Допомогу Україні та енергетичну безпеку обговорили віце-президентка США Камала Гарріс та прем'єр Польщі Матеуш Моравецькі

Польську допомогу Україні, серед іншого, обговорила віце-президентка США Камала Гарріс під час розмови з прем’єр-міністром Польщі Матеушом Моравецькі. Про це повідомляє Білий дім.

"Віце-президентка визнала щедрість і лідерство Польщі в прийомі мільйонів українських біженців і наданні критичної гуманітарної допомоги, так само як і наданні життєво важливої безпекової підтримки, щоб допомогти народу України захищати їхню демократію від російської агресії, яка триває", - мовиться у повідомленні Адміністрації президента США.

Сторони також обговорили посилення взаємної співпраці щодо атомної електрогенерації в Польщі, яка "посилила б європейську енеретичну безпеку".

Крім того, Камала Гарріс "підтвердила стійку силу американсько-польських відносин у зусиллях на посилення нашої колективної безпеки, зокрема, постійне розміщення передового командного пункту штабу 5-го корпусу армії США в Познані, яке президент Байден нещодавно назвав першим постійним розміщенням сил США на Східному фланзі НАТО", – повідомляє Білий дім.

США перемістили штаб-квартиру своїх ротаційних сил з Німеччини до Польщі в 2017 році. Згодом туди ж перенесли штаб 5 корпусу армії США.

У березні Камала Гарріс під час візиту до Польщі запевнила польський народ, що "у цей час російської агресії та війни Путіна, ми серйозно сприймаємо наше забов'язання захищати, у разі потреби, кожен дюйм території НАТО".

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