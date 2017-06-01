Путін спробував зняти з Росії відповідальність за втручання у вибори в США: Ось чому його пояснення слабке

Я можу уявити сценарій, коли хтось, здійснюючи кібератаку може вдатись до такої послідовності дій, які б вказували, що атака походила з Росії

Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що російський уряд не використовує хакерські атаки. При цьому Путін відзначив, що комусь може бути вигідно підставляти Росію.

"Я можу уявити сценарій, коли хтось, здійснюючи кібератаку може вдатись до такої послідовності дій, які б вказували, що атака походила з Росії. Сучасна технологія дозволяє це зробити. Це дуже легко", - відзначив Путін.

Заява Путіна загалом привернула меншу увагу, ніж його репліка про те, що за хакерськими атаками на інші країни можуть стояти "російські патріоти", але саме до неї сьогодні привертає увагу посольство Росії у США.

Прикметно, що висловлювання президента Росії про можливість створення фальшивого сліду у кіберпросторі, який би вів до Росії, збігаються із тезою, запропонованою раніше сайтом Wikileaks (розвідка США напряму пов'язує його із Кремлем - прим. ГА), який у березні оприлюднив масштабний злив документів "Year Zero", що нібито викривають технології, які Центральне розвідувальне управління США використовує для збору інформації та приховування власних слідів.

Щоб приховати власні операції, ЦРУ постійно використовує спеціальні хакерські інструменти, які дозволяють їм прикидатись хакерами з Росії, стверджує WikiLeaks

Світові ЗМІ, коментуючи викриття, які містив злив, вказували серед іншого на здатність американських розвідників використовувати для збору інформації хатнє приладдя з доступом до Інтернету та багато іншого.

Інша популярна новина, яка постала зі зливу Wikileaks - буцімто існування в Центральному розвідувальному управлінні США спеціального підрозділу під назвою UMBRAGE, який нібито займається саме тим, що замітає сліди після кібератак ЦРУ, залишаючи побічні цифрові сліди, які поведуть слідчих у хибному напрямку, а саме - до Росії.

"Щоб приховати власні операції, ЦРУ постійно використовує спеціальні хакерські інструменти, які дозволяють їм прикидатися хакерами з Росії, стверджує WikiLeaks", - підбили підсумки зливу жуналісти Сі-Ен-Ен.

Щоб приховати власні операції, ЦРУ постійно використовує спеціальні хакерські інструменти, які дозволяють їм прикидатись хакерами з Росії, стверджує WikiLeaks

"Правила ЦРУ визначають, що хакери, що працюють на дану службу, мають використовувати кіберінструменти, які не дозволили б постфактум довести, що за певною кібероперацією стояли ЦРУ, уряд США або його компанії-партнери", - також писали про злив Wikileaks у Сі-Ен-Ен.

"Інформація, оприлюднена Wikileaks, може підтримати позицію осіб, включно із президентом США Дональдом Трампом, які сумніваються, що за втручанням у вибори в США стояла Росія, яка намагалась вплинути на волевиявлення американців", - відзначали у Сі-Ен-Ен.​

Втім не всі згоді із тим, що власне документи, оприлюднені сайтом (їх достовірність не підтверджено остаточно, але назагал Wikileaks відомий публікацією автентичних документів, здобутих або оприлюднених із порушенням закону - прим. ГА), підтримують висновки, які проштовхують Wikileaks.

Документи уряду США, оприлюднені Wikileaks, не підтримують тезу, на якій наполягають на цьому сайті, а саме, що ЦРУ буцімто зумисне маскує власні хакерські атаки під російські. На це вказує стаття впливового видання The Intercept оприлюднена у березні.

The Intercept не змогли знайти у зливі WikiLeaks документи, які би містили розмови про те, щоб обманом підштовхнути кібер слідчих до висновків про те, що за певними атаками стоїть Росія

У виданні, вивчивши документи, оприлюднені Wikileaks, дійшли висновку, що спеціальний підрозділ UBRAGE у складі ЦРУ не вдається до повторного використання оригінального коду, кіберінструментів, які створили хакери інших країн, з метою приховати власні операції. У The Intercept стверджують, що спеціалісти ЦРУ "позичають хакерські прийоми, розроблені іншими", щоб "скопіювати методи, чия ефективність вже доведена".​

"Якби ЦРУ справді повторно використовувало код, характерний для конкретних хакерських груп, це могло би надурити кіберслідчих (експерти, яких залучають до розслідування хакерських зламів - прим. ГА) і підштовхнути їх до приписування зламів, насправді здійснених ЦРУ, тим хакерам, які створили оригінальний код", - погоджуються у виданні.

Втім зауважують - ЦРУ насправді займається не цим.

Чи говорить це Путін, знаючи що ускладнить життя Трампу та посилить кризу у США?

"Документи (оприлюднені Wikileaks - прим. ГА) схоже вказують, що підрозділ UMBRAGE створює код, який копіює функції інших хакерських інструментів, та зберігає його у бібліотеці, яку використовують програмісти ЦРУ при створенні власних інструментів ЦРУ", - пише The Intercept.

"The Intercept не змогли знайти у зливі WikiLeaks документи, які би містили розмови про те, щоб обманом підштовхнути кіберслідчих до висновків про те, що за певними атаками стоїть Росія", - наголошує стаття в іншому місці.

Висновки видання The Intercept збігаються із популярною в авторитених американських ЗМІ (ці ж медіа критикуються президентом США Дональдом Трампом як безвідповідальні, фальшиві тощо - прим. ГА) думкою про те, що Wikileaks вдається до селективної публікації отриманих матеріалів або пропонує висновки щодо їх суті, які не завжди збігаються із змістом власне документів.

Окремі оглядачі, коментуючи сьогоднішні заяви Путіна (найбільше резонансними стали слова про те, що хакерські атаки можуть здійснювати російські патріоти - прим. ГА), відзначили, що вони, по суті, лише ускладнили життя Трампу і можуть поглибити кризу у США, де президент вимушений постійно відбиватись від закидів про нібито змову його штабу з урядом Росії з метою забезпечити Трампу перемогу на виборах.

"Чи говорить це Путін, знаючи що ускладнить життя Трампу та посилить кризу у США? ", - твітує сьогодні експерт дослідницького центру Council on Foreign Relations Макс Бут.

"Путін насолоджується грою з аудиторією", - пише сьогодні журналіст Бі-Бі-Сі Стів Розенберг.

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