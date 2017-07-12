«Лабораторія Касперського»: нас втягнули в геополітичну боротьбу

Російська компанія відреагувала на її виключення зі списків схвалених постачальників продукції для урядових відомств США

Російська компанія «Лабораторія Касперського», що працює у сфері комп’ютерної безпеки, заявила в середу, що вона стала жертвою геополітичної боротьби між Росією і США, але в той же час підкреслила, що готова відповісти на будь-які питання американської влади, повідомляє «РІА Новини».

У вівторок адміністрація Трампа виключила «Лабораторію Касперського» з двох списків схвалених постачальників технологічних продуктів для урядових відомств.

Рішення було прийнято на тлі побоювань, що Кремль може використовувати продукти компанії для проникнення в американські мережі.

«Судячи з усього, "Лабораторія Касперського" виявилася втягнутою в геополітичну боротьбу, де кожна зі сторін намагається використовувати компанію як пішака у своїй грі», – заявили «РІА Новини» в прес-службі компанії.

Керівник компанії Євген Касперський неодноразово пропонував зустрітися з представниками уряду США і дати свідчення Конгресу і відповісти на будь-які питання, зазначається в повідомленні прес-служби, на яке посилається інформагентство.

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