Путіна не стримати cамими лише погрозами нових санкцій - у Конгресі відповіли Білому дому

Ми не погоджуємося із заявою Адміністрації США про те, що вже сама загроза запровадження санкцій є фактором стримування

Самих слів недостатньо, щоб стримати Росію. Про це йдеться у спільній заяві конгресвумен-демократа Марсі Каптур, співголови Українського об'єднання у Палаті представників Конгресу США, члена підкомітету з питань асигнувань на оборону та Браяна Фіцпатріка конгресмена-республіканця співголови Українського об'днання у Палаті представників.

Двопартійну заяву було оприлюднено у вівторок.

"Ми надзвичайно розчаровані рішенням Адміністрації оминути запровадження санкцій щодо ширшого кола олігархів та наближених до Путіна осіб, зокрема тих, які загрожують найбільш цінним свободам, демократичним інститутам та безпеці, як громадськості так і окремих осіб. Ми не погоджуємося із заявою Адміністрації США про те, що вже сама загроза запровадження санкцій є фактором стримування", - йдеться у заяві.

"Очевидно, що агресія Росії продовжується по всій Європі, і високопосадовці американської розвідки та оборони багаторазово заявляли, що Росія не послабила своїх спроб сіяти розбрат в цілому світі та використовувати кіберозброєння, щоб шкодити інститутам нашої держави", - також вважають законодавці США.

Очевидно, що агресія Росії продовжується по всій Європі

"Самих слів недостатньо. Ми закликаємо наших колег у Конгресі наголосити на рішучості притягнути Росію до відповідальності та закликаємо Адміністрацію США накласти санкції на російських олігархів", - говорить заява.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що поінформували Конгрес, що у нових санкціях проти Росії, до запровадження яких закликає закон, ухвалений законодавцями і підписаний президентом Трампом минулого року, поки що немає необхідності, оскільки він і так «служить стримуючим фактором».





Оголошення було зроблено на тлі закликів законодавців від обох партій до адміністрації застосувати закон про санкції, ухвалений в липні практично одноголосно - проти нього проголосували лише п'ять конгресменів і сенаторів.



Закон вимагає запровадження санкцій проти суб'єктів, які ведуть «значний» бізнес з оборонним і розвідувальним секторами російського уряду. У понеділок Держдеп повідомив, що таких санкцій США поки що запроваджувати не будуть.

30-го січня міністерство фінансів США оприлюднило список провідних російських політиків, посадовців та підприємців у списку наближених до Кремля осіб.

Повний список дивіться тут.

Перебування у списку не означає, що ті особи автоматично опиняться під новими санкціями, але вказує, що вони перебувають у полі уваги уряду США, який втілює пакет санкцій щодо Москви, запроваджений після російської анексії Криму і втручання Росії в американську виборчу кампанію 2016 року.

У списку опинилися 114 чільних російських політиків та 96 олігархів, наближених до президента Путіна. У Москві заявляли, що вважатимуть такий крок подальшою ескалацією напруженості у відносинах з Вашингтоном.

Напередодні оприлюднення списку директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео сказав, що Росія буде і далі намагатися втручатися в американські виборчі процеси.

Дивіться також: Що робиться для спрощення бізнесу в Україні - інтерв'ю з експертом Андрієм Шпаковим