"Бездіяльність США має припинитись" У Демократичній партії відреагували на доповідь про послаблення демократії у Східній Європі

Про це заявила конгресвумен-демократка Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Палаті представників Конгресу США, коментуючи доповідь Freedom House. Оприлюднена напередодні доповідь "Країни перехідного періоду" звертає увагу на те, що все більше керівників держав у Європі та Євразії "перестали навіть удавати, що грають за правилами демократії".

"Зростання авторитаризму у Центральній та Східній Європі припадає на час величезного посилення впливу Росії та Китаю. США не можуть бездіяльно спостерігати за послабленням демократії у країнах-союзниках. Де лідерство США у даному питанні? Чому Трамп "пішов у самоволку" у час, коли Росія та Китай розширюють свій вплив?" - заявила Каптур у Twitter.

Доповідь Freedom House серед іншого вказала на посилення впливу Китаю у Східній Європі, де негативну роль вже відіграє вплив Росія.

У січні Каптур виступила співавтором пропонованої резолюції Конгресу на підтримку України та українського народу.

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