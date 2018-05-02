Популярний американський оглядач та аналітик Ерік Ґарланд, який відомий різноманітними теоріями щодо контактів виборчого штабу Дональда Трампа та уряду Росії, припускає, що володар численних премій Ґреммі, зірковий американський музикант Kanye West може бути учасником російських провокацій у США.

Можете називати це теорією змови, якщо насмілитесь: у вас немає кращого пояснення, а мої джерела кажуть, що зрештою інформація підтвердиться

Ексцентричний музикант Kanye West в останній час привертає увагу ЗМІ підтримкою президента США Дональда Трампа, що є досить рідким явищем серед американських знаменитостей першого ешелону. Через свій Twitter він заявляв, що любить Трампа.

Вест часто використовує слово "любов" і писав, що любить Гілларі Клінтон, численних колег по професії та загалом усіх людей.

У середу Ерік Ґарланд назвав Каньє Веста свідомим агентом російської розвідки, а пізніше навів аргументи на підтримку своєї тези.

Світ міняється, але можна бути впевненим в одному: Ерік Ґарланд завжди звинуватить тих, кого не любить у тому, що вони російські шпигуни

"Нещодавня координація Каньє з Трампом, вкупі із його обурливими заявами та використаннями символів (кофедератських флаг) тхне провокацією. Можете називати це теорією змови, якщо насмілитесь: у вас немає кращого пояснення, а мої джерела кажуть, що зрештою інформація підтвердиться".

"Поговоримо про це через рік. (Інше напів-можливе пояснення у тому, що негідники люблять компанію одне одного? Це більше відповідає правилу Бритви Оккама. Але я тримаюсь свого першого аналізу", - заявив Ґарланд у серії твітів.

Твіти та заяви Ґарланда користуються високою популярністю у певному онлайн сегменті, проте часто його відносять до кола захоплених ентузіастів, які палко вишуковують ознаки змови і проводять широкі паралелі між здавалося б непов'язаними подіями.

У якості підтвердження Ґарланд також надав новини про те, що Каньє Вест зустрічався із Трампом у листопаді 2016-го року, перед тим як сам відвідав Москву. Після повернення із столиці Росії, репер знову зустрівся із Трампом.

Ідея Ґарланда щодо зіркового поповнення у колі підозрюваних у співпраці із Кремлем викликала здивування численних американських оглядачів.

"Світ міняється, але можна бути впевненим в одному: Ерік Ґарланд завжди звинуватить тих, кого не любить у тому, що вони російські шпигуни", - твітує Кен Кліппенстін, журналіст видання The Daily Beast.

Бредлі Жардін, який пише для низки провідних західних видань, запропонував простіше пояснення ексцентричної поведінки Каньє Веста: музикант готується випустити новий альбом і намагається вивести своє ім'я на перші шпальти ЗМІ.

"Ерік Ґарланд надзвичайний бовдур, але заява, що Каньє Вест зайняв реакційні позиції через те, що "він в кишені у Росії" це просто неймовірно", - твітує медійник Майкл Лутц.

Раніше Kanye West розповів про причини підтримки ним президента США Дональда Трампа у новій пісні Ye Against the People, в якій він сперечається із іншим зірковим музикантом T.I.

Перед тим він через свій Twitter повідомив , що тиск "натовпу" не примусить його відмовитись від любові до президента США, відзначив що має спільну із Трампом "енергію дракона" та наголосив, що усі люди мають право на розбіжності у думках з іншими, і він поважає тих, хто не погоджується з ним.

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