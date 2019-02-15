Кенія може декриміналізувати одностатевий секс

Члени кенійської ЛГБТ-спільноти з нетерпінням чекають рішення Високого суду, який може декриміналізувати гей-секс. Майбутнє рішення збільшує надії серед ЛГБТ у регіоні.

Високий суд Кенії цього місяця ухвалить рішення щодо скасування статті 162 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за гей-секс.

У Кенії особа може бути засуджена до 14 років позбавлення волі за порушення закону.

Чи виграємо ми цю справу чи ні, є публічність, яка походить від того факту, що нам вдалося дійти так далеко у судах

Активісти заявляють, що справа є важливою віхою в боротьбі за права ЛГБТ в регіоні.

«Це можливість для ЛГБТ-людей претендувати на місце у суспільстві, – заявив Браян Мачарія (Brian Macharia), активіст із прав геїв. – Чи виграємо ми цю справу чи ні, є публічність, яка походить від того факту, що нам вдалося дійти так далеко у судах, що ми добилися того, що багато кенійців думає і говорить про це».

Гомофобні атаки поширені в Кенії, оскільки більшість населення – проти гомосексуалізму.

Чарльз Канджама (Charles Kanjama), головний юрист, який представляє Кенійський форум професіоналів-християн у справі, говорить, що Кенія не готова прийняти гомосексуалізм.

Ми вважаємо, що в інтересах нашої країни, як і більшості інших африканців на цьому континенті, забороняти гомосексуалізм

«Ми вважаємо, що в інтересах нашої країни, як і більшості інших африканців на цьому континенті, забороняти гомосексуалізм. Це, зокрема, гей-секс і будь-які прояви, як популяризація або пропаганда на користь гей-сексу, щоб ми могли якомога більше заохочувати і пропагувати здорову сексуальну поведінку», – сказав він.

Активісти в Африці та інших країнах проводять агітацію проти кримінальних кодексів, які криміналізують гей-секс, більшість із яких датується колоніальним періодом. Подібні закони у багатьох країнах скасовуються. Індія скасувала їх минулого року. Ангола в січні. Кенія може зробити це за лічені тижні.

Яким би не було рішення Високого суду, обидві сторони ймовірно подаватимуть апеляцію до Верховного суду, якщо зазначають поразки.

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