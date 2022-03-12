Віце-президентка США у Польщі заявила, що війна Путіна ставить під загрозу ключові принципи щодо суверенітету та територіальної цілісності

Нове вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу наріжні принципи важливості суверенітету та територіальної цілісності. Про це віце-президентка США Камала Гарріс заявила, звертаючись до американських та польських військових напередодні, повідомляє Білий дім.

У ході виступу Гарріс наголосила на важливості Статті 5 НАТО.

"У цей час російської агресії та війни Путіна, ми серйозно сприймаємо наше забов'язання захищати, у разі потреби, кожен дюйм території НАТО. Ось чому я тут, щоб посилити та підтвердити це забов'язання. Але ці чоловіки та жінки перебувають на місці, щоб забезпечити це по мірі необхідності", - заявила Гарріс.

У ході візиту до Польщі Гарріс заявила про передачу країні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше віце-президента США Камала Гарріс у ході візиту до Польщі зустрілась з вимушеними переселенцями з України.

Як відзначається останній візит Гарріс до Європи став вже третім за останні 4 місяці.

У статті використано матеріали CNN.