У Києві суворішає карантин: зачинять школи і дитсадки, транспорт - за спецперепусткою

З понеділка 5-го квітня в українській столиці зачинять усі школи та дитячі садочки. А скористатись громадським транспортом - включно з метро - можна буде лише тим, хто має спеціальну перепустку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Припиняють також свою роботу продуктові ярмарки. Заклади громадського харчування далі працюватимуть лише на винос.

В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!

Нові обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

"В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!", - написав Кличко у своєму Telegram.

Як повідомив мер на брифінгу 31 березня, ситуація в Києві, де від 13 березня триває локдаун, не покращується; кількість нових випадків коронавірусної хвороби не стає меншою.

Так, за добу 30 березня у столиці виявлено 1100 інфікованих; 35 людей померли.

Складною залишається і ситуація в усій Україні. За даними МОЗ, за минулу добу встановлено понад 11 тисяч діагнозів COVID-19. Рекордною виявилась кількість добових летальних випадків: від коронавірусної хвороби померли 407 пацієнтів.

Найвищий - "червоний" - рівень епідемічної небезпеки наразі зберігається у половині областей України. На порозі потрапляння в "червону" зону опинилась ще одна область, Хмельницька. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 31 березня.

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