Правоохоронці у Вашингтоні готуються захищати Капітолій від можливого штурму в четвер

Американські правоохоронці отримали інформацію, яка вказує на можливий план штурму Капітолію воєнізованою групою у четвер. Про це йдеться у заяві Поліції Капітолію США.

Як відомо, 6-го січня прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію США, прагнучи завадити законодавцям схвалити результати виборів президента країни.

"Ми вже значно посилили заходи безпеки, включно зі створенням фізичної інфраструктури та посилення чисельності, щоб зміцнити захист Конгресу, громадськості та наших поліцейських", - йдеться у заяві.

Як повідомляють ЗМІ, теоретики змов з QAnon вважають, що 4-го березня буде інавгуровано і повернуто на посаду колишнього президента США Дональда Трампа. Як відзначається, історично в період з 1793 до 1933, інавгурація президентів США часто припадала на 4-те березня.

"Надана ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки США інформація свідчить про посилення розмов серед екстремістів, включно із членами екстремістської групи Three Percenters, які обговорюють можливі плани спрямовані проти Капітолію на 4-те березня, дати, на якій зосереджені теоретики змови, відповідно до поінформованих джерел", - відзначає американський канал CNN.

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