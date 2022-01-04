Казахстан: протести на тлі зростання цін на пальне

У кількох містах Казахстану тривають протести після того, як уряд країни скасував максимальні ціни на скраплений нафтовий газ, причому зросла вартість газового палива для автомобілів – популярна альтернатива бензину.

Сьогодні повідомляється про велелюдні протести та сутички із поліцією у набільшому місті країни Алмати, та блокування урядом Інтернет.

За інформацією "Радіо Свобода", у містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

У протестах взяли участь тисячі людей. Вони розпочалися 2 січня після скасування максимальних цін на скраплений газ.

Протестні виступи – рідкість у Казахстані. Крім того, вони вважаються тут незаконними, якщо їхні організатори не повідомляють про свої плани заздалегідь.

Протестні виступи мали місце у місті Жанаозен, розташованому на заході країни в центрі казахстанської нафтової промисловості. У 2011 році тут відбулися кровопролитні зіткнення між протестувальниками та силами правопорядку за всю історію незалежного Казахстану. У ході цих зіткнень загинули десятки людей.

Як повідомляє "Радіо Свобода", президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти "мають виявити відповідальність і готовність до діалогу".

"Звертаюся з проханням до демонстрантів не наслідувати заклики деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тч під час завтрашньої робочої наради у столиці", - твітує Токаєв сьогодні.

Токаєв також заявив про рішення уряду знизити ціни на зріджений газ.

"Радіо Свобода" також повідомляє, що казахська поліція затримала журналістів цього ЗМІ. Редактора казахської служби "Радіо Свобода" Дархана Умірбекова атримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Перед тим правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби. Це сталося, коли Аманжол знімав протести.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода".

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