнам за стійкість, а західним партнерам - за допомогу.
Також нині перед учасниками економічного форуму виступив німецький канцлер Олаф Шольц, єдиний лідер країни з "Групи семи", який цьогоріч приїхав до Давоса, зауважує Deutsche Welle. Він заявив, що російська війна в Україні мала вплив на весь світ, і що для закінчення війни "Росія повинна зазнати поразки (fail - ред.)".
"Росія вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищається із вражаючою мужністю", - заявив німецький лідер. Він підкреслив, що Берлін надає значну допомогу Україні й продовжить робити це "скільки знадобиться", закликавши також приватний сектор відіграти "ключову роль" у так званому "Плані Маршалла для України", який раніше запропонували Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, Шольц звернув увагу на стрімку зміну енергетичної політики Європи у 2022 році через санкційну політику щодо Москви за її війну в Україні та відповідне зменшення залежності від російських енергоносіїв: "Німеччина стала повністю незалежною від російського газу, російської нафти й російського вугілля". За його словами, відкриття нових терміналів зрідженого газу, про які Голос Америки повідомляв нещодавно, - це гарні новини для європейських партнерів.
Раніше у Давосі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує "значного збільшення" озброєнь у ключовий момент російського вторгнення, і така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів.
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