Канада збільшить зовнішню допомогу задля зміцнення продовольчої безпеки, через війну Росії проти України

Канада збільшить свій щорічний бюджет зовнішньої допомоги, який наразі складає близько 6 мільярдів доларів, щоб подолати виклики спричинені міжнародною продовольчою кризою, яку загострила війна Росії проти України. Про це у четвер заявив міністр міжнародного розвитку Харджит Саджан. Ці гроші будуть спрямовані на допомогу найбільш постраждалим країнам Африки та Близького Сходу.

«Криза в Україні створює шокові хвилі, коли йдеться про канали постачання і особливо – про продовольчу безпеку, вона впливає на найбільш уразливі верстви населення в найважчий час», – заявив Харджит Саджан.

Міністр міжнародного розвитку Канади не уточнює нову цифру зовнішньої допомоги, але за інформацією Канадської платформи міжнародного розвитку, минулого року бюджет зовнішньої допомоги країни зріс на 27% до приблизно 6,6 мільярда доларів.

«Ми збільшили підтримку регіону Близького Сходу у питання продовольства», - заявив міністр міжнародного розвитку Канади. Він назвав дзеркальні угоди, які представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною, що спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, позитивним кроком, але зауважив, що кількох поставок недостатньо для послаблення кризи.

Нагадаємо, що Збройні сили Канади надсилають до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил.

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