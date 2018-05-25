США: час Росії припинити нахабну дезінформацію і визнати свою роль у катастрофі MH-17

Ми рішуче підтримуємо рішення Нідерландів та Австралії щодо відповідальності Росії за її роль в збитті малайзійського літака рейсу MH17 в липні 2014 року в небі над східною Україною і за жахливу смерть 298 цивільних. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Час Росії визнати її роль в збитті літака MH17 і припинити нахабну кампанію з дезінформації", - наголосила речниця Держдепу Гедер Науерт.

В заяві також наводяться основні висновки міжнародної Спільної слідчої групи, яка встановила, що зенітно-ракетна установка «Бук», яку використали для збиття пасажирського літака, перебуває у власності Російської Федерації і приписана до 53-ї бригади військ протиповітряної оборони Росії, базованій неподалік Курська.

Її доставили на суверенну територію України з Росії; постріл провели з території, підконтрольній Росії та керованим Росією силам на сході України, потім її повернули на територію Росії, наголосили в Держдепі.

"Ми закликаємо Росію дотримуватись резолюції РБ ООН 2166 і надати відповідь на законні запити Австралії та Нідерландів", - йдеться в заяві.

В Держдепі також нагадали про жертви спричинені російською агресією в Україні.

"Російська агресія в Україні з 2014 спричинила більш ніж 10 300 смертей, включаючи загиблих у трагедії MH17. Давно настав час для Росії припинити це насильство", - наголошується в заяві.

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