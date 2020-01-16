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США

Новий законопроект про двопартійну підтримку України внесли в Конгрес

Конгресвумен Марсі Каптур (Огайо)

Резолюцію на підтримку України та українського народу внесла на розгляд Конгресу так звана група підтримки України у Палаті представників.

«В час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів.

Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі», - заявили законодавці української групи у Палаті представників США.

"Цей дуже важливий і вчасний крок підтверджує стратегічний інтерес Сполучених Штатів у зміцненні свободи та демократії в Європі – досягнення, яке неможливе без підтримки Сполученими Штатами України в боротьбі проти російської агресії", - йдеться у повідомленні конгресменів.

Резолюцію внесли на розгляд Конгресу в день, коли у Сенаті офіційно зачитали статті імпічменту президента США, що дало старт судовому процесу в цій справі.

Серед ініціаторів резолюції – співголови групи підтримки України у конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

«Будучи співголовами двопартійної української групи у Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу та українського демократичного напрямку, вільного від російського злочинного впливу, - мовиться у заяві конгресменів.

Дивіться також: Справа імпічменту президента Трампа офіційно передана на розгляд Сенату

Справа імпічменту президента Трампа офіційно передана на розгляд Сенату. Відео
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Справа імпічменту президента Трампа офіційно передана на розгляд Сенату. Відео

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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