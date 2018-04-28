Меланія Трамп "не може навіть вікно відкрити у Білому домі" - перша леді Франції

Меланія Трамп має прекрасне почуття гумору і дуже приємна у спілкуванні, але вимушена зважати на серйозні обмеження, коли перебуває на публіці. Про це перша леді Франції Бріджит Макрон розповіла французькому виданню Le Mond.

У неї сильна особистість, але вона докладає зусиль, щоб це приховати. Вона легко сміється, над практично усім, просто виказує це менше, ніж я

За словами Макрон, у неї та першої леді США однакове почуття гумору і вони багато сміялись разом під час нещодавнього державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до США. Бріджит Макрон сказала, що Меланія "дуже приємна".

При цьому Макрон розповіла, що Меланія "нічого не може робити".

"Вона не можа навіть вікно відрити у Білому домі. Їй не можна виходити назовні. Вона має значно менше свободи, ніж я. Я щодня гуляю у Парижі", - розповіла перша леді Франції.

Бріджит Макрон на 25 років старша за її чоловіка, президента Франції Еммануеля Макрона. Натомість Меланія на 24 роки молодша за президента США Дональда Трампа.

Макрон розповіла, що попри те, що у ході громадських заходів Меланія рідко усміхаєтья і тримається холодно, насправді "чуйна, має багато шарму, інтеллігентна та дуже відкрита".

За словами Макрон, їй зрозуміла публічна стриманість Меланії, бо "в усьому вишуковують прихований зміст. У неї сильна особистість, але вона докладає зусиль, щоб це приховати. Вона легко сміється, над практично усім, просто виказує це менше, ніж я".

Меланія Трамп та наймолодший син Трампа Беррон живуть у Білом домі. У місті спостерігаються дуже критичні та ворожі настрої щодо Трампа. На вулицях міста можна зустріти плакати та вивіски з критикою, чи прямими образами на адресу самого президента.

За результатами одного з опитувань, мешканці Вашингтона найменше в країні підтримують президента США.

Між тим сама Меланія популярніша серед американців, ніж її чоловік. На це вказують результати опитування проведеного наприкінці 2017-го року.

Тоді виявилось, що 54% американців позитивно сприймали першу леді США Меланію Трамп, при цьому її чоловіка президента США, Дональда Трампа, 56% американців сприймали негативно і лише 41% - позитивно.

"Перевага Меланії Трамп над Дональдом Трампом, за результатами дослідження позитивного ставлення американців, загалом відповідає попереднім опитуванням Gallup, які встановили, що перші леді у середньому є більш популярними, ніж їх чоловіки. Ймовірно це пояснюється тим, що роль першої леді більш церемоніальна і викликає менш суперечливі почуття, ніж робота президента", - відзначали Gallup.

Непопулярність Трампа у Вашингтоні позначається і на його родині. Біля оселі доньки Трампа Іванки влаштовувались гучні мітинги, сама вона стала об'єктом персональних нападок під час перельоту з родиною та ін.

Біля готелю, який належить компанії Трампа у центрі Вашингтона одного разу пройшов мітинг на якому був присутній, як повідомляли у The Washington Post, плакат із гаслом "Ґвалтуй Меланію" (пізніше ЗМІ повідомили, що поява даного плакату була провокацією з боку американських крайньоправих, яка була покликана дискредитувати противників Трампа - прим. ГА).

Ставлення вашингтонців до попередника Трампа, Барака Обами, та його родини було теплішим. ЗМІ з цікавістю повідомляли про візити першої леді до ресторанів, чи спортивних клубів Вашингтона.

Барак Обама, перший чорношкірий президент США та його родина ставали цілями численних погроз, а проти Обами особисто було спрямовано декілька планів замахів. Про останні можна прочитати, серед іншого, у спеціальній сттаті на Wikipedia.

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