У США скорочують строк ізоляції при COVID-19

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) скоротили термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які заразились на COVID-19, але не мають симптомів. Термін скорочено з десяти до семи днів. Медпрацівники зможуть повернутись до роботи, за умови негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом двох днів до повернення.

Також повністю вакциовані медпрацівники, які отримали додаткове щеплення, можуть не дотримуватись самоізоляції після контакту "високого ризику" з інфікованими.

Нові правила покликані підготувати американську медичну систему до нового спалаху коронавірусу, на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон".

"Громада в охороні здоров'я готується до очікуваного зростання кількості пацієнтів, через"Омікрон", - заявила директорка CDC Рошель Валенські, представляючи нові рекомендації.

Влада штату Нью-Йорк оголосила про скорочення періоду обов'язкової ізоляції до п'яти днів для працівників життєво важливих професій. Про це 24 грудня заявила губернаторка штату Кейті Гочул.

Скорочений термін застосовується для вакцинованих працівників, які не мають симптомів, або мають легкі симптоми і не мають підвищеної температури впродовж 72 годин без жарознижуючих ліків. При поверненні на роботу такі особи повинні будуть носити маски, а от тестуватись не обов'язково.

"Це не "Дельта", - заявила Гочул. - Це не перший штам. Це "Омікрон", який поки і я підкреслюю - поки - на основі даних з тих місцевостей у світі, де він вдарив спочатку, не має такого жорсткого впливу".

Штам "Омікрон" домінує у США. На нього припадало більше 73% заражень на COVID-19 за період 11-18 грудня, повідомляє CDC.

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