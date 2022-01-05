У Білому домі відкинули закиди про причетність США до заворушень у Казахстані - The New York Times пише про незручний для Путіна час

Білий дім заявив у середу, що США уважно стежать за заворушеннями в Казахстані, і закликав до спокою та стриманості.

Речниця Білого дому Джен Псакі назвала "абсолютно хибними" закиди, які пролунали у Росії про буцімто причетність США до розпалювання заворушень.

Нагадаємо, що у Казахстані вже кілька днів тривають масштабні протестні виступи, що розгорнулися після підвищення цін на пальне.

Деякі російські ЗМІ навели оцінки про нібито причетність Вашингтона до ситуації у Казахстані та пов'язали її зі спробами "відволікти сили з українського напрямку".

Як повідомляється, президент Казахстану Токаєв заявив про "зовнішню агресію" з боку, "терористичних банди, що пройшли серйозну підготовку за кордоном", та звернувся до голів країн Організації Договору Колективної Безпеки, яку очолює Росія, за допомогою щодо подолання "терористичної загрози", "підриву цілісності держави".

Влада Казахстану оголосила режим надзвичайного стану терміном на два тижні в столиці країни Нур-Султані, у її найбільшому місті Алмати та у низці регіонів, у тому числі в Мангістауській області, де почалися протести. В указі президента Казахстану йдеться, що це рішення пов'язане із «серйозною та безпосередньою загрозою безпеці громадян».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку кабінету міністрів та розпорядився запровадити держрегулювання цін на пальне та інші соціально значущі продукти.

Хоча заворушення були спричинені зростанням цін на пальне, висуваються й політичні вимоги, у тому числі – про звільнення Нурсултана Назарбаєва з політики.

Видання The New York Times пише про заворушення у Казахстані, що "їх час особливо незручний для пана Путіна, який сподівається використати три зустрічі наступного тижня із Західними делегаціями, щоб передомовитись міжнародні безпекові угоди періоду після Холодної війни щодо України та того, що Росія вважає її сферою впливу у Східній Європі та Центральній Азії".

Видання також звертає увагу на те, що президент Кахастану Токаєв назвав протести "високо організованими" та частиною "детально продуманого плану змовників, які мотивовані фінансово".

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", The New York Times, МК, РБК.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Пандемія у США: американці б’ють світові рекорди