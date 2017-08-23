Експерт Білого дому з кібербезпеки застерігає від програмного забезпечення Касперського

Службовець Білого дому, який відповідає за кібербезпеку, Роб Джойс заявив, що він не радив би своїй родині купляти антивірусну програму Касперського. Останніми місяцями федеральні агентства і Конгрес США звертали увагу на ймовірні зв’язки Лабораторії Касперського з російськиим розвідувальними службами.

Як пише видання The Hill, тема Касперського часто обмірковувалась у комітетах з розвідки в Сенаті і Палаті представників. Програмне забезпечення цієї фірми недавно усунули із списку продуктів, які рекомендувалися американським федеральним установам, а ФБР приватно навіть застерігало ділові установи від закупівлі цих програм.

Хоча офіційно ніколи не представлено доказів, що Лабораторія Касперського використовується росіянамии для розвідувальних потреб, а фірма заперечує будь-які зв’язки з урядовими структурами, її основоположник Євген Касперський у минулому ходив до пов’язаного з КДБ університету і працював на військову розвідку. Серед його співробітників чимало колишніх або нинішніх співробітників російської розвідки.

Слід додати, що так само багато американських, британських та ізраїльских експертів з кібербезпеки або навчалися, або працювали в розвілувальних службах. Майже всі фірми з кібербезпеки не відмовляють правоохоронним органам у допомозі, коли вони до них звертаються.

Касперський має дослідні центри про всьому світі, включно із Сполученими Штатами. Компанія виявила кілька хакерських операцій, включно з деякими, як вважається, вийшли із Сполучених Штатів і Великобританії. Її працівники, серед іншого, виявили групу Turla, яка, як вважається, працює на Росію.

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