Глава ФБР назвав штурм Капітолію 6-го січня "внутрішнім тероризмом"

ФБР класифікувало штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6-го січня, як "внутрішній тероризм" (domestic terrorism - прим. ГА). Про це у вівторок заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, виступаючи перед Юридичним комітетом Сенату США.

"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.

Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію лише прикидалися прихильниками Трампа, заявивши, що ФБР «не знайшло підтверджень цього».

Рей запевнив, що ФБР використовує всі наявні в арсеналі відомства слідчі ресурси для переслідування причетних до «жахливого насильства і злочинних дій, які відбулися 6-го січня 2021 року».

Директор ФБР також заявив про відсутність доказів підтасовки виборів у США.

За словами директора ФБР, його відомство отримало понад 270 000 повідомлень від американців, які допомогли правоохоронцям ідентифікувати учасників штурму Капітолію.

Міністерство юстиції США висунуло різні кримінальні звинувачення - від змови до нападу на співробітників сил правопорядку - проти більш ніж 250 осіб.

В результаті заворушень 6-го січня загинули п'ятеро людей.

Щонайменше, 18 фігурантів справи пов'язані з крайньою правою організацією Proud Boys, і 9 - з антиурядовим воєнізованим угрупуваннямм Oath Keepers.

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