Перемир’я в Нагірному Карабаху під загрозою через взаємні звинувачення про порушення

Азербайджан та Вірменія висунули взаємні звинувачення про порушення впродовж минулих вихідних домовленості про припинення вогню довкола Нагірного Карабаху, що була досягнута у Москві наприкінці минулого тижня.

Домовленість передбачає тимчасову перерву у бойових діях для обміну полоненими і тілами загиблих.

Після переговорів міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії з російським посередництвом, перших з часу нового спалаху бойових дій 27 вересня, також висловлювали надію, що далі буде можливий переговорний процес щодо врегулювання багаторічного протистояння стосовно Нагірного Карабаху.

Але обидві сторони майже одразу почали заявляти про порушення перемир’я, що офіційно набрало чинності у суботу.

Ми з надзвичайною стурбованістю вказуємо на військові дії, що тривають, зокрема проти цивільних цілей, а також на цивільні жертви...

У неділю азербайджанське міністерство оборони стверджувало, що вірменські сили у неділю обстрілювали азербайджанські населені пункти у районах прилеглих до Нагірного Карабаху - території в межах Азербайджану, де мешкають переважно вірмени.

Вірменія підтримує вірменів у Нагірному Карабаху, які проголосили свою республіку і не визнають азербайджанської влади.

Лідер Нагірного Карабаху Араік Арутюнян у неділю зранку казав, що ситуація була «відносно спокійною», але застерігав, що не впевнений у тому, що затишшя триватиме далі.

Згодом того дня речниця вірменського міністерства оборони заявила про атаки азербайджанськи сил і повідомила, що сили Нагірного Карабаху «рішуче придушили усі операції ворога».

Агентство новин Reuters та інші наголошують, що не мають незалежних підтверджень багатьох звинувачень двох сторін.

Від армії Нагірного Карабаху у неділю оприлюднена погроза «диспропорційно жорсткої відповіді», якщо Азербайджан «далі порушуватиме перемир’я».

Азербайджанське міністерство оборони проголосило, що «політичне і військове керівництво Вірменії несе відповідальність за ускладнення ситуації в регіоні».

Реакція ЄС

Від імені Європейського Союзу у неділю поширено заяву із закликом про підтримку перемир’я та подальших переговорів між Азербайджаном та Вірменією.

«ЄС закликає сторони суворо дотримуватися домовленості (про перемир’я) і закликає усіх, включно зі сторонами ззовні, утримуватися від дій, що можуть призвести до подальших жертв. У зв’язку з цим ми з надзвичайною стурбованістю вказуємо на військові дії, що тривають, зокрема проти цивільних цілей, а також на цивільні жертви і закликаємо сторони забезпечити повне виконання домовленостей», - сказано в офіційній заяві.

Міністр закордонних справ Люксембурга перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок закликав Туреччину підтримати припинення вогню довкола Нагірного Карабаху.

«Туреччина ще не закликала до перемир’я, і я вважаю, що у цьому питанні вона повністю помиляється» - сказав Жан Ассельборн.

Тим часом турецький міністр закордонних справ закликав російського колегу тиснути на Вірменію, з вимогою дотримання умов перемир’я.

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