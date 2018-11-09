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Сім'ї загиблих в катастрофі МН17 звернулись до Трампа

  • Голос Америки
Відкриття пам'ятника жертвам катастрофи МН17 в Нідерландах

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Сім'ї загиблих в катастрофі МН17, що відбулась в липні 2014 року в небі над східною Україною, закликали президента Трампа наполегливо вимагати відповідей про збиття літака від Путіна, пише ABC News.

У листі до президента Трампа, який було опубліковано в п'ятницю у Twitter, родичі майже 30 з 298 загиблих пасажирів та членів команди заявили, що вони "мають право знати, що трапилось з їх рідними".

Лист було опубліковано у Twitter Томасом Шансманом, син якого Квінн загинув у катастрофі. Квінн мав подвійне громадянство США та Нідерландів.

Трамп та Путін відвідають урочистості присвячені століттю Першої Світової війни в Парижі, але повноцінної двосторонньої зустрічі не планується.

Трамп планує провести зустріч з Путіним під час засідання Групи 20 в Аргентині наприкінці цього місяця.

Міжнародна слідча група, яка розслідує збиття літака «Малайзійських авіаліній» над Донбасом у 2014 році, дійшла висновку, що установка «Бук», з якого збили «Боїнг», була привезена на територію України з Росії. Значна частина міжнародної спільноти підтримує висновки слідчої групи. Росія ж заперечує свою роль і роками висуває інші теорії, намагючись звинуватити в катастрофі Україну.

Гедер Науерт
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Зветраючись до Трампа, сім'ї зазначили: "Президент Путін має відповіді, які ми маємо право почути. Ми закликаємо Вас намагатись переконати його, що спокутувати ніколи не пізно", пише видання.

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