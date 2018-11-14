Вибори в "ДНР" та "ЛНР" це частина гібридної війни - президент Парламентської асамблеї НАТО

Так звані "вибори", які відбулися минулої неділі в "ДНР" та "ЛНР" є частиною гібридної війни Кремля. Про це сайту Polygraph.info, спільному проекту "Голосу Америки" та "Раді Свобода" заявила Раса Юкневічене, президент парламентської асамблеї НАТО, яка є консультативним міжпарламентським органом Альянсу.

Це не вибори, це фейкові вибори. Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці вибори

"Це не вибори, це фейкові вибори. Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці вибори. Не буде жодних наслідків, вони порушують міжнародне право. Щоб вони не говорили, це не вибори, а частина гібридної війни", - відзначила Юкневічене.

Як відомо, ЄС, США та НАТО засудили голосування в ОРДЛО. Уряд США назвав вибори там "бутафорськими".

За словами президента парламентської асамблеї НАТО, Україна лишається полігоном кремлівської пропаганди та гібридної війни.

Це ті ж самі дії, до яких вдавався КДБ за часів Радянського Союзу. Всі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу

"Це ті ж самі дії, до яких вдавався КДБ за часів Радянського Союзу. Всі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу, з використанням Інтернету, соцмереж - всього того, що вони можуть використати", - заявила посадовець.

Юкневічене також звернула увагу на окремі елементи інформаційної війни Росії проти України.

"Навіть той наратив, який використовує Кремль у західних ЗМІ про те, що конфлікт в Україні це український конфлікт, - відзначила Юкневічене. - Це не український конфлікт, це агресія Росії проти України. Там офіцери Російської Федерації керують цими так званими сепаратистами. Не було б ніякого сепаратизму, якщо б не вторгнення Росії в цю країну".

Напередодні проведення виборів в так званих "ДНР" та "ЛНР" президент України Петро Порошенко закликав українських громадян на окупованій території ігнорувати фейкове волевиявлення.

Дивіться також: У Вашингтоні готуються до зміни балансу сил після здобуття демократами більшості в Палаті представників