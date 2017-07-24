Таліб-смертник підірвав себе в Кабулі, вбивши щонайменше 35 людей

Влада стверджує, що жертвами вибуху стали цивільні держслужбовці; угруповання заявляє, що теракт був спрямований проти співробітників афганської розвідки





Щонайменше 35 людей загинули і десятки людей отримали поранення в результаті вибуху автомобіля в Кабулі, влаштованого талібом-смертником.



Представник МВС Афганістану Наджіб Даніш підтвердив дані про жертви і пояснив, що смертник направив начинений вибухівкою автомобіль в мікроавтобус, де знаходилися цивільні держслужбовці.



Вибух стався на заході афганської столиці, коли автобус проїжджав через людний ринок. Як повідомили очевидці, серед жертв - підприємці і перехожі.



Медики припускають, що число загиблих зростатиме.



Представник поліції Кабула повідомив «Голосу Америки», що велика частина жертв працювала в гірничодобувній і нафтовій промисловостях.



Талібан взяв відповідальність за вибух, заявивши, що він був спрямований проти двох мікроавтобусів, які перевозили співробітників афганської розвідки, і 38 з них були вбиті.



Президент Афганістану Ашраф Гані засудив вибух, спрямований проти цивільного населення, як обурливий і боягузливий акт.



За даними ООН, збройний конфлікт в Афганістані призвів до безпрецедентного числа жертв протягом останніх шести місяців 2017 року.



Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала близько 1 700 випадків загибелі мирних мешканців в період з 1 січня по 30 червня. П'ята частина цих жертв припала на Кабул.



Вибух в понеділок стався на тлі визнання Талібаном, що один з трьох смертників, які атакували афганські війська в провінції Гільменд минулого тижня, був сином верховного лідера цього руху ісламізму Хайбатулли Ахунзади.



Джерела в Талібані і незалежні афганські дослідники повідомили, що мова йде про 22-річного Абдула Рахмана, який почав готуватися до місії смертника рік тому.



Представники уряду, проте, заявляють, що ці твердження є вигадкою і пропагандою. Уряд Афганістану давно стверджує, що лідери Талібану і їх сім'ї живуть в сусідньому Пакистані і Катарі.



На думку спостерігачів, якщо ці повідомлення підтвердяться, це підвищить авторитет лідера Талібану, якому з самого початку було важко зберігати єдність серед членів угруповання. В цьому випадку бойовики також отримають додатковий матеріал для посилення пропаганди в Афганістані, керівництво якого давно критикують за те, що їх сім'ї живуть за межами охопленої насильством країни.



Талібан також активізував бойові дії в більшості з 34 провінцій Афганістану. За останні дні таліби захопили ще кілька районів, збільшивши територіальний вплив в країні, де уряд контролює менше 60 відсотків території.

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