Американські літаки помилково атакували позиції афганських сил

В суботу командування американських військ підтвердило повідомлення, що під час спільної операції, скерованої проти угруповання Талібан у південному районі Афганістану, загинули або були поранені службовці афганських сил безпеки. Кількості жертв не подано.

Про це повідомлено після того, як місцеві ЗМІ заявили, що в результаті повітряних ударів, проведених у п’ятницю ввечері в контрольованому талібами районі Над Алі в неспокійній провінції Гельманд загинуло щонайменше восьмеро міцевих службовців і більша кількість отримала поранення.

Відбувається слідство для встановлення обставин того, що довело до «нещасного інциденту». Про це повідомило американське військове бюро зв’язків з громадськістю в Кабулі.

Під час спільної операції афганських і американських сил загинули і були поранені службовці афганської прикордонної поліції.

Командування американських військ висловило глибоке співчуття родинам загиблих.

Представник ісламських повстанців заявив, що афганські сили, одягнуті як таліби, зайняли позиції в районі, щоб влаштувати засідку на повстанців Талібану, коли надлетіли літаки, «скинули бомби і вбили десятки із них».

Гельманд – найбільша провінція Афганістану, більшість якої перебуває під контролем або впливом Талібану.

Район, на який у п’ятницю ввечері проведено повітряний рейд, розташований на окраїнах адміністративного центру провінції Гельманд Лашкар-Га.

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