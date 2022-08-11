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- Голос Америки
Канада збільшить зовнішню допомогу задля зміцнення продовольчої безпеки, через війну Росії проти України
Канада збільшить свій щорічний бюджет зовнішньої допомоги, який наразі складає близько 6 мільярдів доларів, щоб подолати виклики спричинені міжнародною продовольчою кризою, яку загострила війна Росії проти України. Про це у четвер заявив міністр міжнародного розвитку Харджит Саджан. Ці гроші будуть спрямовані на допомогу найбільш постраждалим країнам Африки та Близького Сходу.
«Криза в Україні створює шокові хвилі, коли йдеться про канали постачання і особливо – про продовольчу безпеку, вона впливає на найбільш уразливі верстви населення в найважчий час», – заявив Харджит Саджан.
Міністр міжнародного розвитку Канади не уточнює нову цифру зовнішньої допомоги, але за інформацією Канадської платформи міжнародного розвитку, минулого року бюджет зовнішньої допомоги країни зріс на 27% до приблизно 6,6 мільярда доларів.
«Ми збільшили підтримку регіону Близького Сходу у питання продовольства», - заявив міністр міжнародного розвитку Канади. Він назвав дзеркальні угоди, які представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною, що спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, позитивним кроком, але зауважив, що кількох поставок недостатньо для послаблення кризи.
Нагадаємо, що Збройні сили Канади надсилають до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил.
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Українці з надією дивляться в майбутнє - це має стати уроком для Заходу, - президент IRI про нове опитування
Нове масштабне опитування проведене Міжнародним республіканським інститутом США (IRI) показує як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни.
Переважна більшість українців (98%) вважають - Україна переможе у війні, а більше 90% вважають майбутнє України достатньо багатообіцяючим.
Автори дослідження вважають, що оптимізм українців має стати уроком для Заходу.
"Декілька речей привертають увагу, говорить презідент IRI Ден Твайнінг. - Перше – переважна більшість українців переконані, що Україна переможе – 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість – дві третини українців - вважають, що Україна має забрати назад свою територію – усе що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію затверджену в дев’яносто першому році – це буде кінцева точка війни. Це включає Крим і інші регіони, які Росія забрала з 2014 року. Українці потужно підтримують президента та адміністрацію і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на Заході".
На тлі війни, українці все більше підтримують вступ до НАТО - 72% опитаних висловились за приєднання до Альянсу в червні, порівняно з 59% в квітні. Найбільше, на думку опитаних, серед західних союзників Україні допомагають Польща, США та Велика Британія.
Серед інституцій найбільше українці підтримують збройні сили - 88% опитуваних, а от підтримка керівництва країни не така потужна. Беззастережна підтримка президента України Володимира Зеленського знизилась із 74% опитаних у квітні до 59% опитаних в червні. Однак, якщо додати кількість тих, хто скоріше підтримує президента, рейтинг підтримки зросте до 91%.
Твайнінг каже - це дуже значний рівень довіри.
"Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку – наше опитування показує більше 90 відсотків довіри, це значно більше, ніж Путін має в Росії і там рейтинг звичайно викривлений, бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна – опинишся у в’язниці … Але українці не лише хочуть завершити війну, воні хочуть покращити демократію, приєднатись до Заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО", - додає Твайнінг.
"Гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни – він однозначно підштовхнув українців до НАТО", - говорить експерт.
Серед джерел інформації, якій українці довіряються на перше місце опитані поставили Viber та Telegram, практично така ж підтримка - 47% - у єдиного марафону новин. На третьому місці - соцмедіа. Причому молодь більше довіряє Viber та Telegram, а люди старшого віку – телемарафону.
"Гадаю українці використовують телефони і технології, - говорить Твайнінг, - щоб отримати доступ до найновішої інформації. В цій країні Росія веде інформаційну війну, Кремль вже багато років веде інформаційну війну і багато українців частково не довіряють новинним ЗМІ, бо їх турбує російська інформаційна війна, пропаганда, прихований вплив. Вони точно довіряють президентові Зеленському і точно довіряють захищеним каналам зв’язку, які допомагають їм отримати об’єктивну інформацію, включно із інформацією про війну".
- Голос Америки
Парламент Латвії назвав Росію «державою-спонсором тероризму»
Парламент Латвії назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію «державою-спонсором тероризму». Відповідну заяву Сейм ухвалив у четвер. Також парламент Латвії закликав західних союзників запровадити ширші санкції проти Москви, щоб покласти край війні, зокрема, Сейм закликав країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
«Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами – прямо та опосередковано – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння сім’ї Скрипалів або збиття рейсу MH17», – мовиться у заяві Сейму.
Як наголосив Ріхардс Кольс, голова Комітету зі закордонних справ Сейму Латвії, «зараз Росія застосувала таку ж безжальну, аморальну та незаконну тактику в Україні», використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю, намірено влучає по цивільних особах та громадських місць із «непропорційною жорстокістю».
«Щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну, тобто Росія чинить це насильство для досягнення політичних цілей», – наголосив Ріхардс Кольс.
«Парламент Латвії проголосував за ухвалення заяви щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти цивільних осіб і громадських місць в Україні, визнаючи насильство Росії проти цивільних осіб тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму», – написав Ріхардс Кольс у своєму Twitter.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність за постанову парламенту Латвії.
«Вдячний Сейму латвійського парламенту та всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Вчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад», – написав міністр закордонних справ Латвії в Twitter.
10 травня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує та здійснює тероризм.
У резолюції Сейм зазначив, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. На думку литовського парламенту, «у їхніх діях вбачається мета повного чи часткового знищення української нації та її духу шляхом убивства цілих сімей, у тому числі дітей, а також викрадень, тортур, зґвалтувань та знущань над тілами вбитих та закатованих».
Як повідомляв «Голос Америки», 28-го липня в Палаті представників Конгресу США було представлено законопроект, підтриманий представниками обох провідних партій США, під назвою "Росія є державою-спонсором тероризму".
Законопроект закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну, йдеться в поясненні до документа.
Напередодні, 27-го липня Сенат Сполучених Штатів одностайно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росії державою, яка спонсорує тероризм. Резолюція була внесена в Сенат 10-го травня 2022-го.
Канцлер Німеччини заявив про особисту відповідальність Путіна за війну в Україні
Про це він говорив, відповідаючи на запитання щодо пропозиції припинити видачу віз Росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції в Берліні заявив про особисту відповідальність президента Росії Володимира Путіна за війну в Україні. Він засудив воєнні злочини, за повідомленнями, скоєні Росією, але не відповів на запитання, чи несе російський президент відповідальність за них і чи він має бути притягнутий до суду, повідомляє агенція DPA.
На думку Шольца, відповідальність за початок воєнних дій в Україні лежить не на простих росіянах, а на керівництві країни. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про можливість припинити видачу віз Росії. Якби санкції були спрямовані проти всіх, у тому числі невинних, то це послабило б їхню ефективність, сказав німецький політик. За словами Шольца, йому важко уявити повне припинення видачі віз. "Це війна Путіна", - додав він.
Євросоюз, як повідомив канцлер ФРН, має намір продовжити санкційний тиск на Росію, а Німеччина продовжить підтримувати Україну озброєннями та фінансами. "Ми підготували себе до того, що ця війна вплине на весь світ, звичайно, включно з Європою і нашою країною", — сказав він.
- Євросоюз обговорюватиме пропозицію скасувати видачу віз громадянам Росії в рамках чергового пакету санкцій, повідомило напередодні МЗС Німеччини. Представник відомства зазначив, що вважає ухвалення заборони малоймовірним.
- Раніше припинити видавати візи країни Заходу закликав президент України Володимир Зеленський. Крім того, кілька країн ЄС порушили питання можливості реалізації такого заходу в Шенгенській зоні.
- Голос Америки
McDonald’s почне відновлювати роботу в Україні у найближчі місяці
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s почне відновлювати роботу в Україні у найближчі місяці. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.
В четвер, 11 серпня, в McDonald’s заявили, що почнуть поступово відкривати деякі ресторани в Києві та на заході України, на відносно далекій відстані від бойових дій. Серед західних компаній, які продовжують працювати в Києві є Nike, KFC та магазин одягу Mango.
«Ми багато спілкувалися з нашими співробітниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються», — сказав старший віце-президент з міжнародних ринків McDonald’s Пол Помрой у зверненні до співробітників. «В останні місяці зміцнилась віра в те, що це підтримає невелике, але важливе відчуття нормального життя», - додає Помрой.
McDonald’s має 109 ресторанів по всій Україні, втім компанія не повідомляє, скільки саме із них відкриються. За інформацією компанії, в наступні кілька місяців в McDonald’s працюватимуть із постачальниками, займатимуться підготовкою відділень, поверненням співробітників і запровадженням безпекових процедур.
Нагадаємо, що в травні після більш ніж 30-річної присутності в Росії, в McDonald’s оголосили про продаж активів і зупинку бізнесу в Росії. Компанія, прихід якої до СРСР пов'язували з поширенням "перебудови" та "гласності", тепер заявила, що подальше перебування в Росії не відповідає цінностям компанії. Мережі McDonald's в Росії належало більше 850 ресторанів, де працювали більше 62 000 людей. В компанії підтвердили віддансть захисту працівників у період продажу активів. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, близько тисячі компаній оголосили про добровільне скорочення бізнесу в Росії, йдеться в дослідженні Єльського університету.
Дивіться також: Бізнес-омбудсмен Роман Ващук – про виклики для бізнесу та план відновлення України. Інтерв’ю
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