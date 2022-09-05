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Допомогу Україні та енергетичну безпеку обговорили віце-президентка США Камала Гарріс та прем'єр Польщі Матеуш Моравецькі
Польську допомогу Україні, серед іншого, обговорила віце-президентка США Камала Гарріс під час розмови з прем’єр-міністром Польщі Матеушом Моравецькі. Про це повідомляє Білий дім.
"Віце-президентка визнала щедрість і лідерство Польщі в прийомі мільйонів українських біженців і наданні критичної гуманітарної допомоги, так само як і наданні життєво важливої безпекової підтримки, щоб допомогти народу України захищати їхню демократію від російської агресії, яка триває", - мовиться у повідомленні Адміністрації президента США.
Сторони також обговорили посилення взаємної співпраці щодо атомної електрогенерації в Польщі, яка "посилила б європейську енеретичну безпеку".
Крім того, Камала Гарріс "підтвердила стійку силу американсько-польських відносин у зусиллях на посилення нашої колективної безпеки, зокрема, постійне розміщення передового командного пункту штабу 5-го корпусу армії США в Познані, яке президент Байден нещодавно назвав першим постійним розміщенням сил США на Східному фланзі НАТО", – повідомляє Білий дім.
США перемістили штаб-квартиру своїх ротаційних сил з Німеччини до Польщі в 2017 році. Згодом туди ж перенесли штаб 5 корпусу армії США.
У березні Камала Гарріс під час візиту до Польщі запевнила польський народ, що "у цей час російської агресії та війни Путіна, ми серйозно сприймаємо наше забов'язання захищати, у разі потреби, кожен дюйм території НАТО".
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Ліз Трасс обрали новою прем’єр-міністеркою Великої Британії
Міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс стала новою очільницею правлячої Консервативної партії і відтак – новою прем’єр-міністеркою країни. Про це партія заявила 5 вересня.
«Для мене честь бути обраною лідеркою Консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал Сполученого Королівства», – прокоментувала Трасс свою перемогу.
Тепер чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку з посади, яку займе Трасс.
Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування, в якому її опонентом був ексміністр фінансів Ріші Сунак. Воно відбулося 2 вересня.
Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
Британія розширює навчання українських новобранців у програмі, яка стала міжнародною
Британське міністерство оборони каже, що розширює програму військового навчання українських новобранців, зокрема продовжуючи її з трьох до п'яти тижнів.
Прем’єр-міністр Борис Джонсон, оголошуючи початок програми у червні, казав про наміри навчати на британських військових базах «до 10 000 українців кожних 120 днів», щоб «засадничо змінити баланс сил у війні, щоб збройні сили України мали стійкість необхідну для перемоги у боротьбі за тривкий мир».
Ми тепер подовжуємо (навчання) до п’яти тижнів, щоб якнайкраще приготувати українських солдатів, які незабаром будуть в активних бойових діях.
Станом на початок вересня курс пройшли вже приблизно 4700 нових українських солдатів набраних до армії після лютневого російського вторгнення.
Їх навчали засадничих піхотинських навичок включно з використанням зброї, основам воєнної медицини, методам патрулювання тощо.
Програма стала міжнародною після того як у серпні до неї долучилися Нова Зеландія, Канада, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Литва, Латвія, Фінляндія, які оголосили про відрядження сотень своїх інструкторів і виділення коштів.
Додатковий час навчального курсу українців у Британії зосереджуватиметься на методах ведення бойових дій, зокрема в умовах міст, використання бойових машин тощо.
На конференції у Копенгагені у серпні група країн включно з Британією погодили створення спеціального міжнародного фонду і на початку вже зібрали понад 1 мільярд доларів для фінансування військових навчань та закупівлі спорядження для України.
У роз’ясненні для новинному телеканалу Sky News британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що програма навчання новобранців «швидко розвивається, і ми тепер подовжуємо її до п’яти тижнів, щоб якнайкраще приготувати українських солдатів, які незабаром будуть в активних бойових діях».
«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного і неспровокованого російського вторгнення і ми будемо це робити так довго як буде потрібно. Ми стоїмо з Україною», - сказано в цитаті, які подає Sky News.
Ця британська навчальна програма діє окремо від програм у США, Німеччині, Франції та інших країнах, де українських військових навчали використовувати високотехнологічну зброю зокрема гаубиці, ракетну артилерію і системи протиповітряної оборони надані Україні.
Британські ЗМІ вважають, що Бен Воллес ймовірно залишатиметься міністром у новому британському уряді, який буде сформований цього тижня після визначення, хто замінить Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра.
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- Голос Америки
Посол США в Росії полишив посаду
Джон Салліван, американський дипломат з 40-річним стажем, полишив посаду посла США в Росії і піде на пенсію, повідомило посольство США в Росії.
Саллівана призначив на посаду в 2019 році тогочасий президент США Дональд Трамп. Його кандидатуру підтримали законодавці від обох партій США. Після обрання на посаду президента в 2021 році, Джо Байден просив Саллівана продовжити роботу на посаді.
"Посла Саллівана призначено на посаду в грудні 2019 році і він служив в якості посла майже три роки, - йдеться в заяві посольства. - Після того, як він полишить посаду, він піде на пенсію з державної служби, де він працював більше чотирьох десятиліть за п'яти президенів США, включаючи на посаді заступника держсекретаря США та на високих посадах в міністерсвах юстиції, оборони та торгівлі".
Салліван полишає посаду посла в час, коли відносини між США та Росією досягли найнижчої точки з часів холодної війни, Росія перебуває під потужними американськими санкціями, через її агресію в Україні.
В статті використані матеріали АР.
- Голос Америки
Зеленський: "Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцях"
Ціни на енергоресурси в Європі почали стрімко зростати, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ціни на газ в Європі зросли майже на 400% за минулий рік, що спричинило зростання і цін на електроенергію, повідомляє Reuters.
Новий стрибок цін очікується в понеділок, коли ринки відреагують на відмову "Газпрому" поновити поставки через "Північний потік-1", як планувалось, пишуть ЗМІ. Російська компанія вказала на технічні проблеми, які не дозволяють відновити газопостачання, однак в Європі та Україні назвали таке пояснення лише приводом для скорочення поставок.
Для того, щоб обмежити Німеччина виділить 65 мільярдів євро, щоб знизити ціни на енергоресурси, оголосив Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Кошти підуть на допомогу вразливим верствам населення.а також на податкові пільги для підприємств зі значним енергоспоживанням. Шольц також вказав, що на Росію не можна покладатись в плані газопостачання.
Німеччина наповнює газосховища шивдше, ніж планувала, що зменшує загрозу кризи взимку. Німеччина змогла залучити інші джерела енергопоставок, на тлі обмежень газопостачання з Росії, і в серпні російський газ становив лише 10% від газоспоживання Німеччини, пише Der Spiegel.
В Британії, кандидатка на посаду прем'єр-міністра Ліз Трас заявила про свої плани запровадити подібну підтримку, якщо її оберуть прем'єр-міністром країни на виборах у вівторок.
Президент України Володимир Зеленський в суботу звинуватив Росію в спробах використати енергетику, щоб наростити тиск на Європу з питання війни в Україні.
9 вересня міністри країн ЄС планують обговорити заходи із стабілізації цін на енергоресурси.
"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу", - заявив Зеленський.
"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав він.
В інтерв'ю BBC, опублікованому в неділю, Олена Зеленька, українська перша леді прокоментувала зростання цін на енергоресурси в Європі. "Я розумію, що ситуація дуже складна, - вказала Зеленська. - Ціни зростають і в Україні також. Але до того ж людей вбивають ... тому, коли ви рахуєте пенси у кишені, ми робимо так само і також ми рахуємо жертви".
В статті використано матеріали Reuters, AP.
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